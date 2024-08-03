Группа реконструкторов рассматривает возможность подачи иска на Ubisoft за незаконное использование флага в артбуке

Недавно стало известно о том, что группа реконструкторов Sekigahara Teppo-tai (Sekigahara Weapons Group) потребовала от компании Ubisoft удалить флаг организации из Assassin's Creed: Shadows и артбука игры. Компания согласилась убрать флаг из промо-материалов игры, однако отказалась перепечатывать артбук.

Теперь появилось продолжение этой истории. Представитель группы сообщил, что он связался с Ubisoft Japan по поводу данного вопроса и компания заявила, что им очень жаль, но флаг будет использоваться в артбуке коллекционного издания игры из-за того, что их уже распечатали и якобы в них все равно трудно разглядеть флаг организации.

Судя по всему группа была ошарашена такой наглостью Ubisoft, поэтому представитель группы сообщил, что решил напрямую связаться с издателем артбука в Японии, компанией Square Enix, и добиться перепечатывания артбука.

Так же группа рассматривает возможность подачи иска на Ubisoft за незаконное использование их атрибутики, но группа полностью состоит из волонтеров и не является коммерческой организацией, а судебные тяжбы - весьма дорогостоящий процесс.