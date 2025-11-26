ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 203 оценки

Директор Assassin's Creed Shadows защищает микротранзакции, заявляя, что они финансируют обновления после релиза

monk70 monk70

Недавно стартовала новая коллаборация Assassin’s Creed Shadows с Attack on Titan. В рамках ограниченного по времени задания игроки отправляются в Кристальную пещеру и сталкиваются с титаном. Обновление также добавляет новые микротранзакции, которые давно вызывают споры в серии.

Однако в Access the Animus заместитель директора игры Саймон Лемей-Комтуа утверждает об их необходимости, особенно в плане поддержки после запуска.

Микротранзакции, несмотря на всю критику, позволяют нам создавать контент Ису, квесты, обновления паркура — практически всё.

По словам разработчика, доходы от дополнительных покупок способствуют финансированию дополнительного контента и дальнейшей разработке.

В то же время Ubisoft подтвердила, что интеграция темы Ису не планировалась изначально. Они решили добавить соответствующий контент только после выхода игры.

LordAscarot

Скажите, а какие микротранзакции позволяли поддерживать ту же Baldurs Gate 3 после релиза? Или уже которое обновление в No Mans Sky?

clarkkent

А у них как у нормальных людей - не прекращающиеся продажи финансируют обновления после релиза)

Giggity
микротранзакции финансируют обновления после релиза

То есть мы ещё за баг фиксы платить должны? 😂

TerryTrix

Ubisoft : Хотите обновление?! Платите!

mxorganic

Такие объявления нахер не нужны, там абсолютный дисбаланс и поломка лора. Видишь очередную новую кочергу или тряпку, лвл которой повыше или чисто косметика в лучшем случае. Я конечно понимаю что щас все за тряпками гоняются (скинами), но раньше эту тряпку надо было добыть, заработать достижение, а не тупо купить. Это даже демотивирует на прохождение, думаешь все равно в следующей обнове будет новье, а старое похоронят, нет никакой реальной свободы выбора. Так ещё и как бы длс то платные, и к чему тогда микротранзакции? Просто наглый грабеж. Убисофт уже давно слетели с катушек! Уже давно пора забыть про студии стоящие за некогда отличными франшизами, ничего интересного они уже давно не приносят, чисто доилка без души.

Egik81

Очень напоминает т.н. технологический сбор который поможет якобы отечественным производителям.

InkubatorKlef

верю.я поверил

WerGC

внешку в Division 2 еще можно взять в тенях нет смысла

SOLUS5678

Жадность юбиков не имеет границ.