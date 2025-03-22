Глава издательского отдела Larian высоко оценил Assassin's Creed Shadows за боевую систему

Assassin's Creed Shadows вышла менее суток назад, но уже успела получить положительные отзывы от критиков и игроков. Одним из тех, кто похвалил игру, стал Майкл «Cromwelp» Даус, глава издательского отдела Larian.
В социальной сети Даус отметил, что боевая система Shadows имеет четкий ритм, обоснованность и напоминает классическую систему контр-атак, которая была одной из визитных карточек серии.
Многие игроки соглашаются с этим мнением, сравнивая Shadows с Origins, Odyssey и Valhalla, где сражения напоминали MMO-игры. Теперь же бои стали плавными и динамичными, а различие стилей у двух главных героев добавляет глубины.
Стоит отметить, что Assassin’s Creed Shadows получила патч первого дня, который цензурировал разрушения и насилие в храмах после критики, вызванной вирусным видеороликом.
Боже какой бред.... Там практически всё тоже самое что и в прошлых частях
Ты ведь не играл в неё, не так ли?)
Нет, ты не прав... Еще как не прав ! Новая программная механика DEI в игре, для ролевого отыгрыша - Идееально !!! ( Почему про нее не пишут и ее не комментируют, я не понимаю - наверное просто хотят принизить функционал игры, что бы она провалилась ). Hip-Hop Music в Древне-Японском Сеттинге - Идеееально !!!!! Отличная система - стелса, кусты просвечиваются почти всегда, но достаточно упасть на пузо - и тебя никто вообще никогда не увидит - Идддеееаальььноо ! Паркур апнули, теперь есть анимация бокового сальто, при прыжке, но мало где есть полазить - Идееаальноо !!! Добавили крюк кошку, что бы вообще не паркурить и не лазить - Идееааально !!! И много много чего еще ! Это первый Ассасин, который может сделать - Отсосин !!! Обязательно купи за 5к+ Оцени и Попробуй !!! ( Сарказм )
Крюк был и в синдикате тоже кстати. Они добавляют какой-то минимал в плане новых анимаций, или слегка перерабатывается то что у них уже давно было в предыдущих частях серии... Какая-то ленивая разработка) Потому я называю все последующие части после Origins рескинами)
Боевая система которая в в 90% боях просто закликиваение? Что действительно хорошо сделали - добивания, на этом все.
Это про Ведьмак 3 или Скайрим, или про множество других игр, где тоже самое?
Он хочет ковырять крестьянина с граблями целый вечер))
вероятно он о том, что боёвка такая же, как и в кучи других игр, то есть, ничем не выделяющаяся, а ровно - что там высоко оценивать можно?
Там сиськи и тут сиськи, там баба и тут баба. Тоже самое мать твою!
В тех игра это не позиционируется как "САМАЯ ЛУТШАЯ БАЕВАЯ СЕСТЕМА"
та ничего там хорошего нет // Денис Лежепеков
Чемодан занесен // Костя Шабаганов
Это не блогеры случайно?А то онлайн удерживается в пределах 26-46к
Понятно почему она понравилась сотруднику Larian - боёвка AC:Shadows очень сильно напоминает пошаговые бои, ты можешь стоять минуты три и противник нападать на тебя не будет, пока сам уже полезешь на него. Анимация боёвки и добиваний ещё неплохо сделана, хотя до того же Unity ей как пешком до Марса
Очередная копия предыдущего ассасина от юбисофт. В принципе ничего нового. Листаем дальше..
пффффффф неееа а что нового хотите блин? очередной онлайн шутер из ассассинов от первого лица?
Ты, конечно же, сделал этот вывод, после того как сам поиграл, верно?)
Оптимизацию не завезли да еще и AMD начал старую болячку врубать с конфликтом драйверов. Надеюсь починят)
Всмысле, оптимизон на высоте, никаких лагов и заеданий, всё гладко идёт ,игры юбиков в последние года очень стабильно робят в оптимизации, а на амд послностью и всё отлично, проблема была только с порчей сохранок трейнером на ресы, и это вылечилось
Если уж и асасин не тянет, то порабы задуматься и купить сборку 2010г+
Его 5090 в 60 фпс не тянет)
Как же быстро люди привыкли к ужасной производительности поделок на ue5, что аж ассасина стали хвалить за оптимизон, верно говорят "всё познаётся в сравнении". Разница с предыдущей частью серии - 2.65 раза, которая выглядит ~идентично, кроме двух rt эффектов (глобалки и отражений), жрущих ~18% в новой части)
У меня слабое место только видеокарта) Старушка RX 580 справлялась до сегодняшнего дня,но видимо пора менять)
Изжога у некоторых сча будет вообще лютая с таких новостей ахах .Bg3 всеми любим и неприкосаем ,а тут такие новости)
Какие? Глава издательского отдела что-то там похвалил? Осталось дождаться комментариев главы финансового отдела и главы службы клининга студии. Какой вес у мнения сотрудника даже успешной студии по непрофильному вопросу? Вот если бы ведущий геймдизайнер или начальник отдела разработки написал - тут были бы вопросы.
Ходячий человек-кринж, хвалит буквально любой мусор от крупных корп. Сам Винке, что характерно, молчит.
обычный for honor который вышел лет 10 назад
Ага.. ЕСЛИ бы..
Хоть кто-то заметил, что боевка похожа на for honor. Но, наверное, это из-за камеры.
Я дико извиняюсь, но в какой нахер месте боевка хоть на каплю похожа на фохонор?
Любая экшн боевка будет лучше пошаговой.
Нет, тут тусуются только фанатики из секты святости Ghost of Tsushima. Для того чтобы показать, какие они дауны.
Ну допустим ты вылез. А дальше что?
Ты про фанатов бг3?) новость же про них =)
У нас сейчас холодно, а у вас тут полыхает знатно я смотрю, можно погреться)
Любитель старфилда пришел, пустых планет и болванчиков без сценария.
Я не играл в Starfield, просто картинка понравилась=) Но ты продолжай, хорошо полыхает =D
Да пока никого не трогаешь, все тебя не замечают.
Это должно звучать так : "В социальной сети Даус отметил, что DEI система Shadows имеет четкий ритм, обоснованность и напоминает классическую систему контр-атак, которая была одной из визитных карточек - данной игры."
Ну игроки тоже оценили очень хорошо, уже 6к отзывов накидали за полтора суток =)
Вы все врете! Это не правильные игроки! Они не понимают, там же негр!
Ну да, Steam же никогда не удалял негативные отзывы, и издатели абсолютно точно не покупают отзывы в Steam которые пишутся с акков 0 уровня.
https://steamcommunity.com/app/3159330/discussions/0/591766382100619302/?ctp=2
То что ты тут только в феврале зарегался и 100% твоих комментариев, только к новостям про новый Ассассин как-то связано с тем какая игра шикарная?)
Ты сам лучшее доказательство того что игра шлак. И её неполживые защитники уже тут)
Да, в стиме боты, я бот, все кругом боты. Платят лично юбисофт.
По сути дела комментарии будут?)
Сарказм не аргумент)
Он все верно сказал -Или только торрент нищеброды имеют мнение как тут один сказал =) Мнения - игроков( 6к отзывов за полтора суток) Сайтов - не имеют значение - только 60 хейтеров с пг и 144 с реддита - им можно верить, так?)))
Да это вам не Ghost of Tsisima с картонной боевкой.
Игра дерьмо, ощущение что играю в игру 2010 года, графика не впечатлила, с первых же минут сраные левацкие нарративы про бедного негра, которого возвеличивают до полководца и самое главное, еб""ий африканский реп с высмеиванием азиатов во время боев, это просто кал, люди привыкают к запаху дерьма потихоньку
На ютвье проходишь?
А там сюжет другой? Я тот же Призрак Цусимы и "симулятор курьера" видел на Ютубе, не планируя покупать плойку, затем поиграл в PC-версию и почему-то увиденное совпало с игрой - от сюжета, до геймплея.
Или в игре, в отличии от ютуба, Ясукэ не будет одет дорого-богато для обычного раба, который к тому же никаким телохранителем иезуитов не был, а был простым носильщиком багажа почтенных священников? Или в игре Ясукэ не сам язык выучил, а именно благодаря тому, что сам Валиньо как раз и обучал бедного негра японскому в течении путешествия в Японию и только поэтому Ясукэ знал основы японского? Или может Нобунага при первой встрече предложил отмыть негра, а не выдал пафосную речь про "опытного воина, который может стать легендой" с абсолютно ничего, параллельно показав, как доверяет впервые повстречавшемуся рабу-негру?
Сюжет то тот же, восприятие может быть другое +гемплей другой, да, + графика другая, да.
Про остальной текст - ты кринджа навалил.
Во первых, я рад, что ты живёшь 300 лет или около того, и можешь рассказать как было или небыло. Но мне насрать. Серьёзно. Я учебник истории открыл или очередной ассасин? Там всегда передергивали. Это игра, расслабь жопу.
Геймплей у игры збс, сюжет гвна, графика ахеренная
Смена сезонов - секс
какое восприятие? И как геймплей будет другой? Ясукэ не будет напоминать танка, который проламывается через несчастных японцев? Насчет графики - еще веселее. Я конечно понимаю, сжатие видео на ютубе, но не настолько же.
А Дробышевский тогда вообще бессмертен. Рассказывает, бедный, про древних людей, у которых и письменности-то не было на основе "каких-то там" раскопок, а тут целых "300" (как бы события 1579-1580гг, так что математика малость в ступоре с ~440мя годами) лет назад и письменные источники в наличии.
Всегда - это когда конкретно настолько не попадали в общество того времени?
Ты может быть и любитель расслабить жопу не добежав до унитаза, но нормальные люди выбирают более подходящее время. Ассассины может и не были исторически достоверными, но они хотя бы формировали правдоподобное общество упомянутого времени.
збс геймплей у Призрака Цусимы, несмотря на откровенно вымышленный, при этом логичный сюжет. В чем збс геймплея Теней - непонятно.
Всмысле юбики вас так поимели, что вы прямо ощутили проникновение чужеродного предмета сзади?)
Именно его отзыва мы и ждали😄ещё бы знать кто он😆 // Василий Галимурза
Дебилы, престаньте назначать управление на системные клавиши. Здесь боевая стойка/спринт на шифт, а перекат на альт, как итог: постоянно всплывает окошко с выбором языка и игра подрфизывает, потому что в ней нет полноэкранного режима. И ещё в современных играх какой-то новый фетиш появился: назначение кнопок на H, J, K. Это как я должен пальцы выворачивать? Самое сногсшибательное ещё то, что эти кнопки нельзя переназначить! Просто сосольный порт, зато на кнопочку "F" миллиард действий назначили.
кек
играть надо на геймпаде чел, там ещё бонусом весь набор тактильной отдачи , рекомендую 8BitDo Ultimate Wireless
Не знаю как там дело в игре обстоит, но у меня выбор языка на ctrl+shift выставлен. Так намного удобнее.
Отвратительно.
Чел не знает что такое геймпад в 2025 году для консольной игры =)))))
Нормальные геймеры в игры играют на геймпаде. Лично у меня проблем с управлением нет.
Это стандартная раскладка ещё из 90-ых. Видимо твой игровой опыт слишком скудный, чтоб успеть привыкнуть к такому. Впрочем, я поэтому в основном играю на геймпаде даже на ПК. Клавомышь всегда были и будут оставаться неудобными для большинства игр. Клавомышь удобна только для шутеров и стратегий, где много кликать надо. Хочешь удобного управления? Переходи на геймпад. Всё просто.
Высоко оценить боёвку? Смешно. Походу нормальных боёвок он никогда не видел. За Ясуке боёвка отстой полный. За Наоэ играть можно, но я бы не стал высоко оценивать такую боёвку особенно после сравнений с другими играми. В том же Rise of the Ronin боёвка гораздо лучше. В Призраке Тцусимы ещё лучше. Скажу так, боевая система Assassin's Creed Shadows просто нормальная и не более того. Потому что мне есть, с чем сравнивать.
Так и игра реально норм, ну гг негр да, жидко, но игра сама по себе годная, это факты // Лара Доррен Аэп Шиадаль
Лара, Чего жидкого?жидко в чём,в том что народ до сих пор живёт в средние века,где белый бог,а чёрный раб?Пусть люди в игру поиграют для начала,а не смотрят обзоры тупых людей с синдромом расизма. // Влад Винчестер
шо там про стар варс оутлавс забыли? игра лучшая* награды раздали. Да да // Денис Лежепеков
Для меня эта игра какашка по определению, потому, что от юбисофт.
Какой в пи3ду издательский отдел? На уровне: "кадровик NASA верит в гороскопы".
а уборщик НАСА - в то, что в космос астронавты не летают, им ангелы с уровня облаков запретили. Хоть кто-то обратил внимание, что боевку хвалит не геймдизайнер и не разработчик, а издатель, то есть по-сути специалист по продажам.
Боевая система, я ничего тупее не видел, я не играл но видел сражение самурая негра с другим самураем, здоровый негр, ударил самурая из того кровь хлещет а нанес урона 2 процента, за то тебя любой самурай с трех ударов завалит, да, да классная
Как можно что-то писать - даже не играя?))))
Главное не открывай видео по соуслайк играм... Будешь вообще в шоке
боевая система отличная и сама игра тоже топ
мдам... какого чёрта она ещё не провалилась с грохотом? Кому ещё не надоели однотипные игры убейсовт которые они клипают год за годом меняя лишь обёртку?
Вышел тупо лучший ассасин за все время - с почти полностью переделанным геймплеем во многих аспектах - но хейтеры методички так и не сменили))))
А ты играл?
Дай несколько пунктов чё там переделали?
[спрашиваю, потому-что реально не знаю]
Бой, стелс, паркур.
С паркуром ясно..А с остальным поподробнее бы.
Рассказывай, не стесняйся)