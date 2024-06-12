Геймеры снова критикуют Ubisoft. Режиссер объясняет неточности в трейлере Assassin's Creed: Shadows

Позавчера Ubisoft представила большой фрагмент геймплея из Assassin's Creed: Shadows. Однако не все в восторге от того, как французский издатель видит Японию.
Один из двух главных героев Assassin's Creed: Shadows уже подвергался критике, и на этот раз игроки указали на исторические ошибки в том, как выглядят интерьеры зданий в первом трейлере. В Японии очень популярным (более 14 миллионов просмотров) стал пост одного из игроков, который еще в мае отметил, что архитектура не совсем соответствует историческим реалиям. Проблемой также названы циновки татами, которыми устилают пол, квадратной формы (в то время как традиционно такие японские циновки прямоугольные).
Эта тема даже всплыла в редакционном интервью GameWatch с режиссером Assassin's Creed: Shadows Шарлем Бенуа, который затронул этот вопрос, заявив, что циновки татами должны выглядеть правильно в реальной игре. То, на что мы смотрели, было лишь CGI. Разработчик подчеркнул, что несколько экспертов по истории и культуре Японии сотрудничают с Ubisoft с самого начала работы, гарантируя, что игра будет соответствовать реалиям XVI века. Разработчики также тесно сотрудничают со студиями Ubisoft в Токио и Осаке, получая таким образом дополнительную поддержку в плане совместимости с японской культурой.
В интервью Шарль Бенуа также рассказал, что в Assassin's Creed: Shadows будет присутствовать тема поиска "образовательных" точек в игровом мире, как в Mirage. Добравшись до такого места, мы сможем послушать и почитать об истории и культуре древней Японии. Однако Ubisoft не планирует создавать полноценный режим Discovery, как в Odyssey или Origins.
Это всё меняет! Как теперь в это играть?
Вот реально из разряда "Смотрю с лупой, ищу до чего бы докопаться ради докопаться"
а достоверность негра и отношение к нему никто не замечает?
В Цусиме тоже много неточностей, почему её не критикуют? Начиная от кодексса чести и заканчивая банальными терминами, которых на тот период ещё не было
Это те, у которых Ясукэ самураем стал, еще и судя по трейлеру - самым великим воином того времени? Те самые эксперты?
> Нет исторической достоверности в мелких деталях интерьера
> Когда негр в феодальной Японии дерётся - включается хип-хоп.
а самое главное гендерные различия и проникновения задних каналов, такие эксперты в приоритете
На цусиму засмотрелись // Александр Краснов
Ахахахах, гспд, как же я ору уже с вас 😂 Это огонь просто. Заберите инет у умалишенных 😂
Сцука))) хотел тоже самое написать 😂 люди уже не знают, чем им заняться...
Ума лишены лишь те, кто отказывается мыслить, а ты попробуй парировать его употребления фактов. Пока, что ты лишь пытаешься перевести на свою сторону за счёт оскорблений таких же не столь одаренных
Поэтому вы друг друга нахваливаете в playground
Дааа мы такие)) поддерживает здравый смысл бытия 😁
На месте Ubisoft я бы плевал на культуры каких то там народов, игра должна быть веселой а не лекцией по истории. Мне лично плевать, так как я не знаком с японией абсолютно, и их лор мне абсолютно никогда не был интересным. Пускай скажут спасибо Ubisoft-у, что японскую культуру, хотя бы отчасти будут пиарить бесплатно.
А потом они сделают отсосина в революционной России и ты скажешь, что клюквы завезли, всё было не так и вообще это другое. Двойные стандарты они такие.
Вот именно, правильные вещи говоришь. Я даже больше скажу, играть за огромного 2-х метрового негра, который будет мочить этих маленьких 1,5 метровых ускоглазых, ущемленных и обиженных япошек будет даже приятно.
Так уже сделали, вроде бы ещё в 2015, но в 2.5D. Называется Assassins Creed Chronicle: Russia. И да, там полно клюквы, но никто на это не бухтит.
Ты уверен, что он так скажет? Не надо выдумывать сказки и верить в них
Не сделают они, яиц у них нет что бы про Россию че то делать крупное. Как уже сказали была 2D игра, но камон, их три части про Индию, Китай и Россию в 2D почти никто не играл, просто кал обыкновенный. Ок допустим сделают клюкву, но я скорее поверю что они сделают игру про Россию времен очень далеких, про Древнюю Русь получается. И по чесноку мне будет тоже насрать, я буду с довольным лицом бить бабу ягу и п*дить Бояр которые работают на тамплиеров.