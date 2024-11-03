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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 694 оценки

Босс франшизы Assassin's Creed высказался по поводу критики персонажей Shadows

butcher69
Новости

На лондонском мероприятии BAFTAs, Марк-Алексис Коте, директор франшизы Assassin's Creed, рассказал о влиянии полемики вокруг антиинклюзивности на команду, работавшую над Assassin's Creed Shadows. По его словам, на проекте тяжело отразились негативные комментарии, особенно вызванные включением чернокожего самурая Ясуке и вымышленного японской воительнице Наоэ, что вызвало споры среди игроков.

Марк-Алексис Коте объяснил, что серия Assassin's Creed всегда стремилась представить историю во всём её разнообразии и сложности, и поэтому историческая достоверность требует включения разных культур и взглядов. Присутствие Ясуке в Shadows — это не «модернизация», а желание отразить многообразие мира, утверждает Коте: «Оставаться верными истории — значит принимать её богатство».

Коте признал, что обсуждения в интернете порой бывают болезненными для разработчиков, поскольку команда сталкивается с ложными и искажёнными интерпретациями их замыслов. Такие споры обескураживают и оказывают разрушительное влияние на моральный настрой.

В то же время он видит в дискуссиях и положительный момент. Для него важно, чтобы команда умела отличить конструктивную критику от предвзятой реакции, вызванной просто нетерпимостью. Это помогает создателям двигаться вперёд и делать проекты лучше, считает Коте.

Assassin's Creed всегда была посвящена исследованию всего спектра человеческой истории: И по самой своей природе история полна разнообразия. Оставаться верным истории — значит принимать богатство человеческих взглядов без компромиссов. Например, в Assassin's Creed Shadows мы сделали акцент на нескольких персонажах, как вымышленных, например, японском воине Наоэ, так и исторических, например, самурае африканского происхождения Ясуке. К сожалению, появление чернокожего самурая в феодальной Японии вызвало много вопросов и споров, а Наоэ подверглась критике за свой пол, несмотря на то, что является вымышленным персонажем.

Премьера Assassin's Creed Shadows запланирована на 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

-28
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
shurasick876

Да, ведь единственный официально существовавший негр в то время на территории Японии определенно даст игре разнообразие, ага)

И пофиг, что он был скорее обезьянкой на поводке Нобунаги)

18
MadPyramus

А им неважно каким он был, главное что был, ведь историю всегда можно изменить в угоду имеющим власть. Самое глупое, это отмазки вроде "вымышленный персонаж" в контексте, когда это не отдельное произведение или франшиза по виденью автора, но многие произведения и франшизы не имеющие никакого отношения к друг другу, которые меняются в направлении одному определённому концепту идеологии, такое называется пропаганда и промывание мозгов.

1
Phoentice

Задрали оправдания , скорее бы вы провалились и за вас перестали голосовать монетой

8
malars0

будут покупать даже такой шлак. как преданные идее негра в японии так и просто любопытные что просто посмотреть зайдут как те что щас драгон ейдж качают. а вот сколько потом возвратов будет и будут ли это интересно

1
malars0

была бы только баба-ниндзя то вопросов бы почти не было. а вот негрилла разматывающий толпы япошек бейсбольной битой вообще мимо. осталось только репчину из вальгаллы вернуть и будет полный треш...

5
Константин335

А что не так то? Вот в чем разница, за негра играешь или нет? Ну и пофиг что негр геймплей не изменится из за этого, хоть ты и за белого играл бы

-17
Agentdead Константин335

Что за чуш?? В игре к нему все диалоги будут прописаны с обращением как к негру, тут надо все диалоги тогда модерам и подтекст менять чтобы его белым сделать.

0
malars0 Константин335

если так хотели негра почему не сделать новую частьоб африке? или гавайца какого нибуть? в АС4 в длс вполне к месту был ГГ негр не выбивался из общей кучи.

когда в следущей части сделают индейца в советской россии это тоже нормально будет?

2
Пользователь ВКонтакте

>И по самой своей природе история полна разнообразия.
>в Assassin's Creed Shadows мы сделали акцент на нескольких персонажах, в том числе вымышленных

История настолько полна разнообразия, что мы выдумаем несущестовавших людей и вывернем биографию существовавших // Дёня Матросов

1
Despot_Aspid

Тут либо искажения перевода, либо дядя дебил и сам себе противоречит. То есть "история" без вкрапления "не пришей кобыле хвост" не "многогранная"?! Чё?

UPD кстати кто не в теме, погуглите как к уголькам в современной японии относятся)). Там недавно в метро плакаты развесили с бесящимися обезьянами. И как вы думаете кому они адресованы?))

UPD2 подозреваю что если нигга и был в Японии того времени то сугубо как нечто экзотическое и в клетке, ну или на привязи, а тут самурай... Треш в общем в головах у этих небинарных "творцов".

1
Пользователь ВКонтакте

Казалось бы, при чем тут нетерпимость, если вы именно ВСЮ МНОГООЗРАЗНУЮ ИСТОРИЮ извращаете. Что мешало сделать негра негром? Ну то есть да, был негр, да, попал в Японию, чёт там навертел. Самураем не был, занимался мелким гешефтом, возможно попутно кого то там резал по подворотням. Исторично? Ну да. Претензии? Ну тк к чему? Нет, сделали ка кого то мегатерминатора, ещё и ЗНАТНОГО. Бред какой то // Александр Ковалёв

1
EazyDoo

Жаль, что далеко не все поймут богатство истории))) действительно тонко) не все знают о многообразии народов мира и умеют грамотно дискутировать на эту тему с разработчиком)

0
QD19

Бла-бла, бла, бла-бла. Не все люди дурачки, чтоб им вот так вешали лапшу на уши.

0
selfreaver

Скорей бы вас уже какой нить Тенсент выкупил и выкинул с поста директора этого е*анутого старикашку с бригадой трнасформеров и NFT идеями куда нить на помойку.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну да, ну да: "Игроки просто расисты и сексисты. Им не понравилось наличие женского персонажа и реального черного самурая"

Они вообще поняли, что до них пытались донести? // Геннадий Гайдученок

0
hangloose

больше трэша-больше пи...ца! юби не останавливайтесь, летите в пи..у глубже

0
Go_Ra

А , почему они у себя там , не хотят сделать Линкольна - черножопым и при этом ещё и "дырявым" !!! Это было бы исторично... -))))

0
Real Slim Shady

UBISOFT я с вами до конца, не обращайте внимание на ущимленных анимешников и потомков самугеев, я за негра в Японии, и я с радостью буду убивать самугейчиков из раза в раз играя за негра, с большим удовольствием проломлю черепа большой дубиной и покажу этим карликам ускоглазым кто здесь хозяин.

-1