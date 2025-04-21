Игроки Assassin's Creed устали от нелинейных кампаний, хотят вместо этого линейного игрового процесса

Ранние игры Assassin’s Creed быстро полюбились геймерам, но этого нельзя сказать о последних играх франшизы. По словам игроков, в более ранних играх было лучшее повествование и хорошо прописанные персонажи по сравнению с новыми.
Теперь игроки Assassin’s Creed на различных форумах и в сообщениях в социальных сетях утверждают, что основной причиной падения качества является новая структура сюжета, используемая в последних релизах. Эти игроки устали от нелинейных кампаний и хотят вместо этого линейного игрового процесса.
Многие игроки в этих темах согласились, что нелинейные кампании в Assassin's Creed приводят к скучному опыту. Мир и история застаиваются, поскольку главный герой охотится за целями по всей карте, следуя одному и тому же повторяющемуся игровому циклу.
Это сильно отличается от более ранних игр Assassin's Creed, в которых были запоминающиеся персонажи и линейная история, которая естественным образом развивала мир и отношения.
Последствия новой структуры истории Ubisoft можно увидеть и в Assassin's Creed Shadows, где первый акт игры включает в себя основательное представление персонажей и сильный призыв к действию. Тем не менее, история проседает, как только нелинейный игровой процесс полностью раскрывается во втором акте.
В результате только 2,6% игроков Steam и 5,9% игроков PS5 завершили второй акт, прежде чем полностью забросить игру.
Это факт. Сам уже давно для себя понял, что не хочу тратить на одну сюжетную игру 80+ часов. Особенно соскучился по играм типа Max Payne или первых миссий Soldier of Fortune, где ты стреляешь каких-то торчей и бомжей в подворотнях криминального города, где нет этого эпика, а есть локальная камерная история.
Ну пока находятся любители каждый раз покупать этот унылый го*но конвейер всё равно ни чего не изменится, хотя даже этот шлак можно было бы сделать лучше сократив карту минимум в 3-4 раза при этом сделать качественные, проработанные многоуровневые локации с кучей способов и вариантов прохождения что бы в это был хоть какой то интерес играть.
так и раньше покупали прошлые части, до этого. в чём разница? люди покупали прекрасные истории, а компании пришли к этому
с чего ты решил, что что то изменилось бы, если бы не покупали щас? если люди покупали, когда было лучше и всё равно пришло всё к этому
Так раньше Юбики делали качественные игры Splinter Cel, PoP а не этот конвейерный шлак, серия AC для меня окончательно умерла после Ориджина, мне это конвейерное го*но даже бесплатно не надо, в это просто не интересно играть.
Какая нафиг не линейность.Ее там сроду никогда не было.
нелинейность это когда ты можешь идти по сюжету, а можешь вазюкаться, именно это и есть последние AC. за ворохом квестов и ни к чему не обязывающих активностей, сюжет отошёл на 110 план, соответственно и его проработка тоже. в то время как в классике побочные задания идут вровень с сюжетом, разнообразят основной геймплей. Какие шикарные гробницы были в AC2, ACB, ACR. прям произведение искусства, а кат-сцены ну эпик на эпике и эпиком погоняет.. и всё это куда-то делось всего за какие-то 15 лет
Что нелинейно делаешь одно и то же, раз за разом(последние AC), что линейно делаешь одно и то же, раз за разом(первый AC) - проблема не в форме, а в содержании.
Хотя я соглашусь, что линейность в серии была хорошей основой для повествования. И даже была оправдана сеттингом - воспоминания предка не имели "вариаций", ты просто восстанавливаешь сегменты памяти, проживая моменты его жизни в симуляции, в которой ДОЛЖЕН соответствовать поведению этого предка.
Что в Тенях вообще через одно место реализовано, учитывая, что при столь полноценной смене персонажей у них нет общих потомков, что уже давало вопрос "какая у них может быть общая линия воспоминаний"?
Так можно выбрать режим каноничный и всё будет чики пуки
Я так понимаю, Юбики нашли "объяснение", почему игроки бросают игру, причем объяснение в стиле "мы слишком хорошо сделали игру, игроки хотят менее проработанных и качественных, но более дорог...(финансовый директор, успокойтесь и сядьте), более оцененных игр"?
А где собственно нелинейность, если один и тот же повторяющийся игровой цикл и истории настолько никакие, что никакой разницы между очередностью устранения целей нет? Или Юбики пытаются в нелинейность записать отсутствие жесткой очередности игровых целей, с однообразным устранением и отсутствием отдельных проработанных независимых историй для каждой цели? Или то, что Юбики не смогли в грамотную нелинейность вдруг стало означать, что нелинейность сама по-себе плоха? А проблема в подаче и раскрытии персонажей не в том, что подача плохая, а персонажи "деревянные", а в том, что все "якобы нелинейно"?
Так второй акт это и есть по сути вся игра.
Уже что-то...
Они просто забывают, что люди играют, а не спидранят. У меня 40 часов прошел только две локации
я вообще не понимаю, почему из всех последних частей оригинс нравится больше. это же реально не игра, а будто даже не демка, а альфа-версия одиссеи
она во всех аспектах ничтожна и никчёмна
а так да, Юнити, Рогуе были отличны. верните те времена
Так в юнити тоже задолбаешься играть. Она громадная по сравнению с
В Роге всего отличного было заимствование механик кораблей из Черного Флага. Сюжетно он был дном, даже пьяница-пират Кенуэй был более логичным и проработанным персонажем, чем истеричка Шей, у которого конфликт с Братством возник не на почве каких-то серьезных противоречивых действий и конфликтов мировоззрений, а истерики "вы не предугадали, что артефакт вызовет землетрясение, а должны были, вы плохие, я ухожуй к тамплиерам!". Причем ладно бы впихнули персонажа в братство, который догадался про то, что именно артефакт вызвал предыдущее землетрясение и при этом скрыл это, прекрасно зная о возможных последствиях, а Шей про это узнал и не принял подобные "эксперименты" - но нет, игроку прямо вываливают, что так как группа ассассинов погибла в предыдущем землетрясении то, что его вызывало изъятие артефакта так никто и не узнал, а поэтому все претензии Шея на эту тему - бред. Как и тамплиеры стали "хорошими", только потому, что "ассассины оказались плохими", хотя потенциально можно было показать ситуацию, где ассассины вынуждены были поступить "неприглядно", что это вызвало разочарование Шея, а тамплиеры в той ситуации выглядели лучше, что и вызвало "смену стороны". Иначе говоря, показать другой подход, кроме однозначного деления на "хороших" ассассинов и "плохих" тамплиеров. Но увы, все свелось к деградации Шея до современных подростков и "вы должны были все знать и не допустить жертв, вы не угадали как и что, город погиб, вы плохие".
выберите режим канон и не плачьте
Помоему это было только в одних истоках и то не немного, если игрок сам заинтересован в допах то это вообще не заметно. В вальгалле так аообще можно было пройти только сюжет и не на секунду не отвлекаться
В целом не линейный мир не так и плох. Тому примеру Assassin's Creed IV: Black Flag.
Главное правильно его преподносить.
Увы судить по новым частям не могу. Из плюс, минус новых поиграл Assassin's Creed Origins. Который уже к середине задушнил огромным миром где очень много беготни и очень мало интересного. Хоть спидхаком бегай от активностей, активности. Ибо тратилось очень много времени на перемещение.
И из новых относительно. Пробовал про викингов. Честно не зашло.Обливать помоями не хочется. Кому, то может вальгалла очень понравилось. Для меня увы она скучно оказалось. Не моё.
Из этих троих интереснее всего сделана Одиссея.
Вот :)
А я задушнился от беготни. Может и зря.
Имхо Одиссея была бы совсем хороша, если линию "АС" вообще отвязали бы от нее, орел действительно работал "дроном" ближней разведки по воле Зевса, а весь замут был бы завязан на интригах древнегреческих богов. Когда начинается линия с Ису, она там смотрится чужеродно, словно автор сценария периодически забывал о том, что это часть вселенной АС и позже пришивал белыми нитками привязку к Ису.
Нелинейность и правда так себе тренд. Мало кто может сделать действительно годную нелинейность. В итоге, лучше одна качественно проработанная линия, чем несколько как попало, для галочки.
Лучше пусть добавляют вариативность геймплея и боевки, это проще.
я поэтому скачал старые части с Дезмондом
Решил поддержать Ubisoft , купил AC shadow , а Ubisoft просто плюнули за это в лицо , вывод нехер больше поддерживать этих ублюдков
ну фанатики этой параши просто не потянут в норм нелинейные игры)))