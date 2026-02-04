Дизайнер уровней Prince of Persia и Assassin's Creed покидает Ubisoft после 24 лет работы

Ubisoft теряет ещё одного ветерана своей команды. Люк Кутюр, известный дизайнер уровней, объявил о своём уходе из Ubisoft Montreal после 24 лет работы. В публикации в социальных сетях он рассказал, что решение связано с желанием перемен и переходом в меньшую студию, состоящую из «других ветеранов».
Кутюр начал карьеру в Ubisoft в 2002 году как дизайнер уровней для Prince of Persia. Позже он занимал должности старшего дизайнера уровней и директора по дизайну уровней в таких проектах, как Assassin’s Creed, Watch Dogs 2 и Legion, Far Cry 4 и других.
«Сегодня был мой последний день в Ubisoft Montreal, — написал Кутюр. — Это было невероятное путешествие длиной более 20 лет… За это время я многому научился о разработке игр, отношениях и о себе».
Его уход происходит на фоне масштабной реструктуризации Ubisoft, которая сопровождается массовыми сокращениями и протестами сотрудников с требованиями отставки генерального директора Ива Гильмо. Ранее, в сентябре, после двух десятилетий работы компанию покинул бывший глава серии Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте, который утверждает, что его вынудили уйти, и подал иск на $1,3 млн.
Кутюр не раскрывает подробностей о новой студии, лишь добавляет: «Время интересное. Так что следите за новостями!»
Спасибо за уровни 😘 От Кутюр)
За мертвые, огромные миры где ничего не происходит благодаришь?
А наполнение мира не его обязанность
А вот дизайны уровней у юбисофт всегда выполнены на профессиональном уровне
Значит, знаменитых вышек больше не будет?? Да, ушла эпоха.
теперь будут блокпосты
Судя по поделиям Юбисофт он там уже очень давно особо ни чего и не делал, собственно обсёры с ремейком Принца это лишь подтверждают.
Просрать художников, которые единственные делали свою работу в Юби хорошо... Мда.
принц персии warrior within круто был сделан. ещё один ветеран, которого студия выперла
Ну и ладно, всё равно мы его не знали. Просто чел нашёл другую работу более спокойную, наверное.