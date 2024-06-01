Гайд по косплею Assassin's Creed Shadows раскрывает множество деталей о Наоэ и Ясукэ

Ubisoft опубликовала гайд по косплею Assassin's Creed Shadows, содержащий все технические и дизайнерские рекомендации для тех, кто хочет воплотить в жизнь Наоэ или Ясукэ, двух главных героев новой игры, действие которой происходит в феодальной Японии.
По традиции, руководство содержит множество подробностей о персонажах и подробный анализ их одежды и снаряжения, так что самые опытные и внимательные косплееры смогут воспроизвести их абсолютно точно.
Наоэ, например, выполнена в дизайне, в котором пересекаются черты ассасинов и ниндзя: на ней костюм с символом орла и набор аксессуаров, включающий оригинальный "складной" клинок Coiled Blade. Костюм дополняют неизменный капюшон, красный пояс в области живота, крюк для захвата, меч и кинжал, а также дымовые шашки и кунаи, которые Наоэ может бросать во врагов.
Что касается Ясуке, черного самурая из Assassin's Creed Shadows, то перед нами настоящий воин в доспехах, а значит, косплеерам будет не так-то и легко в точности воссоздать это обширное снаряжение. На броне персонажа изображены эмблемы Нобунаги, но в целом количество декоративных элементов непропорционально, каждая поверхность украшена каким-либо рисунком. И конечно же, в его обширном арсенале присутствует оружие: меч и аркебуза.
Что-то мне подсказывает что белых фанатов в образе Ясукэ будут шеймить в ныттере, ибо я не вижу в гайде указание "быть черным", боже, эта игра будет той еще комедией на релизе.
Морду гуталином придётся мазать! 😏
нига
Гайд по косплею? К игре которая ещё даже не вышла. Надо же. И такое бывает.
ну да чтобы на онлифане правильно косплеили
Косплей нелегко работа
А потом куча пригоревших пердаков у меньшинств, когда белые люди, обмазавшись в черный, станут косить под негров и постить это в инетах)))))))))
Не смотря на мое отрицательное отношение ко всему этому, я уже хотел всё привычно обосрать, но пошел уточнять детали - Ясукэ это реальный исторический персонаж, первый негр самурай, который прибыл в японию в 1581 году, а в 1582 году вступил в свиту аж Нобунаги, фактического правителя японии того времени.
Так что пожалуй я на это даже посмотрю.
не был самураем пойди у Оды Нобунаги спроси
Ага, а у царя Леонидаса не было внуков Кассандры и Алексиоса. Лоренцо Медичи не знал никакого Эцио Аудиторэ, а в Мосиафе никогда не было АльМуалимов и Альтаиров. И самое главное Леонардо да Винчи не был геем (а может и был). Иди поплачь, из-за отсутствия историчности в компьютерных играх.
ну вроде как там "все совпадения случайны , имена и события.... и тд и тд вымышлены" вроде такая фигня в начале каждого вокельссина. хотя все равно то что там вертят да негодование вызывает
наверно в википедии прочел
Ессессинно. Но с пениса ли сейчас требовать историчности от конвейера юбисофт? Как полыхать жопой от гомоповестки? Если копнуть глубже, гомоповестку можно найти и в fallout 2 (1998). Но тогда "это было другое" Гей-Шепард в Масс эффект - это чисто твой гейский выбор, как и в Киберпанк 2077. А то что этот же выбор есть в Assassin's Creed ну это ж сраная повестка. Лезба Джуди это смотрится органично, значит хорошо-хорошо. Лезба Элли это не к месту и "повестка", значит плохо-плохо. Главное не перепутать