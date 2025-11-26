Директор Assassin's Creed Shadows защищает микротранзакции, заявляя, что они финансируют обновления после релиза

Недавно стартовала новая коллаборация Assassin’s Creed Shadows с Attack on Titan. В рамках ограниченного по времени задания игроки отправляются в Кристальную пещеру и сталкиваются с титаном. Обновление также добавляет новые микротранзакции, которые давно вызывают споры в серии.

Однако в Access the Animus заместитель директора игры Саймон Лемей-Комтуа утверждает об их необходимости, особенно в плане поддержки после запуска.

Микротранзакции, несмотря на всю критику, позволяют нам создавать контент Ису, квесты, обновления паркура — практически всё.

По словам разработчика, доходы от дополнительных покупок способствуют финансированию дополнительного контента и дальнейшей разработке.

В то же время Ubisoft подтвердила, что интеграция темы Ису не планировалась изначально. Они решили добавить соответствующий контент только после выхода игры.