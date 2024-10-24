Группа реконструкторов добилась победы над Ubisoft: издатель уберёт их флаг из артбука Assassin's Creed: Shadows

Один из лидеров группы реконструкторов сообщил о том, что компания Ubisoft убрала из артбука Assassin's Creed: Shadows флаг группы, который она использовала незаконно и без разрешения от самой группы.
Представители Ubisoft сообщили ему о том, что флаг группы был удалён из артбука, прислав фотографию с артом, на котором флаг группы стал затемнен и неразличим. Ранее Ubisoft отказалась перепечатывать артбук, но видимо благодаря переносу игры компания получила больше времени и решила избежать возможных судебных неприятностей.
Assassin's Creed: Shadows выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 14 февраля 2025 года.
А можно заодно убрать и негра ?
Затемнить его не получится))
Не душни
Флаг уберут, может и с афросамураем что-нить сделают? Ну так, прикола ради.
Тоже затемнить до неразличимости?
А можно игру убрать что бы совсем всё хорошо было.
УбейСофт- ни дня без лажи.
Вот это важная новость, просто в шоке
о какой группе речь?
Это хорошая новость.
Юбики не могут не обгадиться на ровном месте. Потом окажется, что они ничего не изменили. :))
все части считая последнюю вальгалла в которую я играл были интересными играми. Но сколько уже можно клепать этих ассасинов, пока заканчивать . Тем более эта часть будет провальной.