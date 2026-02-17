Дополнение Claws of Awaji выйдет для Switch 2-версии Assassin's Creed Shadows 10 марта

Ubisoft представила зимнюю дорожную карту Assassin's Creed Shadows, выделив важные новые функции на ближайшие месяцы, включая бесплатные обновления и выход дополнения Claws of Awaji 10 марта. для Nintendo Switch 2.

Первые обновления вышли 17 февраля и принесли значительные улучшения игрового процесса. Среди новых функций — командное соревнование по паркуру, добавление ручных прыжков (которые можно включить в расширенных настройках паркура в параметрах игрового процесса), подробная страница статистики для игроков, которые любят оптимизировать своих персонажей, и визуальные улучшения критических ударов.

Главным пунктом дорожной карты является дополнение Claws of Awaji, которое выйдет на Switch 2 в марте. Это дополнение представит новый регион для исследования, а также новое оружие и способности, совершенно новые легендарные костюмы и снаряжение, новую фракцию врагов с уникальными боссами и новую главу в истории Теней. Ubisoft заявила, что это дополнение добавит в игру более 10 часов контента.