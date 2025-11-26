Директор Assassin's Creed Shadows защищает микротранзакции, заявляя, что они финансируют обновления после релиза

Недавно стартовала новая коллаборация Assassin’s Creed Shadows с Attack on Titan. В рамках ограниченного по времени задания игроки отправляются в Кристальную пещеру и сталкиваются с титаном. Обновление также добавляет новые микротранзакции, которые давно вызывают споры в серии.
Однако в Access the Animus заместитель директора игры Саймон Лемей-Комтуа утверждает об их необходимости, особенно в плане поддержки после запуска.
Микротранзакции, несмотря на всю критику, позволяют нам создавать контент Ису, квесты, обновления паркура — практически всё.
По словам разработчика, доходы от дополнительных покупок способствуют финансированию дополнительного контента и дальнейшей разработке.
В то же время Ubisoft подтвердила, что интеграция темы Ису не планировалась изначально. Они решили добавить соответствующий контент только после выхода игры.
Скажите, а какие микротранзакции позволяли поддерживать ту же Baldurs Gate 3 после релиза? Или уже которое обновление в No Mans Sky?
А у них как у нормальных людей - не прекращающиеся продажи финансируют обновления после релиза)
То есть мы ещё за баг фиксы платить должны? 😂
Ubisoft : Хотите обновление?! Платите!
Такие объявления нахер не нужны, там абсолютный дисбаланс и поломка лора. Видишь очередную новую кочергу или тряпку, лвл которой повыше или чисто косметика в лучшем случае. Я конечно понимаю что щас все за тряпками гоняются (скинами), но раньше эту тряпку надо было добыть, заработать достижение, а не тупо купить. Это даже демотивирует на прохождение, думаешь все равно в следующей обнове будет новье, а старое похоронят, нет никакой реальной свободы выбора. Так ещё и как бы длс то платные, и к чему тогда микротранзакции? Просто наглый грабеж. Убисофт уже давно слетели с катушек! Уже давно пора забыть про студии стоящие за некогда отличными франшизами, ничего интересного они уже давно не приносят, чисто доилка без души.
Очень напоминает т.н. технологический сбор который поможет якобы отечественным производителям.
верю.я поверил
внешку в Division 2 еще можно взять в тенях нет смысла
Жадность юбиков не имеет границ.