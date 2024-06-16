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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 425 оценок

"Это огромный шаг назад": фанаты недовольны отсутствием социального стелса в Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

В Assassin's Creed Shadows не будет "социального стелса", подтвердила Ubisoft. Хотя в игре будет много традиционных элементов стелса (в основном при игре за Наоэ), похоже, что Ubisoft решила отказаться от социального стелса, который был в прошлых частях.

Если вы новичок во франшизе Assassin's Creed, вам, возможно, будет интересно узнать, в чем именно заключается разница между стелсом и социальным стелсом. Начиная с самой первой игры Assassin's Creed в 2007 году, социальный стелс позволял главному герою оставаться незамеченным, применяя такие тактики, как смешивание с толпой или сидение на скамейке. Цель состояла в том, чтобы оставаться в публичной среде и при этом быть незаметным.

Эта функция присутствует не во всех играх Assassin's Creed, но многие считают ее неотъемлемой частью франшизы. Она часто позволяет выполнять задания, в которых игрок должен преследовать врага и при этом оставаться незамеченным, а также предлагает игрокам еще один способ оставаться незамеченными, если они пытаются избежать врагов.

К сожалению, несмотря на то, что она появилась в последней игре Assassin's Creed, Mirage, похоже, что Ubisoft снова решила отказаться от этой функции.

Как сообщает Стивен Тотило, в Assassin's Creed Shadows не будет социального стелса. Ubisoft разъяснила Gamefile свое предыдущее заявление после того, как продюсер игры, как сообщается, оговорился по этому поводу.

В Shadows будет два главных героя, между которыми игроки смогут переключаться: Наоэ и Ясукэ. Первый - японский шиноби, который позволит игроку использовать более скрытный подход, а второй — реально существовавший чернокожий при дворе у японского даймё Оды Нобунаги.

Игроки по-прежнему смогут использовать различные элементы стелса в игре, например, красться в тени и убивать ничего не подозревающих врагов, но социального стелса, по словам Ubisoft, не будет.

"Наоэ не отличить в толпе. В открытом мире она незаметна для военных NPC, если только не начнет совершать противоправные действия, например, размахивать мечом, карабкаться или использовать навигацию на улице. Наоэ по умолчанию невидима для NPC в открытом мире", - заявили в Ubisoft. Что касается Ясукэ, то, по словам Ubisoft, для персонажа "невозможно" незаметно слиться с толпой".

На недавнем мероприятии Ubisoft Forward было показано множество стелс-экшена, но фанаты считают, что удаление социального стелса - это "шаг назад" для франшизы.

Социальный стелс - один из столпов Assassin's Creed, как они могут так поступать?

Понятно, что фанаты недовольны удалением социального стелса, но разве это единственное, что должно их волновать?

-5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
wollcroft

ну правильно, черное пятно на желтой скатерти тоже выделяется и бросается в глаза

4
Гемор

Весьма забавляет сам факт того, что у игр юбисофта есть фанаты, то есть люди фанатеют от абсолютно ущербного продукта и которые еще чем-то там могут быть недовольны. Для меня это звучит также как фанаты Бузовой, недовольны что с новой песней Бузовой что-то не так.

2
Yoshemitsu

Русские школьники сетующие за "историчность" в играх о чужих странах, наверно не в курсе. Но в США и Европе как основных рынках сбыта, игры юбисофт очень хорошо покупают.

-2
Пользователь ВКонтакте

Здоровенный черномазый, значит, не может смешаться с толпой. А одетая в мужскую одежду предателя-коллаборанта (чёрный капюшон) баба - может. Понятно // Александр Ковалёв

2
SULIK 712

в феодальной японии черному невозможно смешаться с толпой

1
SULIK 712

кто то им пользовался?)

1
Кот Пингвинович

Тот случай когда ставлю тренер на ускорение времени, прокачку и крошу всех как в DMC и плевать хотел на тот корявый стелс.

0
Божественный Ясукэ
фанаты недовольны отсутствием социального стелса

Ахахахахаха))))))))))))) кто эти бедолаги 🤣

Социальный стелс - один из столпов Assassin's Creed, как они могут так поступать?
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"Хейтеры недовольны отсутствием социального стелса в Assassin's Creed Shadows"

0
ChauvinisticBellona

Как говорится послушай фаната дегенерата и сделай все наоборот. Социальный стелс - один из столпов Assassin's Creed! 🤡😂🤡 Даже в первой части социальный стелс не был нужен. Он был нужен только для того, чтобы пройти в город с монахами. А во всём остальном проще и веселее было просто убежать от проблем!

0
Божественный Ясукэ

Да, эту дичь ляпнуло две с половиной калеки, а подают это за всех фанатов сразу. Было это смешивание и в АС Вальгалла, но я ни разу этим там не пользовался...

-1
Yoshemitsu

К стати, там юбисофт отправили исторически не достоверные подарки японским блогерам. Пользователи PG будут рады узнать об этом испорожняясь в комментариях. Пили блог

-1
Yoshemitsu

Так и в викинге его почти не было. Не слышал недовольства "фанатов"

-2
QD19

Мифические недовольные, якобы покупающие игры от калософт.

-2