Фанаты критикуют Assassin's Creed Shadows: кроссовер с Attack on Titan назвали провалом на фоне успеха Mirage

Пока Assassin’s Creed Mirage неожиданно переживает своё второе дыхание благодаря бесплатному дополнению Valley of Memory, свежий контент для Assassin’s Creed Shadows вызвал противоположную реакцию. Обновление для Shadows включило кроссовер с Attack on Titan, но вместо зрелищного кроссовер-события игроки получили набор однообразных испытаний, который многие называют «напрасной тратой времени».

Социальные сети заполнились жалобами. Игроки отмечают, что почти весь квест представляет собой скучное лазание по маршрутам, собранным «наспех», без фирменных сцен, которые можно ожидать от сотрудничества с одной из самых популярных аниме-франшиз. Особенно болезненным моментом стало отсутствие боя с Титанами — при том что серия Assassin’s Creed уже давно не боится приводить в игры богов, мифических чудовищ и даже драконов.

Критика коснулась и кат-сцен: отсутствие моушен-кэпчера многие сочли выдающимся недостатком, который особенно бросается в глаза после сюжетного DLC для Mirage, где постановка и эмоции персонажей получили неожиданно сильные оценки.

Контраст между двумя релизами оказался настолько резким, что часть сообщества открыто призывает Ubisoft придерживаться единых стандартов качества. На фоне эмоциональной истории Басима в Mirage, кроссовер Shadows с Attack on Titan воспринимается как минимальный маркетинговый продукт — и фанаты не скрывают разочарования.