Глава издательского отдела Larian высоко оценил Assassin's Creed Shadows за боевую систему

Assassin's Creed Shadows вышла менее суток назад, но уже успела получить положительные отзывы от критиков и игроков. Одним из тех, кто похвалил игру, стал Майкл «Cromwelp» Даус, глава издательского отдела Larian.

В социальной сети Даус отметил, что боевая система Shadows имеет четкий ритм, обоснованность и напоминает классическую систему контр-атак, которая была одной из визитных карточек серии.

Многие игроки соглашаются с этим мнением, сравнивая Shadows с Origins, Odyssey и Valhalla, где сражения напоминали MMO-игры. Теперь же бои стали плавными и динамичными, а различие стилей у двух главных героев добавляет глубины.

Стоит отметить, что Assassin’s Creed Shadows получила патч первого дня, который цензурировал разрушения и насилие в храмах после критики, вызванной вирусным видеороликом.