Геймеров порадовало наличие в Assassin's Creed Shadows функции, которой не было со времен Unity

Поклонники Assassin's Creed Shadows выражают благодарность Ubisoft за возвращение геймплейной особенности, отсутствовавшей со времен Assassin's Creed Unity (2014): боя с помощью Скрытого клинка.

В сообщении на Reddit, посвященном Assassin's Creed, выражается благодарность Ubisoft за то, что она снова дала возможность использовать в бою Скрытый Клинок - то, что было характерно для старых игр франшизы, но было упущено при переходе к ролевой игре.

«Я так рад, что в бою можно снова использовать Скрытый клинок», - говорится в сообщении. «В предыдущих играх мне очень нравилось то, что можно было использовать Скрытый Клинок (клинки) в бою. Да, возможно, это не самое разрушительное оружие по сравнению с мечом или топором, но всегда было интересно использовать его в бою и видеть невероятные финишные удары».

В игре Assassin's Creed Shadows эта функция доступна при использовании танто. Для Скрытого клинка нет специального снаряжения, но атаки с его помощью включаются при использовании танто.

Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PS5 и Xbox X|S.