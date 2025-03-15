Большинство геймеров не горит желанием покупать Assassin's Creed Shadows

Многие геймеры сомневаются в Assassin’s Creed Shadows из-за споров относительно исторической точности и игрового процесса. Однако множество опросов на форумах и сообщений в социальных сетях показывают, что многие не желают опробовать игру, даже бесплатно.

Недавно редакаторы сайта Tech4Gamers обнаружили, что ряд этих опросов раскрывают, что многие геймеры отказываются покупать игру. Многие отказываются от неё из-за прошлых неудач Ubisoft, в то время как другие потеряли надежду на франшизу Assassin’s Creed.

Они проанализировали опросы с середины прошлого года до недавних, и реакция фанатов на Assassin’s Creed Shadows, похоже, не изменилась. Те, кто хочет попробовать игру, получат ее только через распродажи или после того, как игра станет более отполированной после запуска.

Многие геймеры советуют не делать предварительный заказ, предлагая сначала дождаться обзоров. Несмотря на задержки Ubisoft, ситуация для Assassin’s Creed Shadows по-прежнему выглядит сложной.

Для тех, кто не в курсе, в последнее время в сеть просочилось много физических копий Assassin’s Creed Shadows, и впечатления игроков были в основном положительными. Поэтому пока рано говорить о том, каким будет прием игры после запуска.

Игра должна выйти 20 марта 2025 года на ПК и консолях.