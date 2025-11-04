Digital Foundry: Assassin's Creed Shadows на Switch 2 выглядит многообещающе, несмотря на ряд компромиссов

Предстоящий порт Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 стал предметом углубленного технического анализа экспертов из Digital Foundry после выпуска официального трейлера, и первые впечатления указывают на то, что в игре не будет использоваться глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI) — одна из определяющих графических особенностей версий для текущего поколения консолей.

По мнению Digital Foundry, амбициозный порт Ubisoft с учетом ограничений платформы демонстрирует впечатляющие результаты, но также выявляет несколько явных визуальных компромиссов по сравнению с версиями для PS5 и Xbox.

Наиболее очевидным упущением является отсутствие в игре технологии трассировки лучей. Как утверждают технические эксперты, внешние области выглядят визуально более плоско, с менее естественными тенями и освещением, вероятно, из-за использования заранее рассчитанных, а не динамических источников света. Аналогичный выбор уже был сделан для Series S и, очевидно, является необходимым для того, чтобы гарантировать плавность и стабильность работы игры на Switch 2.

Помимо освещения, были отмечены и некоторые другие визуальные компромиссы: нет размытия движения отдельных объектов, урезаны тени и эффекты тумана, а само изображение выглядит более сжатым ( хотя в данном случае это может быть просто эффект, вызванный сжатием самого трейлера).

Впрочем, перечисленные недостатки никак не отменяют того факта, что перед нами отличный порт, как и в случае со Star Wars Outlaws. По мнению Digital Foundry, данная версия «визуально привлекательна», и Ubisoft заслуживает похвалы за то, что сумела сохранить атмосферу и художественный стиль игры.

Напоминаем, что релиз Assassin's Creed Shadows на Nintendo Switch 2 запланирован на 2 декабря.