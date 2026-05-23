Депутат Европарламента заявил, что игры убивает "повестка" и политкорректность, как в случае с Ясукэ

Гражданская инициатива Stop Killing Games (SKG), собравшая более 1,3 миллиона верифицированных подписей и добившаяся обсуждения в Европарламенте, должна была затронуть вопросы сохранения игр после отключения серверов. Однако дискуссия неожиданно свернула в русло "культурных войн" - из-за выступления словацкого евродепутата Милана Угрика.

Угрик, возглавляющий движение "Республика", признал, что проблема "убийства" игр издателями действительно существует. Но вслед за этим он обрушился с критикой на современную индустрию.

Повестка и агрессивная монетизация уничтожают видеоигры. Одна из вещей, которая точно их разрушает - это безумная woke-идеология и политкорректность, которую насильно пихают в игры. Например, если вы хотите играть за самурая - очевидно, вы хотите играть за японского воина, а не быть вынужденным играть за чернокожего воина или женщину-воина, как это недавно произошло. Это реальная проблема для игроков.

Прямая отсылка к персонажу Ясукэ из Assassin's Creed Shadows, а также к другим недавним релизам с женскими протагонистами, мгновенно переключила внимание аудитории с юридических аспектов сохранения игр на идеологические баталии.

Представители Stop Killing Games, однако, отказались поддерживать этот нарратив. Генеральный директор SKG Мориц Кацнер на официальном сабреддите движения отметил, что Угрик, "несмотря на благожелательный тон, не вполне уловил суть вопроса". Кацнер подчеркнул, что движение не заинтересовано в анти-повесточных дискуссиях, которые только отвлекают от главной проблемы - права игроков на доступ к купленному продукту после прекращения поддержки со стороны издателя.