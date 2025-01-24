Директор AC Shadows: "Недавняя задержка была связана с полировкой паркура, особенно на сложных крышах"

Хотя Assassin's Creed Shadows столкнулась с несколькими задержками, директор игры Чарльз Бенуа рассказал, что последняя из них, объявленная ранее в этом месяце, была вызвана желанием студии еще больше отточить механику паркура в игре.
В интервью IGN Бенуа рассказал, что, хотя никаких изменений в основных системах игры не было, задержка в основном была связана с природой крыш в сеттинге феодальной Японии и тем, как эти крыши взаимодействовали с системой паркура в игре.
Архитектура японских крыш очень сложная. Вероятно, самая сложная вещь, с которой я когда-либо работал, если сравнивать с Odyssey и Syndicate. Нам нужны были определенные коды и определенные анимации для поддержки чего-то сверхплавного, изменения перехода паркура, чтобы сделать его еще более плавным. Так что это один из конкретных отзывов, которые мы услышали и хотели рассмотреть, и он действительно улучшился за последние несколько месяцев.
Помимо этого, Бенуа упомянул, что студия работает «над несколькими вещами, чтобы сделать игру более увлекательной, а также немного улучшить баланс».
Изначально Assassin's Creed Shadow планировалось выпустить в ноябре 2024 года, но затем выход был перенесен на февраль 2025 года, а затем снова на март, при этом компания ссылалась на отзывы игроков как на основную причину задержки. Ожидается, что Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта.
лучше бы негрилу убрали
расистам нет
// Джейсин Джейсинов
Полировка бубенчиков, так бы и писали. // Эдуард Пашков
это было и так заметно по не давним роликам, респект за это, паркур в ассасине это самое главное!
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/razrabotchiki_assassins_creed_shadows_otkryvayut_sekrety_parkura_i_delyatsya_novymi_mehanikami_igry-1745284
Всей юбисофт полируют чего-то черному самураю)
Им бы следовало отполировать сажу с афросамурая, до бела прям
Вообще можете не выпускать это дно рубироидное...
Чем дальше в лес, тем чернее ассасины // Глеб Громов
крышу смазалывали?)
Если честно я думал там будут какие то кардинальные изменения, а не полировка простая
Не всегда до банана мог дотянутся?