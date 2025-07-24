Claws of Awaji 16 сентября, Новая игра+ и многое другое - Ubisoft рассказала про обновлённый план контента AC Shadows

Ubisoft рассказала про план контента летних обновлений для Assassin’s Creed Shadows. Вот самые интересные возможности и функции, которые появятся в игре в ближайшие месяцы.

Новая игра+

«Новая игра+» станет доступна 29 июля сразу после завершения финальной сюжетной миссии и окончания титров. При выборе режима «Новая игра+» ваш прогресс в сюжетной линии и на доске целей, а также открытые локации будут сброшены, но уровень вашего персонажа, полученное снаряжение, очки навыков, ранг знаний и ваш драгоценный прогресс в Убежище останутся нетронутыми.

При запуске «Новой игры+» вы можете начать игру с самого начала, заново пережив важные события Войны Тэнсё в Иге, или же перемотать игру после пролога к моменту, когда Наоэ наследует Убежище. В любом случае, мы позаботились о том, чтобы ни одно из базовых обучающих заданий не помешало вам при втором прохождении.

Обновление прогресса

Разработчики увеличат максимальный уровень с 60 до 80 для всех игроков, независимо от того, играете ли вы в режиме НИ+, и добавят совершенно новые ранги знаний и новые ранги мастерства, а также новые улучшения для всех зданий убежища, включая новые улучшения для кузницы Хейдзи. Одно улучшение появится в «Новой игре+», а другое — в более позднем летнем обновлении.

29 июля также ожидается выход Проекта 3: вас ждут новые ресурсы, файлы данных и эксклюзивные награды, связанные с Анимусом. Помните: если вы всё ещё работаете над первыми двумя проектами, вы можете либо завершить их, либо перейти на новый. Нет ограничений по времени.

Обновления по улучшению качества жизни

Следующее обновление, запланированное на начало сентября, будет включать в себя некоторые из самых востребованных функций, созданных по просьбам сообщества с момента запуска. Это обновление выйдет до выхода дополнения «Claws of Awaji» и, конечно же, будет бесплатным для всех игроков, достаточно просто скачать его.

Это обновление включает в себя:

Прояснение карты мира после синхронизации точек обзора (для каждого региона).

Возможность пропускать время суток, переходя к закату или рассвету.

Новый уровень улучшения кузницы для получения мифического (из эпического) и артефактного (из легендарного) уровня редкости снаряжения.

Обновления и улучшения убежища.

Неограниченная частота кадров в кат-сценах (только для ПК).

Дополнительные улучшения, которые могут быть знакомы давним поклонникам серии.

Дальнейшие исправления ошибок и улучшения стабильности.

Дополнение Claws of Awaji

Крупное сюжетное дополнение Claws of Awaji выйдет 16 сентября. Если вы оформили предзаказ на Assassin’s Creed Shadows, то сможете сыграть в него бесплатно. Имейте в виду, что доступ к дополнению открывается только после завершения основного сюжета игры, поэтому будьте готовы.