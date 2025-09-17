Дополнение Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows дебютировало со смешанными отзывами критиков

Вчера Ubisoft выпустила Assassin's Creed Shadows: Claws of Awaji, первое крупное дополнение к последней главе серии Assassin's Creed. Первые заметки о дополнении уже начали появляться, и отзывы были неоднозначными.
Средний рейтинг Claws of Awaji на MetaCritic составляет 70, а на OpenCritic — 69. Дополнение получило высокую оценку за появление небольшого, но насыщенного острова, более сфокусированный темп игры и, наконец, за завершение сюжета, который в базовой игре казался незавершённым. С другой стороны, критика сосредоточилась на отсутствии интересных новых возможностей, банальном сюжете, отсутствии нового оружия для Ясукэ и недостаточной глубине конфликта между ассасинами и тамплиерами.
- 90 – GamingBolt
- 85 – GameStar
- 70 – But Why Tho?
- 70 – MMORPG.com
- 65 – SECTOR
- 65 – Everyday
- 60 – IGN
- 60 – Wccftech
GamingBolt – 90
Assassin's Creed Shadow: Claws of Awaji – это отличное усовершенствование базовой игры, добавляющее новый небольшой, но густонаселённый остров, более целостный сюжет и избавляющееся от большинства излишеств оригинальной игры.
But Why Tho? – 70
Claws of Awaji предлагает новую, но интересную локацию для исследования, интересное оружие для Наоэ и приятное завершение сюжета, который изначально казался незавершённым.
Everyday – 65
Claws of Awaji – это дополнение, отражающее как сильные, так и слабые стороны Assassin's Creed Shadows: некоторые элементы повествования интересны, но сюжет заканчивается без особого энтузиазма и недостаточно глубоко раскрывает возобновившийся конфликт между ассасинами и тамплиерами. Появление нового оружия для Наоэ добавляет боевым действиям немного динамики, но игровой процесс в целом остаётся прежним: в конечном счёте, Авадзи – это остров, повторяющий тот же цикл исследования, что и в базовой игре, но в меньшем масштабе, без каких-либо существенных новых функций.
IGN – 60
Забывчивый сюжет и отсутствие интересных побочных заданий не умаляют удовольствия от путешествия по неспокойным землям региона, где вы, используя грубую силу и хитрость, побеждаете очередную тайную шайку злодеев. Однако оно также не является убедительным аргументом в пользу необходимости более глубокого сюжета.
Wccftech – 60
Посредственный дизайн миссий, отсутствие проработки и невнятный сюжет – Claws of Awaji наглядно демонстрирует, как подход серии, ставящий количество выше качества, продолжает давать сбои. Хотя оружие Бо для Наоэ и превосходная квестовая линия Новаки выделяются, их затмевают сомнительные дизайнерские решения, которые портят общее впечатление, делая дополнение достойным внимания лишь самых преданных фанатов.
Это, наверное, худшая игра года по части "гениальных" идей и сеттинга.
Ну с учётом того что оно бесплатное, то норм
не всем бесплатно а тем кто предзаказ сделал, а так плати 2к за длс