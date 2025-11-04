Бывший директор Assassin's Creed объяснил успех серии поддержкой рисков со стороны Ubisoft

Бывший креативный директор Assassin’s Creed 3 Алекс Хатчинсон заявил, что серия стала «вечным брендом» благодаря готовности Ubisoft идти на творческие риски, чего, по его мнению, не хватает многим крупным издателям.
В интервью Хатчинсон отметил, что именно поддержка со стороны руководства позволила студии превратить Assassin’s Creed из линейного стелс-экшена в масштабную ролевую франшизу открытого мира.
«Ubisoft — редкий пример компании, которая не побоялась изменить формулу. Они рискнули, и именно поэтому Assassin’s Creed остаётся актуальной. Каждая часть предлагает новое место, эпоху и героя, сохраняя при этом узнаваемое ядро серии», — рассказал Хатчинсон.
Разработчик подчеркнул, что такие преобразования стали возможны потому, что Ubisoft долгое время управляли её основатели — люди, напрямую вовлечённые в создание игр. По его словам, это позволило компании поддерживать инновации и создавать новые IP, в то время как многие издатели предпочитают проверенные формулы.
«Это “вечный бренд”. Assassin’s Creed —, пожалуй, единственная серия, которая смогла полностью сменить жанр посреди своего пути и при этом сохранить успех», — добавил Хатчинсон.
Рискнули добавить африканца в игру про Японию...просчитались, но где? // Михаил Сунцов
Отчасти и да и нет, ощущается все таки как просел сценарный аспект. Сами миры, да, уникальны, в плане сеттингов, но вот ммо-прокачка и сюжеты, хуже всего выглядит. Поэтому серия поменяла качество, на количество
Когда-то покупка новой части Assassin’s Creed была событием. Это был не просто релиз — это было погружение в заговор тамплиеров и ассасинов, в личную драму Дезмонда Майлза. Мы с замиранием сердца следили за историей Альтаира, Эцио Аудиторе да Фиренце и, с натяжкой, Коннора. Это была сага. Она имела начало, развитие и, что важно, смысл. Сейчас же это просто бездушный конвейер рандомных эпох, с кучей гринда и абсолютно скучного сюжета.
Огромные, на сотни часов, карты, усеянные десятками однотипных значков. «Освободите лагерь», «Найдите 100 перьев», «Соберите коллекцию». Вот за эту формулу хомячки покупают новый ассасин. Если раньше каждая игра была главой в единой, захватывающей саге. Мы следили за судьбами героев, за их развитием. Сюжет был становым хребтом всего проекта, то сейчас однотипный отстой, куда ассасинов искусственно вплетают в ту или иную эпоху
Был бы каждый раз сюжет на высоте, тогда да.. А так ну просто за красоту картинки играют все