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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 688 оценок

Группа реконструкторов добилась победы над Ubisoft: издатель уберёт их флаг из артбука Assassin's Creed: Shadows

AceTheKing
Новости

Один из лидеров группы реконструкторов сообщил о том, что компания Ubisoft убрала из артбука Assassin's Creed: Shadows флаг группы, который она использовала незаконно и без разрешения от самой группы.

Представители Ubisoft сообщили ему о том, что флаг группы был удалён из артбука, прислав фотографию с артом, на котором флаг группы стал затемнен и неразличим. Ранее Ubisoft отказалась перепечатывать артбук, но видимо благодаря переносу игры компания получила больше времени и решила избежать возможных судебных неприятностей.

Assassin's Creed: Shadows выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 14 февраля 2025 года.

17
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

А можно заодно убрать и негра ?

10
Niphestotel

Затемнить его не получится))

5
Босс в этой руме

Не душни

-7
Moorchik

Флаг уберут, может и с афросамураем что-нить сделают? Ну так, прикола ради.

5
ZAUSA

Тоже затемнить до неразличимости?

0
SOLUS5678

А можно игру убрать что бы совсем всё хорошо было.

2
Bender_el-robo

УбейСофт- ни дня без лажи.

1
ilyakingcud

Вот это важная новость, просто в шоке

0
Mystik_86

о какой группе речь?

0
Спектр Зис

Это хорошая новость.

0
Кей Овальд

Юбики не могут не обгадиться на ровном месте. Потом окажется, что они ничего не изменили. :))

0
PartisanTravis

все части считая последнюю вальгалла в которую я играл были интересными играми. Но сколько уже можно клепать этих ассасинов, пока заканчивать . Тем более эта часть будет провальной.

0