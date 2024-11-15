Датамайнер рассказал о дополнительном контенте Assassin's Creed: Shadows

В сети появились подробности дополнительного контента для Assassons Creed: Shadows, который будет доступен через Animus Hub. Источник информации — анонимный датамайнер.

Animus Hub, который выйдет вместе с Shadows, станет основным хабом всей франшизы. Через него будут рассказывать метасюжет Assassin's Creed и запускать будущие игры.

Первый сезон боевого пропуска Assassin's Creed: Shadows получит название Eye in the Dark. Он будет включать 20 уровней с косметическими предметами, материалами и другими наградами. Кроме того, в игре ожидаются коллаборации с крупными брендами, такими как Red Bull, VISA, Intel и BAPE Clothing.

Датамайнер также поделился скриншотами магазина внутри Animus Hub, где игроки смогут покупать косметику, предметы декора и питомцев. Ubisoft уже начала раздавать страйки DMCA на утечку этих материалов.

Ранее о дополнительном контенте для Assassin's Creed Shadows сообщали инсайдеры Том Хендерсон и j0nathan, однако их информация еще не была официально подтверждена.

Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра станет основой для развития сюжета в будущих частях франшизы.