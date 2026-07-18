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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 363 оценки

Хакер voices38 взломал Assassin's Creed Shadows

2BLaraSex 2BLaraSex

Хакер voices38 сообщил об успешном взломе защиты Denuvo в ролевом экшене Assassin's Creed Shadows от Ubisoft. Ранее появлялась информация о том, что voices38 якобы приостановил работу над игрой из-за из-за сложной комбинации Denuvo и дополнительных систем безопасности Ubisoft. Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта 2025 года и оставалась невзломанной более года.

В отличие от гипервизорного метода, который требует отключения системных защит Windows, voices38 специализируется на классических взломах - более безопасном подходе, при котором система воспринимает игру как имеющую лицензионный ключ.

Assassin's Creed Shadows - масштабная экшен-RPG о феодальной Японии периода Сэнгоку. Игроки управляют двумя уникальными героями: ловкой куноити Наоэ, предпочитающей скрытный стиль, и самураем Ясукэ, который использует грубую силу в открытом бою. Мир игры отличается сменой сезонов и динамической погодой, влияющей на игровой процесс.

ПК 29
30
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
lostpisec

Пиратство отвратительно по природе! Позор всем, кто украдет этот шедевр. Купите игру обязательно.

20
DishonestSherman

Кажется какой-то там "чудо-инсайдер" калякал, что voices38 обломал зубы об Assassin's Creed Shadows :)

8
The Dark Side

Зачем? Это же кал.

7
Summonеr
6
Riebeck

Новость сама по себе хорошая. Жаль только, что игра пaраша полная

6
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