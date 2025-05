Для Assassin's Creed Shadows вышло обновление с "новым паркуром" и контентом Dead by Daylight

Assassin's Creed Shadows получила обновление 1.0.5 на всех платформах, которое принесло новый контент, изменения в геймплее и улучшения качества жизни. Кроме того, патч содержит кроссовер с Dead by Daylight, улучшения в паркуре и полную переработку режима «Фото».

Главное обновление - миссия Thrown to the Dogs, которая ранее была эксклюзивом для предзаказа, а теперь доступна всем после прохождения главы From Spark to Flame. В награду вы получите Tsuki-maru, собаку-компаньона. Коллаборация с Dead by Daylight принесла сверхъестественный квест, тематическую косметику и маунта Мориса.

Кроме того, была улучшена система паркура: теперь в нее добавлен вертикальный прыжок, который позволяет добираться до уступов и навесов без необходимости бегать по стенам. Команды спринта теперь остаются активными при смене направления, а боковые и задние прыжки были скорректированы для большей плавности.

В фоторежиме теперь можно менять время суток, менять позы и выражения лиц, скрывать шлемы и даже добавлять саундтрек к снимкам. Появились настраиваемые фильтры и дополнительные возможности редактирования, что расширяет творческие возможности игроков.

Патч также исправляет ошибки, связанные со сбоями в миссиях, дисбалансом в системе экономики и визуальными недочетами. Чтобы получить доступ ко всем улучшениям в Assassin's Creed Shadows, необходимо 3,31 ГБ на PS5, 19 ГБ на Xbox Series, 9 ГБ на MAC, 13 ГБ на PC (Ubisoft Connect) и 4,3 ГБ в Steam.