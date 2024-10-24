Группа реконструкторов добилась победы над Ubisoft: издатель уберёт их флаг из артбука Assassin's Creed: Shadows

Один из лидеров группы реконструкторов сообщил о том, что компания Ubisoft убрала из артбука Assassin's Creed: Shadows флаг группы, который она использовала незаконно и без разрешения от самой группы.

Представители Ubisoft сообщили ему о том, что флаг группы был удалён из артбука, прислав фотографию с артом, на котором флаг группы стал затемнен и неразличим. Ранее Ubisoft отказалась перепечатывать артбук, но видимо благодаря переносу игры компания получила больше времени и решила избежать возможных судебных неприятностей.

Assassin's Creed: Shadows выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 14 февраля 2025 года.