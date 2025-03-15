Большинство геймеров не горит желанием покупать Assassin's Creed Shadows

Многие геймеры сомневаются в Assassin’s Creed Shadows из-за споров относительно исторической точности и игрового процесса. Однако множество опросов на форумах и сообщений в социальных сетях показывают, что многие не желают опробовать игру, даже бесплатно.
Недавно редакаторы сайта Tech4Gamers обнаружили, что ряд этих опросов раскрывают, что многие геймеры отказываются покупать игру. Многие отказываются от неё из-за прошлых неудач Ubisoft, в то время как другие потеряли надежду на франшизу Assassin’s Creed.
Они проанализировали опросы с середины прошлого года до недавних, и реакция фанатов на Assassin’s Creed Shadows, похоже, не изменилась. Те, кто хочет попробовать игру, получат ее только через распродажи или после того, как игра станет более отполированной после запуска.
Многие геймеры советуют не делать предварительный заказ, предлагая сначала дождаться обзоров. Несмотря на задержки Ubisoft, ситуация для Assassin’s Creed Shadows по-прежнему выглядит сложной.
Для тех, кто не в курсе, в последнее время в сеть просочилось много физических копий Assassin’s Creed Shadows, и впечатления игроков были в основном положительными. Поэтому пока рано говорить о том, каким будет прием игры после запуска.
Игра должна выйти 20 марта 2025 года на ПК и консолях.
Большинство геймеров
Современные новости во всей красе.
Тоже вывалился. Большинство купит, как и обычно с любой новой игрой. Ну а со строки про обзоры реально всхрюкнул. Обзор на ассасин, ну это так кринжово звучит, что там ожидают люди увидеть?
Последняя купленная часть серии это Чёрный Флаг. На этом качество у них исчезло. После играл лишь в Одиссею, спустя годы и Вальхаллу, так же спустя пару лет. И та и та, где - то даже интересны были, если бы не бесполезно раздутый мир.
про предзаказам в стим игра на 25 позиции. да до выхода еще 5 дней, но игра явно не заработает лярд за 3 месяца, как мечтал об этом Ив Гиймо.
Если бы не заикались про какую то там историчность, то было бы всё не так печально, но это не точно.
Там и сомневаться не стоит // Владимир Николаевич
Штампуют что попало Конвеером как и Far Cry ничего нового убей 20 злодеев
Спасибо, не надо // Andrey Nikiforov
НУ бесплатно то ладно, я поиграю так и быть // Рамис Ходжаев
Там денуво // Виктор Бучинский
То есть все те недовольные высказывания сообщества, с тех самых первых анонсов, не возымели эффекта на ответственных в Юби.. и теперь они удивляются - где просчитались!?.. ))
Единственный способ набрать хоть какую то аудиторию, это выкатить данный кэл в бесплатной раздаче у эпиков (но это не точно)
Даже бесплатно нет желания. // Максим Долматов
Вообще похэ
Хорошие новости, Юбисофт заслужила все это, может другие издатели выкупят права на серию АС и сделают что-то похожее на игру.