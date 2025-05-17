Большинство игроков потеряли интерес к Assassin's Creed: Shadows, даже не дойдя до финала

Несмотря на заявления Ubisoft о том, что они исправили многое во франшизе, большинство фанатов утверждают, что перестали играть в Assassin's Creed Shadows, потому что она их выбила из колеи.
На форуме NeoGAF фанатам задали вопрос, удалось ли им закончить Shadows спустя два месяца после релиза. Большинство из них заявили, что, хотя их впечатлили первые несколько часов, после этого игра стала скучной. Как утверждают фанаты, к плюсам в игре можно отнести только графику и погодную систему, а вот персонажи и сюжет крайне разочаровали. По словам фанатов, история оказалась скучна до такой степени, что в ней не было ничего интересного. Игра страдает от той же усталости от открытого мира, что и другие недавние игры Ubisoft.
К сожалению, именно так обстоят дела с играми Ubisoft, особенно с франшизой Assassin's Creed, с тех пор как они перешли к жанру RPG. Фанаты не слишком хорошо приняли последние игры и по-прежнему считают старые вершиной франшизы.
Assassin's Creed Shadows называли спасителем Ubisoft во время кризиса компании. Хотя игра и продалась неплохо, она не смогла спасти компанию, которой пришлось сотрудничать с Tencent, чтобы остаться на плаву. Как следствие, Ubisoft столкнулась со всевозможными проблемами. Недавно компания сообщила, что отложила свои крупные предстоящие релизы, чтобы сосредоточиться на качестве. К тому же ее акции еще больше упали после последнего финансового отчета.
Сюжет им скучный, персы картон – небось скипали все диалоги и ждали Эцио 2.0. Устали от открытого мира? Так идите в коридорные шутаны, какие проблемы. Графоний и погода только норм? Значит, остальное слишком сложно для восприятия оказалось, проще вопить про кризис Юбисофт и Tencent, чем карту зачистить.
Ну тенсент присоединился уже когда игра была готова, почти.
Сейчас набегут одноклеточные и налепят тебе клоунов с какашками. Это их интеллектуальный потолок, что-то обосновать или опровергнуть, нееее, дизлайк вершина мысли.
К счастью сейчас таких всё меньше и меньше. Ещё год назад упоминание игры от Юбиков было как красная тряпка и налетали идиоты для пойменного пересчёта.
Не знаю где их меньше, тут их большинство, посмотри на дизы у меня и кому я написал)))
Если ты тут недавно, то мог и не застать. Любая новость про Юбиков буквально вызывала десятки людей, которые считали своим долгом отписаться о том, какие Юбики гoвно, какие их игры гoвно, какие их игроки гoвно.
Так мало кто даже в Ведьмаке 3 до финалов дошёл,
Я еще до финала не дошла мне еще надо 3 убить а там контента очень много хоть и наиграла 210 часов
А чё произошло? Shit ever не зашёл что ли?:))))
но чтобы доказать, что это щит, ты конечно приведёшь доказательство того, что у всех отличных игр получены достижения за финалы? ведь так?
или это другое?
почему в бг3 если 20% прошли 3й акт, то это норм
а если 20% прошли асасина, то это плохо?
Негрососсин похоже случайно лопнул шарик, какая досада. (Нет!)
Спустя 10 лет Божественного Ведьмака 3 прошло только 20% игроков. Какой провал убогий, азаза "большинство фанатов утверждают" скушный однообразный геймплей, сюжет для маленьких девочек и постоянная ходьба и разговоры ни о чем - выбили их из колеи.
Про ведьмака согласен, но почему люди клоунов ставят под комментами и не объяснят почему шедевральный ведьмак 3 22% только прошли? значит она тоже нудная
тут армия ботов резвится, ольгинские или какие они сейчас там, не разбираюсь в сортах, они же выпрыгивают с неуместными комментами про "повестку" или тупыми замечаниями в "патриотичных, формирующих мнение" постах типа "в россии заработал завод по печати микросхем по технологии 3на3 метра"
Лучший реакт же.
Да почти во всех играх же так, если смотреть на достижения которые даются за прохождение игры, лишь у малого количества процента они есть. Даже у той же восхваляемой BG3 около 20% прошли игру только. Сейчас специально Ведьмак 3 посмотрел и там 22% только прошли игру, и что вы на это скажете? Ведь получается из этого тоже новость можно сделать типа большинство игроков не прошли БГ3 или Ведьмак 3. Но про это не делают, а про Ассассина лишь бы склепать новость, когда у других игр тоже самое
Согласен, люди в целом не допроходят игры. Особенно длинные
Только надо учитывать, что вот эти 20% игроков у балдуров и 22% у ведьмака - это буквально больше, чем вся аудитория АСS
Я так и знал что кто то придет и выдаст нелепое оправдание
Да потому что не разорваться SnowRunner 15 сезон я там тока 2 акт закрыла а так еще квестов тоже много потом вот дум вышел еще Экспедиция толком не пройдена какой тут проходить
Да это вообще классика жанра. С любой хорошей игрой, сериалом, фильмом или книгой такое может случиться. Увлёкся - а потом бах! - жизнь такая: А ну-ка отложи-ка ты это удовольствие, у нас тут дел по горло!
У меня регулярно такое было в одно время, запускаю игру, залипаю, всё шикарно… А потом отвлёкся на день-другой - и всё, привет, реальность. Думаю: Ладно, на выходных наверстаю! Часов на 30 как засяду - вообще не проблема! Ага, щас. В выходные появляются какие-то "сверхважные" дела: то внезапный ремонт вселенной, то надо спасать мир… от пыли. И вот уже неделя, вторая, третья… А игра всё ждёт и ждёт.
Сюжет, конечно же, начинает стираться из памяти. Уже не помнишь, кого ты спас, кого случайно грохнул, а кто тебе вообще мстить клялся. И вот ты сидишь у монитора с мыслью: Может, начать заново? Но заново - это ж снова 10 часов туториала и те же кат-сцены, которые ты уже видел, а сил всё меньше. В итоге: Ну и ладно, значит не судьба.
С Ведьмаком 3 у меня ушло целых три года на прохождение. ТРИ КАРЛ!!! Хорошо, что я записывал видео своего прохождения и выкладывал на YouTube. Когда случались большие перерывы между сессиями, я быстренько с перемотками пересматривал своё прохождение - вспомнил сюжет, кто кого и зачем, - и снова на Плотву. Без этих видосов я бы Геральта вообще где-то в Велене потерял бы.
Собственно, с Ведьмаком 1 и 2 у меня была та же история. Это кстати одна из основных причин почему, я запустил свой YouTube канал. Если бы не это, то я давно бы распрощался с играми, разлюбил бы их, стал бы типа взрослым (синоним скучным) но за любовь нужно бороться, вот, борюсь как придумал)
как и у всех игр
посмотрите ачивки, у любой игры за финальные действия, процентов у 20-30 они получены, то есть остальные не прошли
Да и ладно.
Кто хотел дошёл, а кто не хотел не дошёл.
Вот и всё.
Тоже самое что и все 3 последних ассасина. Интересно в 1й локации, дальше слив
ленивые
Я понемногу проходил её, прошел до конца, 96 часов вышло
Пытался пройти киберпунк 2077 раза 4 и дропал
Да этим игрокам даже новый дум не нравится. Так что не удивительно.
Последний хороший ассасин - Одиссея
Так что адисей, что вальгала обсолютно таже история. Но вальгалу я всё таки прошёл через боль и скукату. А в шодос в обще даже до середины наверное не дошёл, однообразная нудятина
Самое интересное реально в конце. Последние часа 2. Из 60 необходимых. А так игра тот ещё мусор.
Игра на самом деле неплоха, но мир реально огромный.
По привычке решил сначала зачистить вопросы и доп.квесты, а потом одним махом пройти сюжтеку, но просто сдулся. Зачистил регион в самом низу, все квесты, вопросы, секретики, а потом поднял курсор и понял что таких регионов еще куча и просто закрыл игру.
Да, круто и мне даже нравятся персонажи и сюжет, пусть он и простой. Но вот просто куча вопросиков, тайников и другого мусора сбивает. Возможно просто у меня бзик, но не могу просто пробежать сюжетку и не найти все что можно. Кого-то не парит и ему плевать на поиск всех этих сраных самураев в замках, мне нет(