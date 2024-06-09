Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном трейлере

Во время Xbox Games Showcase был представлен первый геймплейный трейлер Assassin's Creed Shadows, дающий представление о некоторых игровых механиках новой главы знаменитой серии от Ubisoft.
Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X|S и позволит нам управлять двумя разными персонажами: шиноби Наоэ, молчаливым и смертоносным, и самураем Ясукэ, могучим и неудержимым. Видеоролик показывает этих героев в действии во время миссии.
Сначала - сцены, посвященные Наоэ, который с помощью крюка для захвата и клинка Celate Blade быстро проникает во вражеское поселение, перемещаясь с крыш на землю и нанося удары по охранникам сзади, чтобы незаметно их уничтожить.
Затем мы видим Ясуке, который, вооружившись броней и тяжелым оружием, идет на противников лоб в лоб, нанося мощные удары, ломающие лезвия и кости, оставляя на своем пути лишь трупы.
Как мы уже знаем, Assassin's Creed Shadows станет одним из главных героев передачи Ubisoft Forward, которая состоится завтра, 10 июня: тогда мы сможем узнать больше подробностей об этой новой главе, действие которой происходит в феодальной Японии.
Представляю, как приятно японцам от этих кадров. Да и в целом от игры.
да им не привыкать , кто то их бомбил три города ядерным оружием , а теперь они лучшие союзники в современном мире!Так что и это переварят , ещё францию до небес поднимут!(сарказм)
Не вижу минусов) Пускай задницы япошек подгорают, они по натуре самая национализированная нация.
ахах ну японцы лохи просто))
выглядит хорошо
в чем прикол выпускать такой трейлер и писать "выходит на ящик и пк"? как будто бы больше нигде не выйдет. а так кадры геймплея хороши на удивление. 2 разных персонажа со своим стилем.
Кстати да. Тот момент когда на этой годной презентации даже спорный Ассасин выглядит вдруг хорошо. А по поводу платформы это уже заезженная практика таких компаний. Помню даже с приходом на пк у них порой были вставки в конце ток Xbox. Да и вспомни презу сони где по итогу основная часть игр также посетила бокс, майки из еще подкалывали мол сколько для нас игр вы анонсировали)
Что бы не говорили геймплей смотрится здраво, улучшенный GoT на стероидах
А мне понравилось, жду)
Выглядит обалденно // Ilya Strelec
миры конечно умеют они делать красиво ну посмотрим, жаль только озвучки не будет
Ребят, хотите меня минусуйте, но это выглядит отвратительно. Я смотрел прям презентацию, по началу думал опять какая-то игра от корейцев. Даже уже когда показали клинок, я не сразу осознал что это реально новый АС. Как это выглядит плохо, криво. На мой взгляд юики сейчас, это компания паразит
жалкая пародия ГОТ
Не впечатлило.
Баба ловкач а нига танк. Пора хоронить уже серию.
Неее, играть за очередную бой-бабу и негра-самурая - точно не мое)
Кстати, а почему игра, выходящая спустя целых 4 года после Призрака Цусимы, уступает ей в визуальном плане?)
просто имба. больше 10 лет мы ждали ассассина в японии и мечта наконец сбылась. еще одна заявка на готи
Конечно GOTY – негра же протолкнули. Благо, хоть второй персонаж есть, который хоть как-то отражает суть серии Assassin's Creed. Убери Ясукэ – игра бы от этого только лучше бы стала.