Для Assassin's Creed Shadows вышел мод, убирающий в кат-сценах чёрные полосы и ограничение в 31 к/с

Недавно моддер Lyall выпустил важный мод для Assassin’s Creed Shadows, который помимо прочего убирает ограничение 31 к/с в кат-сценах, а также чёрные полосы.
Основные функции мода:
- Пропустить вступительные видеоролики: пропускает несколько логотипов и заставок при запуске.
- Расширить ползунок FOV в игре за пределы доступного в игре значения.
- Отключить ограничение частоты кадров в катсценах/FMV/меню: по умолчанию катсцены зафиксированы на уровне 31 кадра в секунду.
- Включить динамическую частоту кадров физики ткани: по умолчанию она снижена/отключена в игре.
- Разрешить генерацию кадров катсцен: поскольку в катсценах разблокирована частота кадров с помощью патча, генерацию кадров можно использовать для еще более плавной презентации.
- Отключить леттербоксинг/пилларбоксинг в катсценах: это уберет черные полосы из катсцен.
Вот как установить его:
- Убедитесь, что Assassin’s Creed Shadows не запущен
- Перейдите по следующей ссылке GitHub и выберите самую последнюю версию (0.0.3 на момент написания)
- Загрузите файл патча, нажав на ACShadowsFix_v0.0.3.zip в разделе assets
- Извлеките zip-файл в папку установки игры.
Из черного там убирать явно не полосы нужно...
И такой мод уже тоже есть😁
Не вижу смысла убирать ограничение в катсценах, так как ни на что не влияет все равно
Ухахаха какой нахер мод?? Я в настройках эти полосы выключил и их нету, боже, что за аутизм у людей....