Директор AC Shadows: "Недавняя задержка была связана с полировкой паркура, особенно на сложных крышах"

Хотя Assassin's Creed Shadows столкнулась с несколькими задержками, директор игры Чарльз Бенуа рассказал, что последняя из них, объявленная ранее в этом месяце, была вызвана желанием студии еще больше отточить механику паркура в игре.

В интервью IGN Бенуа рассказал, что, хотя никаких изменений в основных системах игры не было, задержка в основном была связана с природой крыш в сеттинге феодальной Японии и тем, как эти крыши взаимодействовали с системой паркура в игре.

Архитектура японских крыш очень сложная. Вероятно, самая сложная вещь, с которой я когда-либо работал, если сравнивать с Odyssey и Syndicate. Нам нужны были определенные коды и определенные анимации для поддержки чего-то сверхплавного, изменения перехода паркура, чтобы сделать его еще более плавным. Так что это один из конкретных отзывов, которые мы услышали и хотели рассмотреть, и он действительно улучшился за последние несколько месяцев.

Помимо этого, Бенуа упомянул, что студия работает «над несколькими вещами, чтобы сделать игру более увлекательной, а также немного улучшить баланс».

Изначально Assassin's Creed Shadow планировалось выпустить в ноябре 2024 года, но затем выход был перенесен на февраль 2025 года, а затем снова на март, при этом компания ссылалась на отзывы игроков как на основную причину задержки. Ожидается, что Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта.