Для Assassin's Creed Shadows вышел мод, убирающий в кат-сценах чёрные полосы и ограничение в 31 к/с

Недавно моддер Lyall выпустил важный мод для Assassin’s Creed Shadows, который помимо прочего убирает ограничение 31 к/с в кат-сценах, а также чёрные полосы.

Основные функции мода:

Пропустить вступительные видеоролики: пропускает несколько логотипов и заставок при запуске.

Расширить ползунок FOV в игре за пределы доступного в игре значения.

Отключить ограничение частоты кадров в катсценах/FMV/меню: по умолчанию катсцены зафиксированы на уровне 31 кадра в секунду.

Включить динамическую частоту кадров физики ткани: по умолчанию она снижена/отключена в игре.

Разрешить генерацию кадров катсцен: поскольку в катсценах разблокирована частота кадров с помощью патча, генерацию кадров можно использовать для еще более плавной презентации.

Отключить леттербоксинг/пилларбоксинг в катсценах: это уберет черные полосы из катсцен.

Вот как установить его: