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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.3 1 435 оценок

Игроки хвалят реалистичные механики Assassin's Creed: Shadows

Simple Jack Simple Jack

Ubisoft при разработке своей Assassin's Creed: Shadows, похоже, уделила огромное внимание деталям, которые делают мир игры живее и реалистичнее. Фанаты и критики отмечают, что динамическая погода, вроде постепенного таяния снега на солнце или грязи, образующейся от дождя, добавляют глубины. Наоэ даже может поскользнуться на льду!

Пользователи находят много интересного: от светящихся кошачьих глаз до кровавых следов на снегу. Директор по технологиям Ubisoft особенно гордится реалистичной анимацией деревьев, которые реагируют на ветер.

Несмотря на некоторые споры, новая часть Assassin's Creed получила довольно теплый прием, гораздо лучше, чем Mirage. В Steam у игры хороший рейтинг, и многие игроки хвалят внимание к деталям и графику. Посмотрим, сможет ли Shadows окончательно спасти ситуацию для Ubisoft.

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-19
84
Комментарии: 84
Ваш комментарий
Queenessy

К визуалу Ассасинов никогда вопросов не было, больше к другому..кхм...кхм

24
Gvik74
Игроки хвалят реалистичные механики Assassin's Creed: Shadows.
0
HellowRainbow

Джек, а эти игроки сейчас с тобой в одной комнате?

16
ТемныйВластелин

они у меня в голове © Джек

5
digitalkid

Они в игру шпилят в своей комнате.. нафик ты им сдался))

-7
HellowRainbow digitalkid

Юбисофтовские боты?

-1
digitalkid HellowRainbow

Ага, боты покупают игру, гоняют часов по 20 с ачивками и потом обзоры пишут) лол

-11
HellowRainbow digitalkid

Да, да, юбисофт - самая честная клмпания в мире, а то, что она на грани продажи, это виноваты белые цисгендерные угнетатели

4
erkins007

Графика и мир там отличные. Геймплей за шиноби тоже очень хорош, но емае насколько хорош геймплей за нее, настолько же он ужасен за негрилу. Мало того что он там смотрится чужеродно, как странный мод, так ещё у него ни орлиного зрения, ни акробатики, ни паркура, НИЧЕГО нет. Радует что 90% игры можно играть чисто за ниндзю, но зачем было вообще тащить это чёрное недоразумение в игру и портить ее я хз.

13
PersonalBarnabas

Нут тут уже кому как. Кому то он вполне вкатил и разнообразия в геймплей привнёс. Думаю и мне ок будет. Так как я по ассасину никогда особо не пёрся в плане именно как изначально они задумывались, по сути эта первая часть (да и в целом игра) где мне по кайфу стелсить и прочие моменты.

-17
Light of Tfuth PersonalBarnabas

Потому что это не Ассасин

-5
digitalkid

Он еще и в баланс криво вписан.

Когда мне уголька выдали, там заруба где только им играть. Играю на харде, прошел почти всю зарубу и только потом понял что 40 очков на скилы ему не раскидал. Короче на харде, нулёвым кинг-конгом, дефолтным оружием перебил всю крепость)))

-5
goodneighbor

Кое-кто уже не хвалит

10
VIGITAL1

Light of Tfuth ещё бы забанить,заспамил весь форум однотипными гифками)

2
Denis Kyokushin

Это бот.Новый вылезет, если уже не вылез

0
Liaschim

К слову, хорошая иллюстрация текущего геймдева: фокусирование на чём только можно, кроме собственно основного геймплея.

6
ТемныйВластелин

когда игра ужасная, но тебе нужно её продвигать, естественно акцентируют внимание, на якобы 2х млн пользователей, а не продажах, на каких то механиках, а не на игре в целом))

0
ZAUSA

Но фокусировать внимание на "исторических неточностях", а не на основном геймплее можно?

0
digitalkid

Сам заценил геймплей-то?)

-8
Liaschim ZAUSA

Основной фокус внимания на этом произошёл из-за выбора ГГ, а затем рассказы, что это самая историческая правда. И как в итоге тупо его вписали в сюжет. И да, на мой взгляд, сюжет и геймплей это основные составляющие игры. А что для вас наиважнейшее? Физика деревьев? Или, может, реалистичная дефекация лошадей?

-2
Anton Vasiljev ZAUSA

ай харош)

-2
saiditsme
2
MNM 1985

Ну чего плачешь Ясукэ ? щас нарисуем циферки и ты снова на коне

1
Andrey Nikiforov

Как вы успеваете во всё это поиграть (и пройти)?

Я до сих пор в Страрфилде сижу, на очереди Киберпанк и средневековый Генрих. Потом уже можно будет в Ассасина заглянуть

0
ZAUSA

Школьники...

5
DorianFox

Они не играют. Обычные подростки которые высказывают своё, никому не нужное, мнение=)

0
Anglerfish

Если брать Ососинов, то, судя по отзывам, они в него и не играют полноценно, а просто пролетают сюжетку, после чего ноют про гриндволлы и то как их разрабы вынуждали заплатить за прокачку, но они оказались мудрее и в итоге прошли игру с тренером.

Это ещё в том случае, если ПК тянет.

1
Light of Tfuth

Читами они проходят на 100 процентов и так же берут платину

-2
SPR1GGAN

старфилд улаил через 10 часов, стрелять не интересно ,оптимизации нет(хз мож шяс появилась) квесты скучные ,локации тоже ,игре нечем было удерживать .

киберпанк тоже самое ,ну только так квесты получше ,но оказалось мне такой сэттинг не заходит

остался киндом кам 2 который прошёлся за 40 часов и сталкер который так же ,даже играя по 2-3 часа по вечерам спокойно закрываешь

-1
worys

Вот одна из них :)
https://vk.com/video-212496568_456245977

0
HellmaN69

Да...зато у собак и кошек лапы квадратные, как в Постале 2)

0
Peace Dead

Когда посреди игры насрано, не имеет значение какие там реалистичные механики.

-1
Alex Energy

Потрясающе, а персонаж как проходил сквозь трупов так и проходит….2025 год Ubisoft

-1
lesorub88

Зашквар этой игры это негра нужон мод что бы его отбелить

-1
XOJIODHbIU

Игра погружает в себя, как-то втягиваешься быстро, как впрочем и две прыдыдущие, несмотря на странный пролог за Ясуке. Уровень сони, хотя их цусима хуже заходила (так как у юби опыта больше в таком жанре), на восьмёрку тянет

-1
sa1958

Посмотрим. Но думаю не спасёт.

-2
Ghost7206
Директор по технологиям Ubisoft особенно гордится реалистичной анимацией деревьев, которые реагируют на ветер

Эх как они себя нахваливают,в rdr2 уже была механика "живых" деревьев

-2
WerGC

еще раз подтверждает что игра отличная

-3
Misha Mi

Поддерживаю! Игра вышла успешной, не идеал, но очень хороша) Графика супер, играю в 2к разрешение на 27 дюймах, пейзажи просто 10 из 10) А смена времени года и погоды, очень здорово сделано, и возможность играть за то за одного то за другого героя тоже здорово, и доп заданий море, и сюжетных, всего достаточно с лихвой) Для меня если сравнивать ориджин, одиссея и вальгалла, Shadows на первом месте) Тут уж каждому своё, но я игрой доволен, а то что кто-то обсирает, пусть дальше занимается этим, раз им легче от этого жить) у каждого своё мнение

-1
Alex19978 Misha Mi

а на 2 3 и 4 какие части?

0
Janekste

Но всё это НЕ является реалистичными механиками игры. Всё это всего лишь окружение игрока, с которым игрок практически никак не взаимодействует. Всё это в основной своей массе просто красивый визуал, а не механики игры.

-3
Global Conspiration

Ты хоть сам играл в тени или на ютубе проходил?))

1
211186

Графен просто шикарен конечно, тут только конченный идиот может поспорить

-4
PersonalBarnabas

Оно и не удивительно. Зачастую такое в единичных играх, видно что юбики действительно сильно постарались в этом плане. Да даже допы наконец-то это именно допы, полноценные квесты а порой целые линейки. А не как раньше когда порой даже не ясно это доп или бесконечная активность.

-5
Remiz241

а то что с релиза танто сломано ничего?)) когда выбран танто, нельзя менять экипировку и использовать инструменты вообще, только перезагрузка сейва помогает, разрабы в курсе и уже неделю ничего не делают с этим....

-5
AffaBeL3

У тебя походу у одного проблемы )

0
vinniinniv13

Нормальная игрушка, за девчушку более чем весело играть, стэлс вполне хороший, хейт только из-за уголька, который реально неуклюжий, да и стандартные доспехи у него золотые, будто он щас рэп начнет читать. Ну поиграл я за него, понял, что не мое и опять играю за нее. Главное понять, повестки никто практически последние года не избегал (я про игроделов), бубнить нет смысла, это временная тенденция, которая вроде как уже уходит потихоньку, тем более что этого ясуке нам все же не навязывают - хочешь за него, а хочешь за девчонку - ниндзю. Да и проще к играм относится нужно, а не в политику лезть, это просто развлечение.

-6
Light of Tfuth

Вот что они хвалят с графикой аля 2012

-10
RickeyIMBA

Чел с -8

0
Light of Tfuth RickeyIMBA
0
RickeyIMBA Light of Tfuth

ты не 1 игру не покажешь 12 года в которой графика как в ассасине, херню несешь просто чтобы нести

0
Light of Tfuth RickeyIMBA

Конечно, потому что даже Кредо Ассассина Единство, уделывает эту подделку, по качеству графики, ну таким откуда знать ведь язык занять вылизывание попца корпам

-1
RickeyIMBA Light of Tfuth

Чел сидит на 1050 и пишет про графику, ты её в 2010 последний раз видел, клоун..

0
vegas99

Хейтеры что с лицом?

-23
OculusMortem

Молча минусят, либо продолжают орать на одни и те же темы. Как и всегда, собственно.

-15
Marius Ghoh

да визуал и эффекты никто в ассассинах и не хейтил

4
SPR1GGAN Marius Ghoh

да были кто кричал что в цусиме лучше

0
SheriffKo

Не знаю.

0