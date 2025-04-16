Для Assassin's Creed Shadows вышел патч 1.0.3 с различными исправлениями

Сегодня Ubisoft выпустила новое обновление для Assassin’s Creed Shadows, и, согласно заметкам к патчу, оно призвано решить еще несколько проблем в игре. Обновление 1.0.3 уже доступно на всех платформах, и хотя оно не такое масштабное, как предыдущий патч, можно ожидать исправления ошибок и улучшений для PS5 Pro. Любопытно, что патч также временно отключит функцию автоматической продажи в игре, поскольку Ubisoft заявляет, что ей необходимо решить некоторые неожиданные проблемы, вызванные этой функцией.
Для игроков PS5 Pro будет исправлена графическая проблема, вызванная активацией опций HDR и PSSR, а владельцы PS5 в целом могут ожидать решения нескольких других ошибок, связанных со сбоями.
Размеры патча:
- Xbox Series X|S: 11 ГБ
- PlayStation 5: 0,492 ГБ
- ПК: 9,03 ГБ
- Steam: 0,40 ГБ
- MAC: 9 ГБ
Основные моменты патча:
- Отключены функции мультипродажи в магазинах из-за неожиданных проблем.
- Исправлена ошибка, из-за которой отсутствовала возможность призыва союзников.
- Исправлены проблемы с подтормаживанием на ПК.
- Исправлен сбой во время пролога.
- Исправлено графическое искажение наряда Ясукэ после уклонения.
- Исправлены сбои и визуальные проблемы со скином «Коготь дракона» при применении к оружию.
- Исправлена проблема с потерей звука.
- Исправлена графическая проблема при активации HDR и PSSR для PlayStation 5 Pro.
- Исправлены проблемы со сбоями на PlayStation 5.
отличной игре отличная поддержка
лучшее исправление убрать денуво к чертовой матери
эти 4 клоуна за раздувание экзешника жо 1 Гб и чтобы недо защита отжирала куча ресурсов
Пиратки нету, какая боль. Признайся, тебя только по этому, волнует наличием денувы
Всё исправляют и исправляют
ты перепутал здесь дорабатывают,все исправляют и исправляют в другой игре под цифрой два