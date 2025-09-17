Дополнение Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows дебютировало со смешанными отзывами критиков

Вчера Ubisoft выпустила Assassin's Creed Shadows: Claws of Awaji, первое крупное дополнение к последней главе серии Assassin's Creed. Первые заметки о дополнении уже начали появляться, и отзывы были неоднозначными.

Средний рейтинг Claws of Awaji на MetaCritic составляет 70, а на OpenCritic — 69. Дополнение получило высокую оценку за появление небольшого, но насыщенного острова, более сфокусированный темп игры и, наконец, за завершение сюжета, который в базовой игре казался незавершённым. С другой стороны, критика сосредоточилась на отсутствии интересных новых возможностей, банальном сюжете, отсутствии нового оружия для Ясукэ и недостаточной глубине конфликта между ассасинами и тамплиерами.

GamingBolt – 90

Assassin's Creed Shadow: Claws of Awaji – это отличное усовершенствование базовой игры, добавляющее новый небольшой, но густонаселённый остров, более целостный сюжет и избавляющееся от большинства излишеств оригинальной игры.

But Why Tho? – 70

Claws of Awaji предлагает новую, но интересную локацию для исследования, интересное оружие для Наоэ и приятное завершение сюжета, который изначально казался незавершённым.

Everyday – 65

Claws of Awaji – это дополнение, отражающее как сильные, так и слабые стороны Assassin's Creed Shadows: некоторые элементы повествования интересны, но сюжет заканчивается без особого энтузиазма и недостаточно глубоко раскрывает возобновившийся конфликт между ассасинами и тамплиерами. Появление нового оружия для Наоэ добавляет боевым действиям немного динамики, но игровой процесс в целом остаётся прежним: в конечном счёте, Авадзи – это остров, повторяющий тот же цикл исследования, что и в базовой игре, но в меньшем масштабе, без каких-либо существенных новых функций.

IGN – 60

Забывчивый сюжет и отсутствие интересных побочных заданий не умаляют удовольствия от путешествия по неспокойным землям региона, где вы, используя грубую силу и хитрость, побеждаете очередную тайную шайку злодеев. Однако оно также не является убедительным аргументом в пользу необходимости более глубокого сюжета.

Wccftech – 60

Посредственный дизайн миссий, отсутствие проработки и невнятный сюжет – Claws of Awaji наглядно демонстрирует, как подход серии, ставящий количество выше качества, продолжает давать сбои. Хотя оружие Бо для Наоэ и превосходная квестовая линия Новаки выделяются, их затмевают сомнительные дизайнерские решения, которые портят общее впечатление, делая дополнение достойным внимания лишь самых преданных фанатов.