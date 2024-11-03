Босс франшизы Assassin's Creed высказался по поводу критики персонажей Shadows

На лондонском мероприятии BAFTAs, Марк-Алексис Коте, директор франшизы Assassin's Creed, рассказал о влиянии полемики вокруг антиинклюзивности на команду, работавшую над Assassin's Creed Shadows. По его словам, на проекте тяжело отразились негативные комментарии, особенно вызванные включением чернокожего самурая Ясуке и вымышленного японской воительнице Наоэ, что вызвало споры среди игроков.
Марк-Алексис Коте объяснил, что серия Assassin's Creed всегда стремилась представить историю во всём её разнообразии и сложности, и поэтому историческая достоверность требует включения разных культур и взглядов. Присутствие Ясуке в Shadows — это не «модернизация», а желание отразить многообразие мира, утверждает Коте: «Оставаться верными истории — значит принимать её богатство».
Коте признал, что обсуждения в интернете порой бывают болезненными для разработчиков, поскольку команда сталкивается с ложными и искажёнными интерпретациями их замыслов. Такие споры обескураживают и оказывают разрушительное влияние на моральный настрой.
В то же время он видит в дискуссиях и положительный момент. Для него важно, чтобы команда умела отличить конструктивную критику от предвзятой реакции, вызванной просто нетерпимостью. Это помогает создателям двигаться вперёд и делать проекты лучше, считает Коте.
Assassin's Creed всегда была посвящена исследованию всего спектра человеческой истории: И по самой своей природе история полна разнообразия. Оставаться верным истории — значит принимать богатство человеческих взглядов без компромиссов. Например, в Assassin's Creed Shadows мы сделали акцент на нескольких персонажах, как вымышленных, например, японском воине Наоэ, так и исторических, например, самурае африканского происхождения Ясуке. К сожалению, появление чернокожего самурая в феодальной Японии вызвало много вопросов и споров, а Наоэ подверглась критике за свой пол, несмотря на то, что является вымышленным персонажем.
Премьера Assassin's Creed Shadows запланирована на 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.
Да, ведь единственный официально существовавший негр в то время на территории Японии определенно даст игре разнообразие, ага)
И пофиг, что он был скорее обезьянкой на поводке Нобунаги)
А им неважно каким он был, главное что был, ведь историю всегда можно изменить в угоду имеющим власть. Самое глупое, это отмазки вроде "вымышленный персонаж" в контексте, когда это не отдельное произведение или франшиза по виденью автора, но многие произведения и франшизы не имеющие никакого отношения к друг другу, которые меняются в направлении одному определённому концепту идеологии, такое называется пропаганда и промывание мозгов.
Задрали оправдания , скорее бы вы провалились и за вас перестали голосовать монетой
будут покупать даже такой шлак. как преданные идее негра в японии так и просто любопытные что просто посмотреть зайдут как те что щас драгон ейдж качают. а вот сколько потом возвратов будет и будут ли это интересно
была бы только баба-ниндзя то вопросов бы почти не было. а вот негрилла разматывающий толпы япошек бейсбольной битой вообще мимо. осталось только репчину из вальгаллы вернуть и будет полный треш...
А что не так то? Вот в чем разница, за негра играешь или нет? Ну и пофиг что негр геймплей не изменится из за этого, хоть ты и за белого играл бы
Что за чуш?? В игре к нему все диалоги будут прописаны с обращением как к негру, тут надо все диалоги тогда модерам и подтекст менять чтобы его белым сделать.
если так хотели негра почему не сделать новую частьоб африке? или гавайца какого нибуть? в АС4 в длс вполне к месту был ГГ негр не выбивался из общей кучи.
когда в следущей части сделают индейца в советской россии это тоже нормально будет?
>И по самой своей природе история полна разнообразия.
>в Assassin's Creed Shadows мы сделали акцент на нескольких персонажах, в том числе вымышленных
История настолько полна разнообразия, что мы выдумаем несущестовавших людей и вывернем биографию существовавших // Дёня Матросов
Тут либо искажения перевода, либо дядя дебил и сам себе противоречит. То есть "история" без вкрапления "не пришей кобыле хвост" не "многогранная"?! Чё?
UPD кстати кто не в теме, погуглите как к уголькам в современной японии относятся)). Там недавно в метро плакаты развесили с бесящимися обезьянами. И как вы думаете кому они адресованы?))
UPD2 подозреваю что если нигга и был в Японии того времени то сугубо как нечто экзотическое и в клетке, ну или на привязи, а тут самурай... Треш в общем в головах у этих небинарных "творцов".
Казалось бы, при чем тут нетерпимость, если вы именно ВСЮ МНОГООЗРАЗНУЮ ИСТОРИЮ извращаете. Что мешало сделать негра негром? Ну то есть да, был негр, да, попал в Японию, чёт там навертел. Самураем не был, занимался мелким гешефтом, возможно попутно кого то там резал по подворотням. Исторично? Ну да. Претензии? Ну тк к чему? Нет, сделали ка кого то мегатерминатора, ещё и ЗНАТНОГО. Бред какой то // Александр Ковалёв
Жаль, что далеко не все поймут богатство истории))) действительно тонко) не все знают о многообразии народов мира и умеют грамотно дискутировать на эту тему с разработчиком)
Бла-бла, бла, бла-бла. Не все люди дурачки, чтоб им вот так вешали лапшу на уши.
Скорей бы вас уже какой нить Тенсент выкупил и выкинул с поста директора этого е*анутого старикашку с бригадой трнасформеров и NFT идеями куда нить на помойку.
Ну да, ну да: "Игроки просто расисты и сексисты. Им не понравилось наличие женского персонажа и реального черного самурая"
Они вообще поняли, что до них пытались донести? // Геннадий Гайдученок
больше трэша-больше пи...ца! юби не останавливайтесь, летите в пи..у глубже
А , почему они у себя там , не хотят сделать Линкольна - черножопым и при этом ещё и "дырявым" !!! Это было бы исторично... -))))
UBISOFT я с вами до конца, не обращайте внимание на ущимленных анимешников и потомков самугеев, я за негра в Японии, и я с радостью буду убивать самугейчиков из раза в раз играя за негра, с большим удовольствием проломлю черепа большой дубиной и покажу этим карликам ускоглазым кто здесь хозяин.