Датамайнер рассказал о дополнительном контенте Assassin's Creed: Shadows

В сети появились подробности дополнительного контента для Assassons Creed: Shadows, который будет доступен через Animus Hub. Источник информации — анонимный датамайнер.
Animus Hub, который выйдет вместе с Shadows, станет основным хабом всей франшизы. Через него будут рассказывать метасюжет Assassin's Creed и запускать будущие игры.
Первый сезон боевого пропуска Assassin's Creed: Shadows получит название Eye in the Dark. Он будет включать 20 уровней с косметическими предметами, материалами и другими наградами. Кроме того, в игре ожидаются коллаборации с крупными брендами, такими как Red Bull, VISA, Intel и BAPE Clothing.
Датамайнер также поделился скриншотами магазина внутри Animus Hub, где игроки смогут покупать косметику, предметы декора и питомцев. Ubisoft уже начала раздавать страйки DMCA на утечку этих материалов.
Ранее о дополнительном контенте для Assassin's Creed Shadows сообщали инсайдеры Том Хендерсон и j0nathan, однако их информация еще не была официально подтверждена.
Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра станет основой для развития сюжета в будущих частях франшизы.
Господи пускай Юбисофт окончательно канет в лету.
не существует того, кого ты просишь, а значит не случится этого, юбики навсегда! ( как минимум еще 5-10 ассасинов выйдет, это 1000% )
и все ремастеры предыдущих 10000%
ну лично мне понравился ремастер 3 части, так что я только за, вот кстати скрин
Ага, учтем ваши слова, а теперь станьте в очередь к двери в кабинет ненужных мнений !
Вот я уже вижу как чернокожий самурай будет бегать по феодальной Японии в луте с эмблемами этих брендов. Исторично и правдоподобно, не подкопаешься.
Не забывай про скины за Helix кредиты, там намного дальше заходят со всякими светящимися мечами и горящими конями.
И розовыми дилдо вместо скрытых клинков🤣🤣
Сейчас: стим - юбисофт коннект - игра.
Юбики: добавим ещё звено
Рили? Боевой пропуск в одиночной игре?
Выйдет 14 февраля, а уже 15го юбики его закроют, т.к. в этот кал даже 10 чел не наберется поиграть
Тут уже Юбикам этим современным самим не закрыться бы..