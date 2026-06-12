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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 343 оценки

Финальный патч Assassin's Creed Shadows станет мостом к ремейку Black Flag

Gruz_ Gruz_

Компания Ubisoft официально объявила, что финальное крупное обновление для Assassin’s Creed Shadows выйдет 16 июня. Похоже, разработчики планируют завершить поддержку игры на высокой ноте.

Тизер в соцсетях уже спровоцировал волну слухов о связи проекта с грядущим ремейком Assassin’s Creed Black Flag Resynced. На это намекнул ассистент директора Саймон Лемей-Комтуа: в ролике на платформе BlueSky он многозначительно посмотрел в кадр и заявил, что на Японию надвигается «Черный прилив». Фанаты сразу увидели в этом прямую отсылку к пиратскому экшену.

Если догадки подтвердятся, обновление для Shadows станет сюжетным мостом между играми. Самая популярная теория гласит, что в игру добавят артефакты Мудреца — ключевого персонажа в лоре франшизы.

Слухи
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
malars0

Будет фигня с пустой концовкой как в вальгалле где Гг просто сказал что поплыл он в Америку и вы тут сами разьебуйтесь, а как в итоге сдох не показали

9
Diablonos

Ясукэ - отец Адэвале?

8
K_K_K_777

негр астральный король пиратов

4
era aoi

Почему у нейрослопа всегда одинаковая палитра?

2