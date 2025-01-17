Игроки назвали новый постер Assassin's Creed: Shadows мешаниной из персонажей и полной безвкусицей

Вчера компания Ubisoft поделилась новым постером предстоящей Assassin's Creed: Shadows. На нем, помимо Ясуке и Наоэ, так же представлены другие персонажи из сюжета игры.

Похоже, что постер, как и многое другое по игре, не слишком-то понравился игрокам - они раскритиковали его и отметили, что он "выглядит полной безвкусицей с непонятной мешаниной из персонажей".

Пользователи считают, что Ubisoft попыталась максимально скрыть Ясуке из вида - от его лица под шлемом можно разобрать лишь нос и губы. При этом, вероятно, Ubisoft попыталась максимально разбавить его персонажами-японцами.

Игроки считают, что ситуация напоминает "Звездные войны: Пробуждение силы", в котором чернокожего персонажа вырезали из постера для китайского рынка:

Самые популярные комментарии под постером:

А чего это вы оставили только Ясуке только губы?

Что за толстый мальчик и как он попал на обложку?

Просто продайтесь Tencent, это игра уже провалилась.

Постер - полная безвкусица. Зачем они добавили на него так много персонажей? Чтобы показать мол "смотрите, у нас здесь Япония"?

Они специально показали весь актерский состав на постере чтобы избежать критики? Просто смешно.

Как же отчаянно они пытаются скрыть Ясуке на этом постере.

Пожалуйста, просто отмените игру.

Почему там черный парень?

Woke - мимо.