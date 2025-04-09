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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.5 1 615 оценок

Для Assassin's Creed Shadows вышел мод, убирающий в кат-сценах чёрные полосы и ограничение в 31 к/с

monk70 monk70

Недавно моддер Lyall выпустил важный мод для Assassin’s Creed Shadows, который помимо прочего убирает ограничение 31 к/с в кат-сценах, а также чёрные полосы.

Основные функции мода:

  • Пропустить вступительные видеоролики: пропускает несколько логотипов и заставок при запуске.
  • Расширить ползунок FOV в игре за пределы доступного в игре значения.
  • Отключить ограничение частоты кадров в катсценах/FMV/меню: по умолчанию катсцены зафиксированы на уровне 31 кадра в секунду.
  • Включить динамическую частоту кадров физики ткани: по умолчанию она снижена/отключена в игре.
  • Разрешить генерацию кадров катсцен: поскольку в катсценах разблокирована частота кадров с помощью патча, генерацию кадров можно использовать для еще более плавной презентации.
  • Отключить леттербоксинг/пилларбоксинг в катсценах: это уберет черные полосы из катсцен.

Вот как установить его:

  • Убедитесь, что Assassin’s Creed Shadows не запущен
  • Перейдите по следующей ссылке GitHub и выберите самую последнюю версию (0.0.3 на момент написания)
  • Загрузите файл патча, нажав на ACShadowsFix_v0.0.3.zip в разделе assets
  • Извлеките zip-файл в папку установки игры.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Avel_N

Из черного там убирать явно не полосы нужно...

0
Forsaken67rus

И такой мод уже тоже есть😁

Спойлер
Assassin's Creed Shadows "Более светлое лицо у Ясукэ"
0
Константин335

Не вижу смысла убирать ограничение в катсценах, так как ни на что не влияет все равно

0
Liwan

Ухахаха какой нахер мод?? Я в настройках эти полосы выключил и их нету, боже, что за аутизм у людей....

0