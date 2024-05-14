Игроки почти разгадали скрытое послание в недавнем анонсе Assassin's Creed: Shadows

Вчера вечером таинственная Assassin's Creed: Codename Red обзавелась официальным названием даже первым тизером, показывающим основное место действия новой части. Уже сегодня должна пройти полноценная премьера трейлера Assassin's Creed: Shadows вместе с публикацией другой важной информации. Однако до тех пор у фанатов есть чем заняться, разработчики оставили зашифрованное послание на официальном сайте игры. Пользователям почти удалось его разгадать всего за несколько часов.

Как сообщается, на официальном сайте Assassin's Creed: Shadows была размещена таинственная таблица, где представлены пары цифр и японские катаканы - слоговая азбука в Японии. Фанатам серии удалось выяснить, что за этой таблицей скрывается зашифрованное послание от разработчиков, однако чтобы его разгадать, нужно правильно подобрать все подсказки.

Энтузиастам удалось выяснить, что главным ключом к разгадке являются песочные часы, которые отсчитывают время до выхода первого трейлера игры. Также на официальных страничках игры и разработчиков появились различные коды, которые также должны быть подсказкой к шифру. В одной из таких подсказок говорится, что "часы скрывают тайну", и действительно, на их основании размещен малозаметный код.

Код у основания песочных часов состоит из 9 символов, столько же символов нужно подобрать, чтобы перейти по секретному URL-адресу. Прямо сейчас фанаты пытаются составить нужный адрес, но похоже, им не хватает подсказок. Возможно, шифр удастся разгадать только после выхода трейлера игры.