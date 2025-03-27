Игроки хвалят реалистичные механики Assassin's Creed: Shadows.

Ubisoft при разработке своей Assassin's Creed: Shadows, похоже, уделила огромное внимание деталям, которые делают мир игры живее и реалистичнее. Фанаты и критики отмечают, что динамическая погода, вроде постепенного таяния снега на солнце или грязи, образующейся от дождя, добавляют глубины. Наоэ даже может поскользнуться на льду!

Пользователи находят много интересного: от светящихся кошачьих глаз до кровавых следов на снегу. Директор по технологиям Ubisoft особенно гордится реалистичной анимацией деревьев, которые реагируют на ветер.

Несмотря на некоторые споры, новая часть Assassin's Creed получила довольно теплый прием, гораздо лучше, чем Mirage. В Steam у игры хороший рейтинг, и многие игроки хвалят внимание к деталям и графику. Посмотрим, сможет ли Shadows окончательно спасти ситуацию для Ubisoft.