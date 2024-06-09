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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 397 оценок

Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном трейлере

butcher69
Новости

Во время Xbox Games Showcase был представлен первый геймплейный трейлер Assassin's Creed Shadows, дающий представление о некоторых игровых механиках новой главы знаменитой серии от Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X|S и позволит нам управлять двумя разными персонажами: шиноби Наоэ, молчаливым и смертоносным, и самураем Ясукэ, могучим и неудержимым. Видеоролик показывает этих героев в действии во время миссии.

Сначала - сцены, посвященные Наоэ, который с помощью крюка для захвата и клинка Celate Blade быстро проникает во вражеское поселение, перемещаясь с крыш на землю и нанося удары по охранникам сзади, чтобы незаметно их уничтожить.

Затем мы видим Ясуке, который, вооружившись броней и тяжелым оружием, идет на противников лоб в лоб, нанося мощные удары, ломающие лезвия и кости, оставляя на своем пути лишь трупы.

Как мы уже знаем, Assassin's Creed Shadows станет одним из главных героев передачи Ubisoft Forward, которая состоится завтра, 10 июня: тогда мы сможем узнать больше подробностей об этой новой главе, действие которой происходит в феодальной Японии.

8
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
SomeMark

Представляю, как приятно японцам от этих кадров. Да и в целом от игры.

14
Nervios

да им не привыкать , кто то их бомбил три города ядерным оружием , а теперь они лучшие союзники в современном мире!Так что и это переварят , ещё францию до небес поднимут!(сарказм)

5
Real Slim Shady

Не вижу минусов) Пускай задницы япошек подгорают, они по натуре самая национализированная нация.

0
ALEX-220

ахах ну японцы лохи просто))

0
Floww

выглядит хорошо

3
ZackSnyder

в чем прикол выпускать такой трейлер и писать "выходит на ящик и пк"? как будто бы больше нигде не выйдет. а так кадры геймплея хороши на удивление. 2 разных персонажа со своим стилем.

1
DenisVTR

Кстати да. Тот момент когда на этой годной презентации даже спорный Ассасин выглядит вдруг хорошо. А по поводу платформы это уже заезженная практика таких компаний. Помню даже с приходом на пк у них порой были вставки в конце ток Xbox. Да и вспомни презу сони где по итогу основная часть игр также посетила бокс, майки из еще подкалывали мол сколько для нас игр вы анонсировали)

1
Челодой моловек 94

Что бы не говорили геймплей смотрится здраво, улучшенный GoT на стероидах

1
Бенедикт Вольфрамович
1
Олег Фамилия

А мне понравилось, жду)

0
Пользователь ВКонтакте

Выглядит обалденно // Ilya Strelec

0
ALEX-220

миры конечно умеют они делать красиво ну посмотрим, жаль только озвучки не будет

0
Krio_ru

Ребят, хотите меня минусуйте, но это выглядит отвратительно. Я смотрел прям презентацию, по началу думал опять какая-то игра от корейцев. Даже уже когда показали клинок, я не сразу осознал что это реально новый АС. Как это выглядит плохо, криво. На мой взгляд юики сейчас, это компания паразит

-1
KILLA06

жалкая пародия ГОТ

-1
illero

Не впечатлило.

-2
Шедевральный AC Shadow
-3
hpi

Баба ловкач а нига танк. Пора хоронить уже серию.

-4
hamshut

Неее, играть за очередную бой-бабу и негра-самурая - точно не мое)
Кстати, а почему игра, выходящая спустя целых 4 года после Призрака Цусимы, уступает ей в визуальном плане?)

-4
Newworld_DESTROYER

просто имба. больше 10 лет мы ждали ассассина в японии и мечта наконец сбылась. еще одна заявка на готи

-8
RavinSakara

Конечно GOTY – негра же протолкнули. Благо, хоть второй персонаж есть, который хоть как-то отражает суть серии Assassin's Creed. Убери Ясукэ – игра бы от этого только лучше бы стала.

1