Фигурку Assassin's Creed: Shadows переделают из-за скандала с воротами Тории

Разработчиков обвинили в некорректном дизайне

Компания PureArts сняла с продажи фигурку по предстоящей Assassin’s Creed Shadows, после того как ее дизайн вызвал волну критики. Статуэтка изображала главных героев игры, Ясукэ и Наоэ, рядом с одноногими воротами тории, что вызвало у геймеров ассоциации с памятником в Нагасаки, посвященным жертвам атомной бомбардировки 1945 года.

При взрыве ворота святилища Санно в Нагасаки потеряли одну из опор, но устояли. Несмотря на то, что тории на фигурке сделаны из дерева, а в Нагасаки — из бетона, сходство двух объектов оказалось достаточным для негодования игроков.

PureArts извинилась за некорректный дизайн и уже работает над новым дизайном статуэтки. Компания не собирается отменять предзаказы, а тем, кто уже оформил предварительную покупку, отправит сообщение с дополнительной информацией о будущем фигурки.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. На старте новинку добавят в Steam. В ней будут русские субтитры.