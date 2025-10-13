ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 162 оценки

Для Assassin's Creed: Shadows сделали таблицу Cheat Engine - она позволяет получить премиум-предметы из магазина Helix

AceTheKing AceTheKing

Пользователь 0xZeOn, известный по исправлениям взломов Denuvo под Windows 11 24H2, сообщил о выпуске таблицы для Cheat Engine, которая позволяет получить платные скины из магазина Helix в Assassin's Creed: Shadows.

Assassin's Creed Shadows "Таблица для Cheat Engine - Helix Items unlocker 1.3" [0xZeOn]

Ранее подобные таблицы для Assassin's Creed: Origins, Assassin's Creed: Odyssey и Assassins Creed: Valhalla выпускал budabum, но с тех пор он отошел от своей деятельности, из-за чего бесплатное получение скинов в новых Assassin's Creed на какое-то время стало недоступным.

Таблица позволяет получить Kaen Dual Pack, Tengu Dual Pack, Sakura Dual Pack и ряд других премиум-наборов для Наоэ и Ясукэ в игре.

AlexFoRestor

Эта г0Vнина, которая только ломает атмосферу и погружение в игру, и даром не нужна

jax baron

perfect

GG4

Вот теперь можно будет и поиграть.

QueerMalden

Ну че хомяки казуалы которые донатят в ГейМо чо с лицом?🤡