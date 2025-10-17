"Это был не мой выбор": бывший глава Assassin's Creed рассказал правду об уходе из Ubisoft

История вокруг внезапного ухода Марка-Алексиса Коте, бывшего руководителя франшизы Assassin’s Creed, получила неожиданное продолжение. Спустя день после того, как Ubisoft официально подтвердила его отставку, сам Коте заявил, что не покидал компанию по собственному желанию — решение было принято руководством после предложения ему перейти на сокращённую должность в дочерней студии Vantage Studios.

Уход Коте, состоявшийся 15 октября, стал шоком для индустрии, ведь всего семь месяцев назад Ubisoft праздновала успех Assassin’s Creed Shadows — игры, которая должна была стать кульминацией усилий по возвращению серии к былой славе. Именно Коте с 2018 года возглавлял перезапуск франшизы, определяя её современное направление и стратегию развития.

Ubisoft в официальном заявлении поблагодарила его за вклад и выразила сожаление в связи с уходом, однако сам Коте прояснил ситуацию в эмоциональном посте на LinkedIn:

«Многие из вас удивились, что я мог уйти после стольких лет, особенно учитывая, как я люблю Assassin’s Creed. Правда проста — это был не мой выбор. Ubisoft решила передать руководство франшизой кому-то, кто ближе к новой организационной структуре».

Он добавил, что ему предложили иную должность, но она не предполагала того же уровня влияния и преемственности с работой, которой он посвятил последние годы.

Теперь ключевые франшизы Ubisoft — Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six — находятся под контролем Vantage Studios, дочернего подразделения компании, созданного при поддержке Tencent. Руководят им Кристоф Деренн, ветеран Ubisoft с 35-летним стажем, и Чарли Гиймо, сын генерального директора Ubisoft Ива Гиймо. Последний ранее руководил закрытой мобильной игрой Tom Clancy’s Elite Squad, затем занимался NFT-проектами и в итоге вернулся, чтобы возглавить крупнейшие бренды компании.

Несмотря на непростое расставание, Коте подчеркнул, что не испытывает злобы:

«Я благодарен Ubisoft за годы совместной работы, за веру в то, что мы можем создавать миры, вдохновляющие миллионы. Но я обязан своим командам сказать правду: я не ушёл сам. Я остался на борту, пока меня не попросили покинуть корабль».

Он завершил своё обращение цитатой, сравнив себя с капитаном корабля из «Звёздного пути»:

«Я видел себя капитаном корабля Assassin’s Creed, покидающим его лишь тогда, когда каждая душа на борту будет в безопасности. И я делал это так долго, как только мог».

Эти слова стали символическим финалом для человека, который стоял у штурвала одной из самых влиятельных игровых серий современности.