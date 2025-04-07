Геймеров порадовало наличие в Assassin's Creed Shadows функции, которой не было со времен Unity

Поклонники Assassin's Creed Shadows выражают благодарность Ubisoft за возвращение геймплейной особенности, отсутствовавшей со времен Assassin's Creed Unity (2014): боя с помощью Скрытого клинка.
В сообщении на Reddit, посвященном Assassin's Creed, выражается благодарность Ubisoft за то, что она снова дала возможность использовать в бою Скрытый Клинок - то, что было характерно для старых игр франшизы, но было упущено при переходе к ролевой игре.
«Я так рад, что в бою можно снова использовать Скрытый клинок», - говорится в сообщении. «В предыдущих играх мне очень нравилось то, что можно было использовать Скрытый Клинок (клинки) в бою. Да, возможно, это не самое разрушительное оружие по сравнению с мечом или топором, но всегда было интересно использовать его в бою и видеть невероятные финишные удары».
В игре Assassin's Creed Shadows эта функция доступна при использовании танто. Для Скрытого клинка нет специального снаряжения, но атаки с его помощью включаются при использовании танто.
Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PS5 и Xbox X|S.
Отняли клинок все хейтят дали теперь вы хорошие, это как :D?
А толку, если скрытый клинок не даёт ваншота?
Играл кто? Как игра?
Играю в данный момент. Мне на удивление нравится. Намного лучше, одиссеи или Вальхаллы. Давненько ассасин так не радовал
Мне просто и Одиссея и Вальгалла нравились. :) В Мираж не играл, так как сеттинг не заходит. Вот думаю, стоит ли внимания эта часть...
В данный момент вообще Вуконга прохожу, хотя до этого не играл в соулс-лайки особо, но, Вуконг был в вишлисте и подарили на ДР его. По началу ломали кабину жостко, но, как к геймпаду привык - стало в целом норм прям. :)
Отличная.
Одиссея ещё более менее, Вальхалла мне совершенно не понравилась. Шедоус ощущается прям бодро, особо за наоэ. Стелс доделали, советую играть на макс сложности, болванчики теперь на тень обращают внимание и на крыши смотрят. Советую короче, на самом деле получилось хорошо
Прикольно. Ну, мне Вальгалла тоже меньше понравилась. В частности из-за какой-то рваной анимации и очень скучного и маленького мира, в сравнении с Одиссеей. Но не прям, что бы до тошноты. :) Ладно, спасибо за мнение.
Сперва убираем, потом добавляем и делаем с этого новость., это на кого рассчитанно на лоха ?
Геймеры обсудили геймеров, которых порадовало наличие в Assassin's Creed Shadows функции, которой не было со времен Unity.
Забавно видеть как минусят тех, кому игра понравилась) идиотизм чистой воды)
Просто они не могут бесплатно поиграть.