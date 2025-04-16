Для Assassin's Creed Shadows вышел патч 1.0.3 с различными исправлениями

Сегодня Ubisoft выпустила новое обновление для Assassin’s Creed Shadows, и, согласно заметкам к патчу, оно призвано решить еще несколько проблем в игре. Обновление 1.0.3 уже доступно на всех платформах, и хотя оно не такое масштабное, как предыдущий патч, можно ожидать исправления ошибок и улучшений для PS5 Pro. Любопытно, что патч также временно отключит функцию автоматической продажи в игре, поскольку Ubisoft заявляет, что ей необходимо решить некоторые неожиданные проблемы, вызванные этой функцией.

Для игроков PS5 Pro будет исправлена ​​графическая проблема, вызванная активацией опций HDR и PSSR, а владельцы PS5 в целом могут ожидать решения нескольких других ошибок, связанных со сбоями.

Размеры патча:

Xbox Series X|S: 11 ГБ

PlayStation 5: 0,492 ГБ

ПК: 9,03 ГБ

Steam: 0,40 ГБ

MAC: 9 ГБ

Основные моменты патча: