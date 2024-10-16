Фигурку Assassin's Creed: Shadows переделают из-за скандала с воротами Тории

Разработчиков обвинили в некорректном дизайне
Компания PureArts сняла с продажи фигурку по предстоящей Assassin’s Creed Shadows, после того как ее дизайн вызвал волну критики. Статуэтка изображала главных героев игры, Ясукэ и Наоэ, рядом с одноногими воротами тории, что вызвало у геймеров ассоциации с памятником в Нагасаки, посвященным жертвам атомной бомбардировки 1945 года.
При взрыве ворота святилища Санно в Нагасаки потеряли одну из опор, но устояли. Несмотря на то, что тории на фигурке сделаны из дерева, а в Нагасаки — из бетона, сходство двух объектов оказалось достаточным для негодования игроков.
PureArts извинилась за некорректный дизайн и уже работает над новым дизайном статуэтки. Компания не собирается отменять предзаказы, а тем, кто уже оформил предварительную покупку, отправит сообщение с дополнительной информацией о будущем фигурки.
Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. На старте новинку добавят в Steam. В ней будут русские субтитры.
Юбикам легче будет всю игру уже переделать с таким количеством скандалов, хотя этого никто делать не будет (а жаль)
видно китайцы игру делают поэтому такое глумление над Японией и нигера сунул туда и ворота поставили
Это китайско-канадская фирма, к играм не имеет отношения, но лепит фигурки по лицензии, так что ты не так уж и неправ.
Эм... Чёрный. Взрыв. А третье слово какое? )
Довольно тонко ). Эх а были же времена когда при фразе black samurai подразумевался человек в чёрных доспехах :-)
Лет через нцать, такая вот дефективная статуэтка, уйдёт с аукциона за несусветную сумму.
Юбисофт: ни дня без обосрамса!
Очевидно, это было такое мягкое напоминание, что бывает за неподчинение "черный гаспадзин".
ПРОСТО ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ИГРУ.
Пендосы япошкам так в уши налили, что атомная бомбардировка 1945 года была во благо мира во всём мире. А тут, что то кто то увидели.