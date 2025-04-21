Игроки Assassin's Creed устали от нелинейных кампаний, хотят вместо этого линейного игрового процесса

Ранние игры Assassin’s Creed быстро полюбились геймерам, но этого нельзя сказать о последних играх франшизы. По словам игроков, в более ранних играх было лучшее повествование и хорошо прописанные персонажи по сравнению с новыми.

Теперь игроки Assassin’s Creed на различных форумах и в сообщениях в социальных сетях утверждают, что основной причиной падения качества является новая структура сюжета, используемая в последних релизах. Эти игроки устали от нелинейных кампаний и хотят вместо этого линейного игрового процесса.

Многие игроки в этих темах согласились, что нелинейные кампании в Assassin's Creed приводят к скучному опыту. Мир и история застаиваются, поскольку главный герой охотится за целями по всей карте, следуя одному и тому же повторяющемуся игровому циклу.

Это сильно отличается от более ранних игр Assassin's Creed, в которых были запоминающиеся персонажи и линейная история, которая естественным образом развивала мир и отношения.

Последствия новой структуры истории Ubisoft можно увидеть и в Assassin's Creed Shadows, где первый акт игры включает в себя основательное представление персонажей и сильный призыв к действию. Тем не менее, история проседает, как только нелинейный игровой процесс полностью раскрывается во втором акте.

В результате только 2,6% игроков Steam и 5,9% игроков PS5 завершили второй акт, прежде чем полностью забросить игру.