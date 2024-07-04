"Это просто фэнтези-экшен в духе Ghost of Tsushima": разработчик Resident Evil 2 заступился за Assassin's Creed: Shadows

Новая игра в серии Assassin's Creed была одной из самых ожидаемых среди поклонников и обычных игроков благодаря сеттингу феодальной Японии. Геймеры ожидали увидеть исторически точное воплощение той эпохи с известными персонажами и фирменным игровым процессом, однако вместо этого получили несоответствующую повестку и множество ошибок. Assassin's Creed: Shadows уже несколько недель сопровождают скандалы, однако в защиту игры решил выступить ветеран японского игростроя Йошики Окамото, разработчик Resident Evil 2, Street Fighter 2 и других игр Capcom.
Окамото опубликовал на своём личном YouTube-канале небольшой анализ реакции пользователей на Assassin's Creed: Shadows. Как отметил ветеран-разработчик, он не собирается защищать создателей игры и студию Ubisoft. Исторические ошибки и провальная рекламная кампания остаются на их совести, однако к самой игре он призвал игроков не быть слишком строгими.
По мнению создателя Resident Evil 2, к новой Assassin's Creed следует относиться как к обычному ролевому экшену с фэнтезийными элементами без учёта исторической достоверности. Разработчик сравнил Shadows с Ghost of Tsushima, где всё происходящее было далеко от реальности, однако игра всё равно была интересной.
Это фантазия, а не реальность. Это лишь игровая версия нашего мира с отступлениями, где в первую очередь важен интересный геймплей.
— пояснил Окамото.
Йошики Окамото выразил надежду, что именно в области игрового процесса Assassin's Creed: Shadows будет достойной игрой. Он лично ждёт игру в первую очередь из-за интересных возможностей для стелса и паркура, за что ему и нравится вся серия.
Далеко от реальности было лишь само вторжение. Но само общество Японии того времени было передано достаточно хорошо, как и проблемы его. И хотя во-многом серия АС использует выдуманные истории, показанные общества того периода более-менее соответствовали реальным (кроме разве что крайнего, викинг-пацифист, боящийся убивать мирных был бредом сивой кобылы).
История Ghost of Tsushima, посвящена трагическим событиям XIII века — тогда на Японию напала монгольская армия, и остров Цусима пострадал одним из первых. Враг захватил его и разграбил, только вот никакого Призрака, который мстил бы монголом за убитых соратников, в действительности не было.
Я не о том, что самого вторжения не было, я именно о том, что никакого Призрака, который это вторжение "остановил", тем более в поданной форме, не было - вся история героического мстителя остановившего вторжение, чистой воды вымысел. Но вымысел не ломающий саму подачу общества того времени, более того, показывающий его наглядно - где даже "герой"-спаситель острова становится "преступником" за отход от устоев общества того времени. Мне как игроку интересно это изолированное на то время от остального мира общество со всеми его плюсами и естественно - минусами. А не натягивание актуальных сегодня для ряда стран "реалий" на совсем иное общество, из-за чего это самое общество превращается просто в "скин".
Только вот разработчики заявляли об "историчности" игры. Не было бы таких заявлений, то и отношение было бы другое.
Это где? При запуске каждого асасина появляется надпись что это художественная игра, а не исторически-документальная
Давай ссылку на это заявление. Сейчас вместе прочитаем и вместе будем смеяться 😁
ну так даже Вики начали править, чтобы убрать упоминания о том, что документов, подтверждающих что реальный Ясукэ был самураем не обнаружено. Это альтернативная, но "правильная" история. Подумаешь, был забавной диковинкой при дворе императора - нет надо сделать его самураем, причем нагибающих всех местных одной левой. Что такая же дичь, учитывая, что местные с малого возраста взращивались воинами, а Ясукэ был всего-лишь носильщиком грузов при священнике-иезуите и его "боевые" навыки для потомственных самураев были детскими.
А если кто-то захочет поменять темнокожего персонажа на белого или девушку на мужчину, я с радостью это сделаю, ведь это всего лишь игра, и я буду играть, как мне захочется.
Ну так-то да, разработчик волен в игре творить все, что пожелает.
Как обычно, самый правильный и простой способ выразить свое "фи" - это не покупать то, что считаешь высером. Однако на япошек (которые кстати и сами те еще фрукты) всем пофиг, так что негр-самурай на продажи повлиять значительно не может.
Какую нах историческую, вы там белены объелись, АС не когда не был исторический, был псевдоисторический, можно сказать фентези
Все верно сказал
Где он интересный геймплей нашел в отсосинах? Показанное выглядит убого.
С одной стороны он абсолютно прав, а с другой стороны юбикам не следовало кичиться своими "историческими консультантами для максимальной достоверности". Пусть сразу говорят "мы делаем фентезю" и даже в суе не упоминают достоверность.
мудрые слова. Историчность как и нормальность понятия условные. Будет ли игра историчной если в ней не все соответствует историчности. По мне будет ибо это называет отступлениями и допущениями. Ну а кому нужно придерутся все равно. Не зря же говорят "в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
Про это прекрасно говорил BadComedian. Отступления и допущения не должны ломать подаваемый мир. Феодальная Япония средних веков интересна именно собственным, долгое время изолированным от остального мира обществом. Делать из них приключения негра из Гарлема под репчик выкашивающего местное японское население, которого Нобунага сделал местным судьей Дреддом (вы знаете этих средневековых активистов, как же не сделать, иначе "отменят" бедного императора) - дичь. Учитывая более раннюю версию сценария, которая давно появилась на просторах инета и где никаких негров-всепобедителей не было. Призрак Цусимы прекрасно передавал общество того времени и его проблемы, это было интересно видеть. А лор подаваемого общества в АС еще с Вальгаллы скатился, где викинг-налетчик вдруг стал пацифистом, которому нельзя мирных убивать и там это бредом смотрелось (а еще никак нельзя было, чтобы они в плен рабов угоняли, подумаешь, что реальные викинги подобного не гнушались)
НАКОНЕЦ ТО!!! Адекватные люди вошли в чат)))
👍💪😊
Ив Гейчмо уходи отсюда