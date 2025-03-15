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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 903 оценки

Большинство геймеров не горит желанием покупать Assassin's Creed Shadows

monk70 monk70

Многие геймеры сомневаются в Assassin’s Creed Shadows из-за споров относительно исторической точности и игрового процесса. Однако множество опросов на форумах и сообщений в социальных сетях показывают, что многие не желают опробовать игру, даже бесплатно.

Недавно редакаторы сайта Tech4Gamers обнаружили, что ряд этих опросов раскрывают, что многие геймеры отказываются покупать игру. Многие отказываются от неё из-за прошлых неудач Ubisoft, в то время как другие потеряли надежду на франшизу Assassin’s Creed.

Они проанализировали опросы с середины прошлого года до недавних, и реакция фанатов на Assassin’s Creed Shadows, похоже, не изменилась. Те, кто хочет попробовать игру, получат ее только через распродажи или после того, как игра станет более отполированной после запуска.

Многие геймеры советуют не делать предварительный заказ, предлагая сначала дождаться обзоров. Несмотря на задержки Ubisoft, ситуация для Assassin’s Creed Shadows по-прежнему выглядит сложной.

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Для тех, кто не в курсе, в последнее время в сеть просочилось много физических копий Assassin’s Creed Shadows, и впечатления игроков были в основном положительными. Поэтому пока рано говорить о том, каким будет прием игры после запуска.

Игра должна выйти 20 марта 2025 года на ПК и консолях.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Eikiti

Большинство геймеров

4
Spillik

Современные новости во всей красе.

5
deathrocketandme

Тоже вывалился. Большинство купит, как и обычно с любой новой игрой. Ну а со строки про обзоры реально всхрюкнул. Обзор на ассасин, ну это так кринжово звучит, что там ожидают люди увидеть?

0
Hartelose

Последняя купленная часть серии это Чёрный Флаг. На этом качество у них исчезло. После играл лишь в Одиссею, спустя годы и Вальхаллу, так же спустя пару лет. И та и та, где - то даже интересны были, если бы не бесполезно раздутый мир.

3
Господин Никто

про предзаказам в стим игра на 25 позиции. да до выхода еще 5 дней, но игра явно не заработает лярд за 3 месяца, как мечтал об этом Ив Гиймо.

1
CraftyNaxar

Если бы не заикались про какую то там историчность, то было бы всё не так печально, но это не точно.

1
Пользователь ВКонтакте

Там и сомневаться не стоит // Владимир Николаевич

0
JKaso asd

Штампуют что попало Конвеером как и Far Cry ничего нового убей 20 злодеев

0
Пользователь ВКонтакте

Спасибо, не надо // Andrey Nikiforov

0
Пользователь ВКонтакте

НУ бесплатно то ладно, я поиграю так и быть // Рамис Ходжаев

-1
Пользователь ВКонтакте

Там денуво // Виктор Бучинский

1
Avtor-avtora

То есть все те недовольные высказывания сообщества, с тех самых первых анонсов, не возымели эффекта на ответственных в Юби.. и теперь они удивляются - где просчитались!?.. ))

-1
Майкл Скотт

Единственный способ набрать хоть какую то аудиторию, это выкатить данный кэл в бесплатной раздаче у эпиков (но это не точно)

-1
Пользователь ВКонтакте

Даже бесплатно нет желания. // Максим Долматов

-1
UnnoticedCarissa

Вообще похэ

-1
GayFish

Хорошие новости, Юбисофт заслужила все это, может другие издатели выкупят права на серию АС и сделают что-то похожее на игру.

-2