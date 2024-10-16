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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 681 оценка

Фигурку Assassin's Creed: Shadows переделают из-за скандала с воротами Тории

Solstice
Новости

Разработчиков обвинили в некорректном дизайне

Компания PureArts сняла с продажи фигурку по предстоящей Assassin’s Creed Shadows, после того как ее дизайн вызвал волну критики. Статуэтка изображала главных героев игры, Ясукэ и Наоэ, рядом с одноногими воротами тории, что вызвало у геймеров ассоциации с памятником в Нагасаки, посвященным жертвам атомной бомбардировки 1945 года.

При взрыве ворота святилища Санно в Нагасаки потеряли одну из опор, но устояли. Несмотря на то, что тории на фигурке сделаны из дерева, а в Нагасаки — из бетона, сходство двух объектов оказалось достаточным для негодования игроков.

PureArts извинилась за некорректный дизайн и уже работает над новым дизайном статуэтки. Компания не собирается отменять предзаказы, а тем, кто уже оформил предварительную покупку, отправит сообщение с дополнительной информацией о будущем фигурки.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. На старте новинку добавят в Steam. В ней будут русские субтитры.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
A.Frost

Юбикам легче будет всю игру уже переделать с таким количеством скандалов, хотя этого никто делать не будет (а жаль)

13
Wolfenstein

видно китайцы игру делают поэтому такое глумление над Японией и нигера сунул туда и ворота поставили

3
Aellie

Это китайско-канадская фирма, к играм не имеет отношения, но лепит фигурки по лицензии, так что ты не так уж и неправ.

-1
Skorskis
2
Верзор

Эм... Чёрный. Взрыв. А третье слово какое? )

0
Sivispacempb

Довольно тонко ). Эх а были же времена когда при фразе black samurai подразумевался человек в чёрных доспехах :-)

0
illund

Лет через нцать, такая вот дефективная статуэтка, уйдёт с аукциона за несусветную сумму.

1
Pahant0Ss

Юбисофт: ни дня без обосрамса!

0
Aellie

Очевидно, это было такое мягкое напоминание, что бывает за неподчинение "черный гаспадзин".

0
Спектр Зис

ПРОСТО ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ИГРУ.

0
Pastoral

Пендосы япошкам так в уши налили, что атомная бомбардировка 1945 года была во благо мира во всём мире. А тут, что то кто то увидели.

0