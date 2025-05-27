Для Assassin's Creed Shadows вышло обновление с "новым паркуром" и контентом Dead by Daylight

Assassin's Creed Shadows получила обновление 1.0.5 на всех платформах, которое принесло новый контент, изменения в геймплее и улучшения качества жизни. Кроме того, патч содержит кроссовер с Dead by Daylight, улучшения в паркуре и полную переработку режима «Фото».
Главное обновление - миссия Thrown to the Dogs, которая ранее была эксклюзивом для предзаказа, а теперь доступна всем после прохождения главы From Spark to Flame. В награду вы получите Tsuki-maru, собаку-компаньона. Коллаборация с Dead by Daylight принесла сверхъестественный квест, тематическую косметику и маунта Мориса.
Кроме того, была улучшена система паркура: теперь в нее добавлен вертикальный прыжок, который позволяет добираться до уступов и навесов без необходимости бегать по стенам. Команды спринта теперь остаются активными при смене направления, а боковые и задние прыжки были скорректированы для большей плавности.
В фоторежиме теперь можно менять время суток, менять позы и выражения лиц, скрывать шлемы и даже добавлять саундтрек к снимкам. Появились настраиваемые фильтры и дополнительные возможности редактирования, что расширяет творческие возможности игроков.
Патч также исправляет ошибки, связанные со сбоями в миссиях, дисбалансом в системе экономики и визуальными недочетами. Чтобы получить доступ ко всем улучшениям в Assassin's Creed Shadows, необходимо 3,31 ГБ на PS5, 19 ГБ на Xbox Series, 9 ГБ на MAC, 13 ГБ на PC (Ubisoft Connect) и 4,3 ГБ в Steam.
В нее чтоб появилось желание зайти, надо переработать: графику, геймплей и оптимизацию по типу отключение обязательных лучей (да я вкурсе что ток убежище, но такое себе).
Бл*** у них даже полноэкранный режим отсутствует, как будто умышленно сделано чтоб фпсы проседали. Я бы даже смирился с 50ю кадрами на 4070 ей богу, будь там адекватный геймплей, так нет же, эти шуты просто однотипных активностей напихали с которых тошнит спустя 10 часов игры, я не знаю как в это можно наиграить 70-100 и более часов, мне кажется надо быть эталонным говHоедом чтоб позволить себе такую радость.
Я честно говоря в шоке, как можно иметь такой потенциал в виде феодальной японии и сделать в 25м году вот это вот, я даже не упоминаю повестку, там и без нее расписывать проблемы можно весь день.
P.S. Хотя нет, про квесты скажу пару слов, ля вы просто почитайте диалоги с персонажами, это такое зауныние, просто набор балванчиков которые не интересны абсолютно ничем, они не чувствуются живыми, в них нет чего-то что заставит вас сопереживать, да ни в одном из предыдущих ассассинов не было на столько унылых персонажей, даже в обрубке под названием 'Изгой" драмы больше чем в этом шапито.
А с графикой что не так? Детализация так вообще удивила
Да и на геймплей он гонит. Всё как в первых частях серии. Сначала розыск потом устранение, что ещё нужно в игре про убийц
Полностью согласен, но на пк вроде же нет проблем с оптимизацией
А может не вышло, а лишь через 40 минут выйдет?
Не обращай внимание. Автор, что переводил эту новость взял ее из Австралийского источника )) А в Австралии довно уже не 18:00 ))) Пока мы все живем в прошлом, австралийцы живут в будущем :))
Час назад прошёл полностью Assassin's Shadows, а тут и обнова прилетела 😁 Совпадение? Не думаю))) Игра реально шикарной получилась в плане геймплея, супер графония, ну а сюжет так вообще моё почтение 🙏 Ооооо, что там разворачивается по сюжету, это воистину крутяк🤗 // Nvidia Power
Что? сюжет? в этой игре? издеваетесь?
Только графоний и проработку локаций тут и можно честно хвалить.
Все не угомонятся с новостями по Шэдоус