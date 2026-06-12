Финальный патч Assassin's Creed Shadows станет мостом к ремейку Black Flag

Компания Ubisoft официально объявила, что финальное крупное обновление для Assassin’s Creed Shadows выйдет 16 июня. Похоже, разработчики планируют завершить поддержку игры на высокой ноте.

Тизер в соцсетях уже спровоцировал волну слухов о связи проекта с грядущим ремейком Assassin’s Creed Black Flag Resynced. На это намекнул ассистент директора Саймон Лемей-Комтуа: в ролике на платформе BlueSky он многозначительно посмотрел в кадр и заявил, что на Японию надвигается «Черный прилив». Фанаты сразу увидели в этом прямую отсылку к пиратскому экшену.

Если догадки подтвердятся, обновление для Shadows станет сюжетным мостом между играми. Самая популярная теория гласит, что в игру добавят артефакты Мудреца — ключевого персонажа в лоре франшизы.