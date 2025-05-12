Эксперт по паркуру заметил серьёзное улучшение в перемещении персонажей Assassin's Creed Shadows после недавнего патча

Недавно Assassin's Creed Shadows получила масштабное обновление, которое добавило новый контент и устранило десятки мелких технических ошибок. Хотя основной акцент был сделан на стабильности игры, в патче нашлось место и незаметному, но важному изменению, способному повлиять на ключевую механику серии — систему паркура.

Одним из первых на это нововведение обратил внимание известный в фанатском сообществе эксперт по паркуру Ropotopolous, который опубликовал подробный анализ игрового перемещения после патча.

Среди основных улучшений Ropotopolous отметил улучшенную вертикальную инерцию при свободном беге, что позволяет персонажам дольше сохранять высоту при перемещении. Кроме того, стало заметно более уверенное выполнение "выбросов" — манёвров, при которых герой перепрыгивает с одного объекта на другой, поднимаясь выше, — что особенно важно для сохранения динамики в вертикально насыщенных локациях.

Также эксперт обратил внимание на более стабильную и предсказуемую систему прицеливания объектов, благодаря чему движения стали ощущаться более естественно. Интересная деталь — игра теперь предпочитает приземление ногами на поверхность, а не зависание на уступах, если это физически возможно. По словам Ropotopolous'а, дальность доступных перемещений ощущается "очень и очень хорошо", особенно в сравнении с ранними сборками.

Разработчики Ubisoft подтвердили, что действительно внесли ранние изменения в механику паркура ещё до основного обновления, и пообещали, что ещё больше "выбросов", улучшенных анимаций и новую механику захвата вертикальных уступов стоит ожидать в следующем патче.

Хотя это лишь первый шаг к обещанной модернизации паркура, уже сейчас видно, что команда стремится вернуть системе ту ловкость и выразительность, которые когда-то были визитной карточкой серии.