Большинство игроков потеряли интерес к Assassin's Creed: Shadows, даже не дойдя до финала

Несмотря на заявления Ubisoft о том, что они исправили многое во франшизе, большинство фанатов утверждают, что перестали играть в Assassin's Creed Shadows, потому что она их выбила из колеи.

На форуме NeoGAF фанатам задали вопрос, удалось ли им закончить Shadows спустя два месяца после релиза. Большинство из них заявили, что, хотя их впечатлили первые несколько часов, после этого игра стала скучной. Как утверждают фанаты, к плюсам в игре можно отнести только графику и погодную систему, а вот персонажи и сюжет крайне разочаровали. По словам фанатов, история оказалась скучна до такой степени, что в ней не было ничего интересного. Игра страдает от той же усталости от открытого мира, что и другие недавние игры Ubisoft.

К сожалению, именно так обстоят дела с играми Ubisoft, особенно с франшизой Assassin's Creed, с тех пор как они перешли к жанру RPG. Фанаты не слишком хорошо приняли последние игры и по-прежнему считают старые вершиной франшизы.

Assassin's Creed Shadows называли спасителем Ubisoft во время кризиса компании. Хотя игра и продалась неплохо, она не смогла спасти компанию, которой пришлось сотрудничать с Tencent, чтобы остаться на плаву. Как следствие, Ubisoft столкнулась со всевозможными проблемами. Недавно компания сообщила, что отложила свои крупные предстоящие релизы, чтобы сосредоточиться на качестве. К тому же ее акции еще больше упали после последнего финансового отчета.