Бывший руководитель Assassin's Creed подаёт в суд на Ubisoft из-за "завуалированного увольнения"

Битва между Марком-Алексисом Коте, руководителем серии видеоигр Assassin's Creed, и его бывшим работодателем, Ubisoft, далека от завершения. Коте подал в суд на компанию, утверждая, что стал жертвой «завуалированного увольнения».

В исковом заявлении, поданном в Высший суд Квебека, бывший вице-президент и исполнительный продюсер Assassin's Creed требует от Ubisoft компенсацию в размере 1,3 миллиона долларов и моральный ущерб.

Сообщается, что причиной спора стала реорганизация французского гиганта видеоигр, основанного его генеральным директором Ивом Гийемо. В марте 2025 года Ubisoft объявила о создании Vantage Studios, которую возглавят Кристоф Деренн, двоюродный брат генерального директора, и его сын Чарли Гийемо.

По данным обвинения, влияние Коте начало ослабевать после создания этой дочерней компании, которая взяла на себя разработку серии Assassin's Creed, тогда как ранее он получал приказы непосредственно от Гийемо-старшего.

Шок произошёл во время совещания руководства, состоявшегося летом 2025 года. Сообщается, что Коте узнал о начале процесса поиска «руководителя франшизы» — новой должности, которая будет курировать три основные игры, включая Assassin's Creed.

Марк-Алексис Коте был удивлён, обнаружив, что эта должность поглотила большую часть его обязанностей. Кроме того, по сообщениям, Ив Гийемо выступил против его заявки, поскольку должность предполагала работу во Франции.

Ему якобы предложили должность «Руководителя производства» под руководством будущего «Руководителя франшизы», что лишило бы его престижа, связанного с его должностью, а также статуса привилегированного собеседника с важными партнёрами, такими как Netflix.

Расценив это как «неприемлемое понижение в должности», представляющее собой «завуалированное увольнение», он официально потребовал от компании выплатить ему выходное пособие.

В ответ Ubisoft, как сообщается, заявила ему, чтобы он не явился на работу, как планировалось, 13 октября, и продолжил период размышления до тех пор, пока компания не ответит на его официальное уведомление.

На следующий же день Ubisoft объявила внутри компании, а также через пресс-релиз, об уходе Марка-Алексиса Коте, заявив, что он покидает свой пост добровольно, чтобы «изучить новые возможности».

Он испытывает трудности с поиском сопоставимой работы в индустрии видеоигр, переживающей спад. Он также требует 75 000 долларов в качестве компенсации морального ущерба за то, что он считает злоупотреблением властью и нанесением вреда своей репутации, в результате чего общая сумма его иска превышает 1,3 миллиона долларов.