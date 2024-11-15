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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 694 оценки

Датамайнер рассказал о дополнительном контенте Assassin's Creed: Shadows

Simple Jack
Новости

В сети появились подробности дополнительного контента для Assassons Creed: Shadows, который будет доступен через Animus Hub. Источник информации — анонимный датамайнер.

Animus Hub, который выйдет вместе с Shadows, станет основным хабом всей франшизы. Через него будут рассказывать метасюжет Assassin's Creed и запускать будущие игры.

Первый сезон боевого пропуска Assassin's Creed: Shadows получит название Eye in the Dark. Он будет включать 20 уровней с косметическими предметами, материалами и другими наградами. Кроме того, в игре ожидаются коллаборации с крупными брендами, такими как Red Bull, VISA, Intel и BAPE Clothing.

Датамайнер также поделился скриншотами магазина внутри Animus Hub, где игроки смогут покупать косметику, предметы декора и питомцев. Ubisoft уже начала раздавать страйки DMCA на утечку этих материалов.

Ранее о дополнительном контенте для Assassin's Creed Shadows сообщали инсайдеры Том Хендерсон и j0nathan, однако их информация еще не была официально подтверждена.

Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра станет основой для развития сюжета в будущих частях франшизы.

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-3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
RAMFALL

Господи пускай Юбисофт окончательно канет в лету.

9
Лидер X

не существует того, кого ты просишь, а значит не случится этого, юбики навсегда! ( как минимум еще 5-10 ассасинов выйдет, это 1000% )

-4
malars0 Лидер X

и все ремастеры предыдущих 10000%

0
Лидер X malars0

ну лично мне понравился ремастер 3 части, так что я только за, вот кстати скрин

-2
RAMFALL Лидер X

Ага, учтем ваши слова, а теперь станьте в очередь к двери в кабинет ненужных мнений !

0
Navigor506
Кроме того, в игре ожидаются коллаборации с крупными брендами, такими как Red Bull, VISA, Intel и BAPE Clothing.

Вот я уже вижу как чернокожий самурай будет бегать по феодальной Японии в луте с эмблемами этих брендов. Исторично и правдоподобно, не подкопаешься.

4
MadPyramus

Не забывай про скины за Helix кредиты, там намного дальше заходят со всякими светящимися мечами и горящими конями.

1
ipr0dex MadPyramus

И розовыми дилдо вместо скрытых клинков🤣🤣

0
Lyс

Сейчас: стим - юбисофт коннект - игра.

Юбики: добавим ещё звено

2
ZajimBubencov

Рили? Боевой пропуск в одиночной игре?

0
ipr0dex
Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года

Выйдет 14 февраля, а уже 15го юбики его закроют, т.к. в этот кал даже 10 чел не наберется поиграть

-1
Imnogamer

Тут уже Юбикам этим современным самим не закрыться бы..

-1