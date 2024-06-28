Генеральный директор Ubisoft осудил разжигание ненависти вокруг игры Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows подвергается жесткой критике, но не из-за игрового процесса, а из-за некоторых решений Ubisoft. Игра не соответствует истории, поэтому она вызвала много нареканий.
Однако генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что его не устраивают ненавистные высказывания в адрес Assassin's Creed Shadows.
Гиймо сказал, что Ubisoft осуждает эти агрессивные действия. Ранее Илон Маск прокомментировал "DEI убивает искусство", на что студия отреагировала не лучшим образом. Студия также заблокировала японского историка, который назвал Ясукэ не настоящим самураем.
Еще одна претензия — то, что в предстоящей игре много признаков принудительной инклюзивности. В общем, студия подверглась нападкам со всех сторон.
Вместо этого команда осталась при своем мнении и осуждает тех, кто критикует эти аспекты. Генеральный директор также затронул вопрос о том, как личные нападки были направлены на разработчиков.
Я хочу дать понять, что мы, Ubisoft, осуждаем эти проявления ненависти самым решительным образом"
Ubisoft утверждает, что оба главных героя привносят что-то новое в игру. Генеральный директор Ив Гиймо считает, что два главных героя и японский сеттинг привлекут в Assassin's Creed Shadows больше игроков.
Несмотря на скандалы, Assassin's Creed Shadows, похоже, на пути к успеху. Начальные предварительные заказы довольно высоки, и многие по-прежнему в восторге от выхода игры в японском сеттинге.
Добавляем негров к самураям, ведь все знают, что японцы выглядят так
Там этих твоих "японцев самураев" будет 100500 но надо же прие... к одному единственному во всей игре 😁👍
Говорящий ник
Ладно он был бы НПС, но главный герой негр в азии, еще и не умеющий бегать по крышам(основа игры АС), вот вообще интересно)
Добавляем аниме, ведь все знают, что японцы выглядят как в аниме.
Назови все 100500, что не являются коренными японцами – будь добр. Я только Миура Андзин знаю – реально единственный, задокументированный самурай не японец, который получил не вакидзаси и титул «коше», а реальные две катаны, поместье и титул знаменоносца «хатамото» и у него даже свой собственный герб был, как у клана самураев.
"Я осуждаю! А я вас осуждаю! Мы вас заблокируем! А я вас обосру!" - борьба безруких боксёров:)
Странно было бы, если бы высказывания его устраивали. Но это тот случай, когда студия не могла не понимать, что так будет. А вот блокировать японских историков - нехорошо. О каком уважении к японской истории и культуре можно тогда говорить?
А ну давай, напиши имя историка, которого заблокировали
Ну так тупой школоте с ПэГа забыли высрать блог, что история с заблокированным историком - фейк для дегенератов. Не удивляйся.
А ну давай ссылку на доказательства, что это именно фейк, а не тупым фанатикам юбика американцы на реддите так сказали. Человек в твиттере не может быть японцем? Не может знать историю страны? Что-то не так написал? В любом случае, нигде в исторических документах нет упоминаний, что Ясуке был самураем. И блокировать людей за любое указание на это или за аргументы против версии Ubisoft - просто тупо. Другое дело, что игры Assassin's Creed никогда не были исторически точны и допускали даже откровенно фэнтезийных персонажей. Так бы и говорили - мол, альтернативная история, художественный вымысел, производственная необходимость в расчете на американскую аудиторию, - а не раздували щеки.
разжигание не разжигание, а денег за этот пoнoс юбики не получат
Получили уже, и получат на уровне вальгаллы которая стала рекордная по прибыли компании
Потому что лично вы этого не хотите? )
Ив Гейчмо вообще пусть пасть не раскрывает, уничтожил компанию и быстрее сплавить ее хочет
Осуждаю его осуждение
Юбики меня каждый раз удивляют, пробивать дно которое казалось бы уже нельзя пробить, это у них талант, сделать такую кринжатину, каждый раз просто угораешь с этой привьшки с чёрным самураем.
Я что с негром что с японцем играть не собираюсь, вся серия игр что то не заходит, много раз пробовал, какая то фигня.
А игроков не устраивает наплевательское отношение компании, но их это как то мало колышит.
Вот именно это Гиймо и есть корень зла Ubisoft.)
суют негров и других клоунов где им не место,их место это гроув стрит и точка
charge!
Надеюсь они в конце сюжетки сделают великого самурая Ясуке сёгуном, тогда хорошее настроение до конца этого года точно будет обеспеченно.
"ненавистные высказывания" - думаю, что правильнее было бы "высказывания с ненавистью".
Здесь имеет место быть скорее не неуважение к чужой культуре, не поверхностное ее изучение, а банальная разница менталитетов. Юбики - западная компания, разумеется они проецируют западное видение на любой продукт. Порою то, что для одного социума привычно и обыденно, для другого - из ряда вон выходящее хулиганство.
Вот, к примеру, недавняя история, которую мне поведал руммейт по социальному жилью в Гамбурге Павло Морозюк. Его двоюродная сестра Роксолана, недавно перебравшаяся в соседний хайм, отдала своего сына Бусика в детский садик. И что же вы думаете?
Первым впечатлением Роксоланы был резкий контраст в отношении других детей к ее мальчику по сравнению с тем, что было прежде в жизни до переезда. При знакомстве ни один из них не проявил должного уважения, не упал на колени, заливаясь слезами, не стал умолять и целовать обувь. Тщетно воспитательница повторяла изо дня в день: ребята, к вам Бусик!
А недавно и вовсе случился вопиющий случай: сопливые гансы почему-то не стали с молчаливым одобрением взирать на то, как Бусик якобы попытался заломать какого-то заикающегося очкарика, - конечно же, он просто хотел проверить его раскраску: вдруг пацан с плохим зрением потерял важный документ? В итоге поплатившись за доброту, Бусик сам оказался жестоко избит, а один из нападавших хулиганов, то ли Кебаб, то ли Карим, даже помочился на голову малыша! Разница культур...
Юбисофты, конечно, нагородили дел, когда залезли в чужую сауну со своими шлендрами, но так поступают сейчас все руководители топ-компаний, дорогие друзья. Японцам пора бы уже привыкнуть и фокусироваться на качестве собственного игрового продукта, с которым тоже не все в порядке.
"Студия также заблокировала японского историка, который назвал Ясукэ не настоящим самураем."
Кста это был обычный тролль, хоть бы факты проверяли перед постингом
Поддерживаю. Критиковать надо в первую очередь за геймплей, а не за цвет кожи. Так что если Assassin's Creed Shadows это кал с конвейера, то это кал с конвейера, независимо от цвета кожи персонажа.