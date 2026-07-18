Хакер voices38 взломал Assassin's Creed Shadows

Хакер voices38 сообщил об успешном взломе защиты Denuvo в ролевом экшене Assassin's Creed Shadows от Ubisoft. Ранее появлялась информация о том, что voices38 якобы приостановил работу над игрой из-за из-за сложной комбинации Denuvo и дополнительных систем безопасности Ubisoft. Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта 2025 года и оставалась невзломанной более года.

В отличие от гипервизорного метода, который требует отключения системных защит Windows, voices38 специализируется на классических взломах - более безопасном подходе, при котором система воспринимает игру как имеющую лицензионный ключ.

Assassin's Creed Shadows - масштабная экшен-RPG о феодальной Японии периода Сэнгоку. Игроки управляют двумя уникальными героями: ловкой куноити Наоэ, предпочитающей скрытный стиль, и самураем Ясукэ, который использует грубую силу в открытом бою. Мир игры отличается сменой сезонов и динамической погодой, влияющей на игровой процесс.