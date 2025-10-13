Для Assassin's Creed: Shadows сделали таблицу Cheat Engine - она позволяет получить премиум-предметы из магазина Helix

Пользователь 0xZeOn, известный по исправлениям взломов Denuvo под Windows 11 24H2, сообщил о выпуске таблицы для Cheat Engine, которая позволяет получить платные скины из магазина Helix в Assassin's Creed: Shadows.

Ранее подобные таблицы для Assassin's Creed: Origins, Assassin's Creed: Odyssey и Assassins Creed: Valhalla выпускал budabum, но с тех пор он отошел от своей деятельности, из-за чего бесплатное получение скинов в новых Assassin's Creed на какое-то время стало недоступным.

Таблица позволяет получить Kaen Dual Pack, Tengu Dual Pack, Sakura Dual Pack и ряд других премиум-наборов для Наоэ и Ясукэ в игре.