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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.6 1 669 оценок

Для Assassin's Creed Shadows вышел патч 1.0.3 с различными исправлениями

monk70 monk70

Сегодня Ubisoft выпустила новое обновление для Assassin’s Creed Shadows, и, согласно заметкам к патчу, оно призвано решить еще несколько проблем в игре. Обновление 1.0.3 уже доступно на всех платформах, и хотя оно не такое масштабное, как предыдущий патч, можно ожидать исправления ошибок и улучшений для PS5 Pro. Любопытно, что патч также временно отключит функцию автоматической продажи в игре, поскольку Ubisoft заявляет, что ей необходимо решить некоторые неожиданные проблемы, вызванные этой функцией.

Для игроков PS5 Pro будет исправлена ​​графическая проблема, вызванная активацией опций HDR и PSSR, а владельцы PS5 в целом могут ожидать решения нескольких других ошибок, связанных со сбоями.

Размеры патча:

  • Xbox Series X|S: 11 ГБ
  • PlayStation 5: 0,492 ГБ
  • ПК: 9,03 ГБ
  • Steam: 0,40 ГБ
  • MAC: 9 ГБ

Основные моменты патча:

  • Отключены функции мультипродажи в магазинах из-за неожиданных проблем.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой отсутствовала возможность призыва союзников.
  • Исправлены проблемы с подтормаживанием на ПК.
  • Исправлен сбой во время пролога.
  • Исправлено графическое искажение наряда Ясукэ после уклонения.
  • Исправлены сбои и визуальные проблемы со скином «Коготь дракона» при применении к оружию.
  • Исправлена ​​проблема с потерей звука.
  • Исправлена ​​графическая проблема при активации HDR и PSSR для PlayStation 5 Pro.
  • Исправлены проблемы со сбоями на PlayStation 5.
22
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
WerGC

отличной игре отличная поддержка

7
ConciseYu

лучшее исправление убрать денуво к чертовой матери

6
ConciseYu

эти 4 клоуна за раздувание экзешника жо 1 Гб и чтобы недо защита отжирала куча ресурсов

1
Scerkrou7

Пиратки нету, какая боль. Признайся, тебя только по этому, волнует наличием денувы

Carissa7517

Всё исправляют и исправляют

1
WerGC

ты перепутал здесь дорабатывают,все исправляют и исправляют в другой игре под цифрой два

3