Игроки хвалят реалистичные механики Assassin's Creed: Shadows.

Ubisoft при разработке своей Assassin's Creed: Shadows, похоже, уделила огромное внимание деталям, которые делают мир игры живее и реалистичнее. Фанаты и критики отмечают, что динамическая погода, вроде постепенного таяния снега на солнце или грязи, образующейся от дождя, добавляют глубины. Наоэ даже может поскользнуться на льду!
Пользователи находят много интересного: от светящихся кошачьих глаз до кровавых следов на снегу. Директор по технологиям Ubisoft особенно гордится реалистичной анимацией деревьев, которые реагируют на ветер.
Несмотря на некоторые споры, новая часть Assassin's Creed получила довольно теплый прием, гораздо лучше, чем Mirage. В Steam у игры хороший рейтинг, и многие игроки хвалят внимание к деталям и графику. Посмотрим, сможет ли Shadows окончательно спасти ситуацию для Ubisoft.
К визуалу Ассасинов никогда вопросов не было, больше к другому..кхм...кхм
Джек, а эти игроки сейчас с тобой в одной комнате?
они у меня в голове © Джек
Они в игру шпилят в своей комнате.. нафик ты им сдался))
Юбисофтовские боты?
Ага, боты покупают игру, гоняют часов по 20 с ачивками и потом обзоры пишут) лол
Да, да, юбисофт - самая честная клмпания в мире, а то, что она на грани продажи, это виноваты белые цисгендерные угнетатели
Графика и мир там отличные. Геймплей за шиноби тоже очень хорош, но емае насколько хорош геймплей за нее, настолько же он ужасен за негрилу. Мало того что он там смотрится чужеродно, как странный мод, так ещё у него ни орлиного зрения, ни акробатики, ни паркура, НИЧЕГО нет. Радует что 90% игры можно играть чисто за ниндзю, но зачем было вообще тащить это чёрное недоразумение в игру и портить ее я хз.
Нут тут уже кому как. Кому то он вполне вкатил и разнообразия в геймплей привнёс. Думаю и мне ок будет. Так как я по ассасину никогда особо не пёрся в плане именно как изначально они задумывались, по сути эта первая часть (да и в целом игра) где мне по кайфу стелсить и прочие моменты.
Потому что это не Ассасин
Он еще и в баланс криво вписан.
Когда мне уголька выдали, там заруба где только им играть. Играю на харде, прошел почти всю зарубу и только потом понял что 40 очков на скилы ему не раскидал. Короче на харде, нулёвым кинг-конгом, дефолтным оружием перебил всю крепость)))
Кое-кто уже не хвалит
Light of Tfuth ещё бы забанить,заспамил весь форум однотипными гифками)
Это бот.Новый вылезет, если уже не вылез
К слову, хорошая иллюстрация текущего геймдева: фокусирование на чём только можно, кроме собственно основного геймплея.
когда игра ужасная, но тебе нужно её продвигать, естественно акцентируют внимание, на якобы 2х млн пользователей, а не продажах, на каких то механиках, а не на игре в целом))
Но фокусировать внимание на "исторических неточностях", а не на основном геймплее можно?
Сам заценил геймплей-то?)
Основной фокус внимания на этом произошёл из-за выбора ГГ, а затем рассказы, что это самая историческая правда. И как в итоге тупо его вписали в сюжет. И да, на мой взгляд, сюжет и геймплей это основные составляющие игры. А что для вас наиважнейшее? Физика деревьев? Или, может, реалистичная дефекация лошадей?
ай харош)
Ну чего плачешь Ясукэ ? щас нарисуем циферки и ты снова на коне
Как вы успеваете во всё это поиграть (и пройти)?
Я до сих пор в Страрфилде сижу, на очереди Киберпанк и средневековый Генрих. Потом уже можно будет в Ассасина заглянуть
Школьники...
Они не играют. Обычные подростки которые высказывают своё, никому не нужное, мнение=)
Если брать Ососинов, то, судя по отзывам, они в него и не играют полноценно, а просто пролетают сюжетку, после чего ноют про гриндволлы и то как их разрабы вынуждали заплатить за прокачку, но они оказались мудрее и в итоге прошли игру с тренером.
Это ещё в том случае, если ПК тянет.
Читами они проходят на 100 процентов и так же берут платину
старфилд улаил через 10 часов, стрелять не интересно ,оптимизации нет(хз мож шяс появилась) квесты скучные ,локации тоже ,игре нечем было удерживать .
киберпанк тоже самое ,ну только так квесты получше ,но оказалось мне такой сэттинг не заходит
остался киндом кам 2 который прошёлся за 40 часов и сталкер который так же ,даже играя по 2-3 часа по вечерам спокойно закрываешь
Вот одна из них :)
https://vk.com/video-212496568_456245977
Да...зато у собак и кошек лапы квадратные, как в Постале 2)
Когда посреди игры насрано, не имеет значение какие там реалистичные механики.
Потрясающе, а персонаж как проходил сквозь трупов так и проходит….2025 год Ubisoft
Зашквар этой игры это негра нужон мод что бы его отбелить
Игра погружает в себя, как-то втягиваешься быстро, как впрочем и две прыдыдущие, несмотря на странный пролог за Ясуке. Уровень сони, хотя их цусима хуже заходила (так как у юби опыта больше в таком жанре), на восьмёрку тянет
Посмотрим. Но думаю не спасёт.
Эх как они себя нахваливают,в rdr2 уже была механика "живых" деревьев
еще раз подтверждает что игра отличная
Поддерживаю! Игра вышла успешной, не идеал, но очень хороша) Графика супер, играю в 2к разрешение на 27 дюймах, пейзажи просто 10 из 10) А смена времени года и погоды, очень здорово сделано, и возможность играть за то за одного то за другого героя тоже здорово, и доп заданий море, и сюжетных, всего достаточно с лихвой) Для меня если сравнивать ориджин, одиссея и вальгалла, Shadows на первом месте) Тут уж каждому своё, но я игрой доволен, а то что кто-то обсирает, пусть дальше занимается этим, раз им легче от этого жить) у каждого своё мнение
а на 2 3 и 4 какие части?
Но всё это НЕ является реалистичными механиками игры. Всё это всего лишь окружение игрока, с которым игрок практически никак не взаимодействует. Всё это в основной своей массе просто красивый визуал, а не механики игры.
Ты хоть сам играл в тени или на ютубе проходил?))
Графен просто шикарен конечно, тут только конченный идиот может поспорить
Оно и не удивительно. Зачастую такое в единичных играх, видно что юбики действительно сильно постарались в этом плане. Да даже допы наконец-то это именно допы, полноценные квесты а порой целые линейки. А не как раньше когда порой даже не ясно это доп или бесконечная активность.
а то что с релиза танто сломано ничего?)) когда выбран танто, нельзя менять экипировку и использовать инструменты вообще, только перезагрузка сейва помогает, разрабы в курсе и уже неделю ничего не делают с этим....
У тебя походу у одного проблемы )
Нормальная игрушка, за девчушку более чем весело играть, стэлс вполне хороший, хейт только из-за уголька, который реально неуклюжий, да и стандартные доспехи у него золотые, будто он щас рэп начнет читать. Ну поиграл я за него, понял, что не мое и опять играю за нее. Главное понять, повестки никто практически последние года не избегал (я про игроделов), бубнить нет смысла, это временная тенденция, которая вроде как уже уходит потихоньку, тем более что этого ясуке нам все же не навязывают - хочешь за него, а хочешь за девчонку - ниндзю. Да и проще к играм относится нужно, а не в политику лезть, это просто развлечение.
Вот что они хвалят с графикой аля 2012
Чел с -8
ты не 1 игру не покажешь 12 года в которой графика как в ассасине, херню несешь просто чтобы нести
Конечно, потому что даже Кредо Ассассина Единство, уделывает эту подделку, по качеству графики, ну таким откуда знать ведь язык занять вылизывание попца корпам
Чел сидит на 1050 и пишет про графику, ты её в 2010 последний раз видел, клоун..
Хейтеры что с лицом?
Молча минусят, либо продолжают орать на одни и те же темы. Как и всегда, собственно.
да визуал и эффекты никто в ассассинах и не хейтил
да были кто кричал что в цусиме лучше
Не знаю.