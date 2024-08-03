Группа реконструкторов рассматривает возможность подачи иска на Ubisoft за незаконное использование флага в артбуке

Недавно стало известно о том, что группа реконструкторов Sekigahara Teppo-tai (Sekigahara Weapons Group) потребовала от компании Ubisoft удалить флаг организации из Assassin's Creed: Shadows и артбука игры. Компания согласилась убрать флаг из промо-материалов игры, однако отказалась перепечатывать артбук.
Теперь появилось продолжение этой истории. Представитель группы сообщил, что он связался с Ubisoft Japan по поводу данного вопроса и компания заявила, что им очень жаль, но флаг будет использоваться в артбуке коллекционного издания игры из-за того, что их уже распечатали и якобы в них все равно трудно разглядеть флаг организации.
Судя по всему группа была ошарашена такой наглостью Ubisoft, поэтому представитель группы сообщил, что решил напрямую связаться с издателем артбука в Японии, компанией Square Enix, и добиться перепечатывания артбука.
Так же группа рассматривает возможность подачи иска на Ubisoft за незаконное использование их атрибутики, но группа полностью состоит из волонтеров и не является коммерческой организацией, а судебные тяжбы - весьма дорогостоящий процесс.
а за нигера-самурая не нужно иск подать типа за оскорбление истории страны ? и за тот кал что они реализуют ныне под видом игор ?
Юбисофт уже подсуетилась на этот счёт и назвала свою игру фэнтезёй.))
Пусть с малого начинают. Если выиграют, то может найдутся и те, кто подаст иск против переписывания истории... Если к тому времени ее не запретят в Японии, чет тишина по этому поводу.
Как же юбисофт не везет) хейтят максимально ну а что они хотели когда срали людям и кормили 1000 раз обещаниями. Вот получают так сказать карму ну я так скажу игру будут хейтить очень долго и найдут до чего докопаться.
В это всё равно нельзя играть!
Засудите их по самые помидоры.
Вот это просто мечта а не время. Юбиков во все дыры сейчас мудохают. Все кому не лень искуют их и судятся. Я надеюсь эту компанию закроют, я даже согласен что у меня заберут мои два аккаунта с играми или пусть их заморозят, главное чтобы им под нагадили жёстко
Извините, а кого это должно волновать? Защита интеллектуальной собственности в очередной раз споткнулась об многомиллионную компанию?
На волонтерские гроши с гигантом индустрии судиться. Смешно, ей-богу. Идите лучше ружья свои чистите, воины диванной битвы.