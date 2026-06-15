Два часа новой истории и испытаний - Ubisoft поведала, что появится в финальном обновлении для Assassin's Creed Shadows

Ubisoft продолжает расширять возможности Assassin’s Creed Shadows. Компания подтвердила, что обновление 1.1.11 будет доступно с завтрашнего дня, 16 июня, на всех платформах, кроме Nintendo Switch 2, версия для которой появится позже. Как обычно, это будет совершенно бесплатная загрузка для всех игроков.

Среди главных нововведений — «Чёрные приливы» (Black Tides), новая сюжетная арка, добавляющая почти два часа повествования и завершающая историю Наоэ и Ясуке. Помимо завершения их приключений, этот новый сюжет устанавливает прямые связи с «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» и более широкой вселенной франшизы.

Для доступа к «Чёрным приливам» дополнение «Когти Авадзи» не требуется, хотя завершение основной кампании и предыдущих сюжетных обновлений, «Критическая встреча» (A Critical Encounter) и «Загадка» (A Puzzlement), является обязательным.

Обновление также представляет «Домена» (Domains), новую активность, ориентированную на реиграбельность и контент для эндгейма. Этот режим включает пять симуляций с модификаторами игрового процесса, которые меняются по мере прохождения испытаний. Цель — проверить как боевые навыки, так и развитие персонажей, предлагая новое снаряжение, эксклюзивные награды и различные секреты для раскрытия.

Ещё одна новая функция — Horizon, новый Разлом настоящего времени, расширяющий современное повествование Assassin’s Creed Shadows. По словам Ubisoft, этот новый раздел раскроет новые угрозы, а Орёл предоставит больше подробностей о таинственном Гиде.

Вместе с обновлением 1.1.11 Ubisoft добавит в Animus Hub два новых проекта: Undertow и Currents. Оба будут включать костюмы, вдохновлённые Assassin’s Creed Black Flag, для Наоэ и Ясуке, что укрепит связь между двумя играми.

Кроме того, после запуска Assassin’s Creed Black Flag Resynced, запланированного на 9 июля, игроки смогут разблокировать ответную отсылку: костюмы, вдохновлённые Assassin’s Creed Shadows, для Эдварда Кенвея.

Этим обновлением Ubisoft продолжает расширять контент Assassin’s Creed Shadows, добавляя новые сюжетные линии, испытания и связи с другими главами одной из самых популярных саг.