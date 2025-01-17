Игроки назвали новый постер Assassin's Creed: Shadows мешаниной из персонажей и полной безвкусицей

Вчера компания Ubisoft поделилась новым постером предстоящей Assassin's Creed: Shadows. На нем, помимо Ясуке и Наоэ, так же представлены другие персонажи из сюжета игры.
Похоже, что постер, как и многое другое по игре, не слишком-то понравился игрокам - они раскритиковали его и отметили, что он "выглядит полной безвкусицей с непонятной мешаниной из персонажей".
Пользователи считают, что Ubisoft попыталась максимально скрыть Ясуке из вида - от его лица под шлемом можно разобрать лишь нос и губы. При этом, вероятно, Ubisoft попыталась максимально разбавить его персонажами-японцами.
Игроки считают, что ситуация напоминает "Звездные войны: Пробуждение силы", в котором чернокожего персонажа вырезали из постера для китайского рынка:
Самые популярные комментарии под постером:
А чего это вы оставили только Ясуке только губы?
Что за толстый мальчик и как он попал на обложку?
Просто продайтесь Tencent, это игра уже провалилась.
Постер - полная безвкусица. Зачем они добавили на него так много персонажей? Чтобы показать мол "смотрите, у нас здесь Япония"?
Они специально показали весь актерский состав на постере чтобы избежать критики? Просто смешно.
Как же отчаянно они пытаются скрыть Ясуке на этом постере.
Пожалуйста, просто отмените игру.
Почему там черный парень?
Woke - мимо.
Мне их уже немного даже жалко)
Думаю руководство щас прокляло тот день, когда пошло навстречу вокнутым и решило негромурая делать. Возможно этап планирования был как раз во времена популярности блм и повесточки, но в любом случае игра уже с таким хейтом продастся гораздо хуже предшественников.
Негромурай - 👍😁😂😂
Ля чисто пухляж такой:
АК кончился вместе с Эцио и Альтаиром.
На верхнем арте если их повернуть друг другу лицом то...
любой мув, связанный с игрой, будет восприниматься негативно
Кэл
ну жду, посмотрим что на релизе будет
Пока игры, мультфильмы, кинофильмы содержат предметы цвета вот этого
ни о каком успехе и речи быть не может. Нормальных людей большинство и все они любят чистое, опрятное, белое.
Да нормальный постер! Просто это уже называется - танцы на костях! :))) Но сами сами!
игроки чёт прихерели уже , всё им не то
А она уже вышла? Откуда игроки-то появились? Аа, это опять инет расисты бушуют на Х. Ясненько.
Потому и не вышло что по данным инсайдеров для того чтобы избежать полного провала щас вырезается весь второстепенный воук контент и кроится линия сюжетная самого ясуке. По слухам игру можно будет пройти теперь полностью за азиатку.
Юбики не могут допустить провала в том числе и ассасина, иначе им просто кирдык.
Шизик, спок