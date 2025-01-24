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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 772 оценки

Директор AC Shadows: "Недавняя задержка была связана с полировкой паркура, особенно на сложных крышах"

monk70
Новости

Хотя Assassin's Creed Shadows столкнулась с несколькими задержками, директор игры Чарльз Бенуа рассказал, что последняя из них, объявленная ранее в этом месяце, была вызвана желанием студии еще больше отточить механику паркура в игре.

В интервью IGN Бенуа рассказал, что, хотя никаких изменений в основных системах игры не было, задержка в основном была связана с природой крыш в сеттинге феодальной Японии и тем, как эти крыши взаимодействовали с системой паркура в игре.

Архитектура японских крыш очень сложная. Вероятно, самая сложная вещь, с которой я когда-либо работал, если сравнивать с Odyssey и Syndicate. Нам нужны были определенные коды и определенные анимации для поддержки чего-то сверхплавного, изменения перехода паркура, чтобы сделать его еще более плавным. Так что это один из конкретных отзывов, которые мы услышали и хотели рассмотреть, и он действительно улучшился за последние несколько месяцев.

Помимо этого, Бенуа упомянул, что студия работает «над несколькими вещами, чтобы сделать игру более увлекательной, а также немного улучшить баланс».

Изначально Assassin's Creed Shadow планировалось выпустить в ноябре 2024 года, но затем выход был перенесен на февраль 2025 года, а затем снова на март, при этом компания ссылалась на отзывы игроков как на основную причину задержки. Ожидается, что Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта.

0
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
WerGC

лучше бы негрилу убрали

2
Games Bombs

расистам нет

0
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

1
Пользователь ВКонтакте

Полировка бубенчиков, так бы и писали. // Эдуард Пашков

1
Лидер 666

это было и так заметно по не давним роликам, респект за это, паркур в ассасине это самое главное!

https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/razrabotchiki_assassins_creed_shadows_otkryvayut_sekrety_parkura_i_delyatsya_novymi_mehanikami_igry-1745284

0
Badghost

Всей юбисофт полируют чего-то черному самураю)

-1
Alkatraz7N7

Им бы следовало отполировать сажу с афросамурая, до бела прям

-1
LuckyСat

Вообще можете не выпускать это дно рубироидное...

-2
Пользователь ВКонтакте

Чем дальше в лес, тем чернее ассасины // Глеб Громов

-2
MetalGearStranding

крышу смазалывали?)

-3
My life is a game

Если честно я думал там будут какие то кардинальные изменения, а не полировка простая

-5
BewitchingBaron
Недавняя задержка была связана с полировкой паркура, особенно на сложных крышах

Не всегда до банана мог дотянутся?

-8