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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.5 1 585 оценок

Геймеров порадовало наличие в Assassin's Creed Shadows функции, которой не было со времен Unity

Gruz_ Gruz_

Поклонники Assassin's Creed Shadows выражают благодарность Ubisoft за возвращение геймплейной особенности, отсутствовавшей со времен Assassin's Creed Unity (2014): боя с помощью Скрытого клинка.

В сообщении на Reddit, посвященном Assassin's Creed, выражается благодарность Ubisoft за то, что она снова дала возможность использовать в бою Скрытый Клинок - то, что было характерно для старых игр франшизы, но было упущено при переходе к ролевой игре.

«Я так рад, что в бою можно снова использовать Скрытый клинок», - говорится в сообщении. «В предыдущих играх мне очень нравилось то, что можно было использовать Скрытый Клинок (клинки) в бою. Да, возможно, это не самое разрушительное оружие по сравнению с мечом или топором, но всегда было интересно использовать его в бою и видеть невероятные финишные удары».

В игре Assassin's Creed Shadows эта функция доступна при использовании танто. Для Скрытого клинка нет специального снаряжения, но атаки с его помощью включаются при использовании танто.

Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PS5 и Xbox X|S.

-16
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
VELENA-RU

Отняли клинок все хейтят дали теперь вы хорошие, это как :D?

1
shurasick876

А толку, если скрытый клинок не даёт ваншота?

1
NochnoiGid

Играл кто? Как игра?

0
Scerkrou7

Играю в данный момент. Мне на удивление нравится. Намного лучше, одиссеи или Вальхаллы. Давненько ассасин так не радовал

-2
NochnoiGid Scerkrou7

Мне просто и Одиссея и Вальгалла нравились. :) В Мираж не играл, так как сеттинг не заходит. Вот думаю, стоит ли внимания эта часть...

В данный момент вообще Вуконга прохожу, хотя до этого не играл в соулс-лайки особо, но, Вуконг был в вишлисте и подарили на ДР его. По началу ломали кабину жостко, но, как к геймпаду привык - стало в целом норм прям. :)

0
Serpentrage

Отличная.

-3
Scerkrou7 NochnoiGid

Одиссея ещё более менее, Вальхалла мне совершенно не понравилась. Шедоус ощущается прям бодро, особо за наоэ. Стелс доделали, советую играть на макс сложности, болванчики теперь на тень обращают внимание и на крыши смотрят. Советую короче, на самом деле получилось хорошо

-1
NochnoiGid Scerkrou7

Прикольно. Ну, мне Вальгалла тоже меньше понравилась. В частности из-за какой-то рваной анимации и очень скучного и маленького мира, в сравнении с Одиссеей. Но не прям, что бы до тошноты. :) Ладно, спасибо за мнение.

0
UnhappyYegor

Сперва убираем, потом добавляем и делаем с этого новость., это на кого рассчитанно на лоха ?

0
ZAUSA

Геймеры обсудили геймеров, которых порадовало наличие в Assassin's Creed Shadows функции, которой не было со времен Unity.

-1
renold-konrad

Забавно видеть как минусят тех, кому игра понравилась) идиотизм чистой воды)

-1
ZAUSA

Просто они не могут бесплатно поиграть.

0