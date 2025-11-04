Бывший директор Assassin's Creed объяснил успех серии поддержкой рисков со стороны Ubisoft

Бывший креативный директор Assassin’s Creed 3 Алекс Хатчинсон заявил, что серия стала «вечным брендом» благодаря готовности Ubisoft идти на творческие риски, чего, по его мнению, не хватает многим крупным издателям.

В интервью Хатчинсон отметил, что именно поддержка со стороны руководства позволила студии превратить Assassin’s Creed из линейного стелс-экшена в масштабную ролевую франшизу открытого мира.

«Ubisoft — редкий пример компании, которая не побоялась изменить формулу. Они рискнули, и именно поэтому Assassin’s Creed остаётся актуальной. Каждая часть предлагает новое место, эпоху и героя, сохраняя при этом узнаваемое ядро серии», — рассказал Хатчинсон.

Разработчик подчеркнул, что такие преобразования стали возможны потому, что Ubisoft долгое время управляли её основатели — люди, напрямую вовлечённые в создание игр. По его словам, это позволило компании поддерживать инновации и создавать новые IP, в то время как многие издатели предпочитают проверенные формулы.

«Это “вечный бренд”. Assassin’s Creed —, пожалуй, единственная серия, которая смогла полностью сменить жанр посреди своего пути и при этом сохранить успех», — добавил Хатчинсон.