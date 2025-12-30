Герои Assassin's Creed Shadows могут изменить подход к передвижению персонажей в будущих частях

Ubisoft рассматривает Assassin’s Creed Shadows как важный этап эволюции серии, особенно в вопросе анимаций и передвижения персонажей. По словам геймдиректора Саймона Лемей-Комтуа, различия в физике Ясукэ и Наоэ задумывались не просто как визуальная особенность, а как фундамент для будущих ассасинов.

Разработчики подчёркивают, что телосложение, рост и манера движения героя должны напрямую влиять на геймплей — от паркура до взаимодействия с окружением. В Shadows это особенно заметно: ловкая Наоэ использует крюк-кошку для быстрого вертикального перемещения, тогда как Ясукэ по-своему компенсирует массивность и открывает иные тактические возможности.

В Ubisoft считают, что такой подход можно и нужно развивать дальше. Если игрокам предстоит управлять персонажами с разной физикой, это будет отражаться на их подвижности и способах исследования мира. Таким образом, Shadows может задать направление для всей будущей линейки Assassin’s Creed, сделав различия между героями не только сюжетными, но и геймплейными.