Hypervisor против Voices38: сравнение в Assassin's Creed Shadows впервые показало неожиданную разницу в FPS

На Reddit появилось сравнение производительности Assassin’s Creed Shadows при использовании двух разных способов обхода защиты Denuvo — через гипервизор-обход (Hypervisor) и классический крак от Voices38. Автор теста решил проверить, действительно ли виртуализация приводит к заметному падению FPS, как считают многие игроки.

Для эксперимента использовался процессор Ryzen 5 5600G. В версии Voices38 система отображала его реальное название, тогда как в варианте с Hypervisor процессор определялся как «Denuv0w0».

Чтобы увеличить нагрузку на процессор и исключить влияние видеокарты, автор специально выставил низкое разрешение и перевёл все графические настройки в режим Ultra Low. Оба теста проводились в одинаковых условиях: Memory Integrity и VBS были отключены, а компьютер даже не перезагружался между сериями замеров.

Результаты оказались неожиданными. Версия с Hypervisor показала в среднем на 2 FPS больше, чем Voices38. Показатели 1% Low оказались одинаковыми, а максимальная частота кадров достигла 130 FPS против 116 FPS у альтернативной версии. По словам автора, в реальной игре разницу между двумя вариантами заметить невозможно.

Особенно автора удивило то, насколько хорошо оптимизирована виртуализация в режиме Hypervisor. Теоретически дополнительный слой виртуализации должен создавать нагрузку на процессор и снижать производительность, однако на практике этого не произошло.

Обсуждение быстро набрало популярность в сообществе PiratedGames. Многие пользователи отметили, что результаты теста ставят под сомнение распространённое мнение о том, что запуск игр через Hypervisor неизбежно сопровождается серьёзной потерей производительности. Пока это лишь пользовательский эксперимент, но он уже стал одним из самых обсуждаемых сравнений производительности Assassin’s Creed Shadows за последние дни.