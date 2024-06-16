"Это огромный шаг назад": фанаты недовольны отсутствием социального стелса в Assassin's Creed Shadows

В Assassin's Creed Shadows не будет "социального стелса", подтвердила Ubisoft. Хотя в игре будет много традиционных элементов стелса (в основном при игре за Наоэ), похоже, что Ubisoft решила отказаться от социального стелса, который был в прошлых частях.
Если вы новичок во франшизе Assassin's Creed, вам, возможно, будет интересно узнать, в чем именно заключается разница между стелсом и социальным стелсом. Начиная с самой первой игры Assassin's Creed в 2007 году, социальный стелс позволял главному герою оставаться незамеченным, применяя такие тактики, как смешивание с толпой или сидение на скамейке. Цель состояла в том, чтобы оставаться в публичной среде и при этом быть незаметным.
Эта функция присутствует не во всех играх Assassin's Creed, но многие считают ее неотъемлемой частью франшизы. Она часто позволяет выполнять задания, в которых игрок должен преследовать врага и при этом оставаться незамеченным, а также предлагает игрокам еще один способ оставаться незамеченными, если они пытаются избежать врагов.
К сожалению, несмотря на то, что она появилась в последней игре Assassin's Creed, Mirage, похоже, что Ubisoft снова решила отказаться от этой функции.
Как сообщает Стивен Тотило, в Assassin's Creed Shadows не будет социального стелса. Ubisoft разъяснила Gamefile свое предыдущее заявление после того, как продюсер игры, как сообщается, оговорился по этому поводу.
В Shadows будет два главных героя, между которыми игроки смогут переключаться: Наоэ и Ясукэ. Первый - японский шиноби, который позволит игроку использовать более скрытный подход, а второй — реально существовавший чернокожий при дворе у японского даймё Оды Нобунаги.
Игроки по-прежнему смогут использовать различные элементы стелса в игре, например, красться в тени и убивать ничего не подозревающих врагов, но социального стелса, по словам Ubisoft, не будет.
"Наоэ не отличить в толпе. В открытом мире она незаметна для военных NPC, если только не начнет совершать противоправные действия, например, размахивать мечом, карабкаться или использовать навигацию на улице. Наоэ по умолчанию невидима для NPC в открытом мире", - заявили в Ubisoft. Что касается Ясукэ, то, по словам Ubisoft, для персонажа "невозможно" незаметно слиться с толпой".
На недавнем мероприятии Ubisoft Forward было показано множество стелс-экшена, но фанаты считают, что удаление социального стелса - это "шаг назад" для франшизы.
Социальный стелс - один из столпов Assassin's Creed, как они могут так поступать?
Понятно, что фанаты недовольны удалением социального стелса, но разве это единственное, что должно их волновать?
ну правильно, черное пятно на желтой скатерти тоже выделяется и бросается в глаза
Весьма забавляет сам факт того, что у игр юбисофта есть фанаты, то есть люди фанатеют от абсолютно ущербного продукта и которые еще чем-то там могут быть недовольны. Для меня это звучит также как фанаты Бузовой, недовольны что с новой песней Бузовой что-то не так.
Русские школьники сетующие за "историчность" в играх о чужих странах, наверно не в курсе. Но в США и Европе как основных рынках сбыта, игры юбисофт очень хорошо покупают.
Здоровенный черномазый, значит, не может смешаться с толпой. А одетая в мужскую одежду предателя-коллаборанта (чёрный капюшон) баба - может. Понятно // Александр Ковалёв
в феодальной японии черному невозможно смешаться с толпой
кто то им пользовался?)
Тот случай когда ставлю тренер на ускорение времени, прокачку и крошу всех как в DMC и плевать хотел на тот корявый стелс.
Ахахахахаха))))))))))))) кто эти бедолаги 🤣
Поправьте заголовок
"Хейтеры недовольны отсутствием социального стелса в Assassin's Creed Shadows"
Как говорится послушай фаната дегенерата и сделай все наоборот. Социальный стелс - один из столпов Assassin's Creed! 🤡😂🤡 Даже в первой части социальный стелс не был нужен. Он был нужен только для того, чтобы пройти в город с монахами. А во всём остальном проще и веселее было просто убежать от проблем!
Да, эту дичь ляпнуло две с половиной калеки, а подают это за всех фанатов сразу. Было это смешивание и в АС Вальгалла, но я ни разу этим там не пользовался...
К стати, там юбисофт отправили исторически не достоверные подарки японским блогерам. Пользователи PG будут рады узнать об этом испорожняясь в комментариях. Пили блог
Так и в викинге его почти не было. Не слышал недовольства "фанатов"
Мифические недовольные, якобы покупающие игры от калософт.