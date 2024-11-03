Босс франшизы Assassin's Creed высказался по поводу критики персонажей Shadows

На лондонском мероприятии BAFTAs, Марк-Алексис Коте, директор франшизы Assassin's Creed, рассказал о влиянии полемики вокруг антиинклюзивности на команду, работавшую над Assassin's Creed Shadows. По его словам, на проекте тяжело отразились негативные комментарии, особенно вызванные включением чернокожего самурая Ясуке и вымышленного японской воительнице Наоэ, что вызвало споры среди игроков.

Марк-Алексис Коте объяснил, что серия Assassin's Creed всегда стремилась представить историю во всём её разнообразии и сложности, и поэтому историческая достоверность требует включения разных культур и взглядов. Присутствие Ясуке в Shadows — это не «модернизация», а желание отразить многообразие мира, утверждает Коте: «Оставаться верными истории — значит принимать её богатство».

Коте признал, что обсуждения в интернете порой бывают болезненными для разработчиков, поскольку команда сталкивается с ложными и искажёнными интерпретациями их замыслов. Такие споры обескураживают и оказывают разрушительное влияние на моральный настрой.

В то же время он видит в дискуссиях и положительный момент. Для него важно, чтобы команда умела отличить конструктивную критику от предвзятой реакции, вызванной просто нетерпимостью. Это помогает создателям двигаться вперёд и делать проекты лучше, считает Коте.

Assassin's Creed всегда была посвящена исследованию всего спектра человеческой истории: И по самой своей природе история полна разнообразия. Оставаться верным истории — значит принимать богатство человеческих взглядов без компромиссов. Например, в Assassin's Creed Shadows мы сделали акцент на нескольких персонажах, как вымышленных, например, японском воине Наоэ, так и исторических, например, самурае африканского происхождения Ясуке. К сожалению, появление чернокожего самурая в феодальной Японии вызвало много вопросов и споров, а Наоэ подверглась критике за свой пол, несмотря на то, что является вымышленным персонажем.

Премьера Assassin's Creed Shadows запланирована на 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.