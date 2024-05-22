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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.7 312 оценок

Игроки в Assassin's Creed: Shadows смогут решать, кто из главных героев будет говорить в сюжетных сценах

Gutsz
Новости

В стелс-экшене Assassin's Creed: Shadows будет сразу два играбельных персонажа, как в свое время это было в Assassin's Creed Syndicate. Каждый из персонажей будет обладать уникальными навыками и возможностями во время прохождения. Кроме этого, в игре будет присутствовать весьма интересный ролевой элемент. По словам креативного директора Джонатана Дюмона, игроки смогут сами решать, какой из героев будет ключевым действующим лицом во время некоторых моментов.

Судя по всему, в Assassin's Creed: Shadows вам позволят определять, кто из двух персонажей будет важнее для общей истории повествования. Как пояснил разработчик, в некоторых сюжетных моментах игроки смогут решить, кто из двух главных героев будет говорить или действовать. Это не повлияет на глобальный сюжет или события, но будет иметь некое локальное отображение. К примеру, у героев могут быть разные реплики во время диалогов, и они могут давать вам совершенно другие подсказки для развития сюжета.

Кроме этого, креативный директор сообщил некоторые подробности о геймплее за разных персонажей. Так, самурай Ясуке тоже может заниматься паркуром, но более смелым способом, чем Наоэ. Героиня, в свою очередь, сможет применять свой крюк как маятник для решения головоломок и выполнения высоких прыжков, чтобы оставаться незамеченной.

-11
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
Avel_N

Какой сложный выбор...
С одной стороны- как можно разрешать говорить негру?
С другой- как вообще давать слово женщине?

19
вупсич пупсич

Самое страшное, что все эти люди в комментариях будут иметь семью. Женщина для них мусор, мама в том числе.
Чем же эти правые радикалы отличаются от левых? Одного поля ягода.

-5
-zotik-
0
rustyfeeder вупсич пупсич

самое страшное это когда женщины-мамы идут на войну с ножами и на раз два уделывают здоровенных мужиков. Зарезала мужика утром, а вечером в больницу на койку рожать.

0
Пользователь ВКонтакте

Сами за негра играйте // Rooby Roid

7
Go_Ra

Негрожопый самурай это Японский канон !!! -)))

5
Пользователь ВКонтакте Go_Ra

Но он не был самураем. // Владимир Бондарев

0
Комментарий удален
Go_Ra Пользователь ВКонтакте

Юбисофт говорит обратное !!! -)))

0
Пользователь ВКонтакте Божественный Rockstar

Ты еще Assassin's Creed Freedom Cry вспомни // Владимир Бондарев

0
Oscilograf

Если выбор только за бабу и обезьяну - я бы ни кому из них говорить не позволил.

6
Go_Ra

Аминь ...-)))

0
AndralStormborn

Адекватные люди вообще играть в такое не будут

5
Wing42

Интересно, сколько стримеров забанят на твиттере за то, что они не позволяют своему негру говорить.

3
hipard

почти всех

0
Denis Kyokushin
Игроки в Assassin's Creed: Shadows смогут решать, кто из главных героев будет говорить в сюжетных сценах

Мы так же решаем, нужно ли нам вообще это гуано с повесточкой.

Юби, где циферки продаж вашего нигерийского кала?

2
Божественный Rockstar

Чел, юбикам посрать на рф и укр)) хоть усрись. Они делают игры для своих где они и окупаются

-3
Denis Kyokushin Божественный Rockstar

Когда EGS раздавал игры Юби "бесплатно", то в Uplay эти же игры стоили где-то около 500руб.Выходит,что даже с таким скидоном игры от Юби немногих интересовали.Вот тебе и ответ на вопрос: почему Юби ушли из Стима?Да потому что EGS за игроков платил.То есть,вопрос спроса на игры Юби не только РФ или Украины касается.И цифр о продажах до сих пор нет

2
Божественный Rockstar Denis Kyokushin

Я думаю их это устраивает

-1
Filka77 Божественный Rockstar

Если бы это было так,они бы и не приходили к нам раньше ,или, им стало вдруг пофиг после того как ты написал? логика то где в этом всем?

0
Filka77 Божественный Rockstar

это смотря с чем сравнивать ,как ты знаешь ,одна gta5 продалась как раз таким кол-ом и тем не менее рок-звезды были бы совсем не против больших продаж! крч все что у вас написано выдернуто из некого контеста. так не честно😊

0
1barac9U7ada7

Assassin’s Creed 14 : Black Fuck

1
r23dom

а потом выйдет статистика, что негру никто не дал слова и функцию отключат

1
Floww

короче вроде как негр есть, но вроде как на него можно задвинуть и играть тяночкой, правильно я все понял?)

0
StrelitziaReg

неа , он будет сзади пристраиваться к тебе , и еще свои копейки вставлять.

0
Гемор

Ашашай блэк кокс начало

0
Мощь Айфона

Чернокожий

0
1barac9U7ada7

Когда МЫ играли за перса, еврея, палестинца, итальянца, американца (белого или краснокожего) , британца, турка, француза, египтянина, СПАРТАНЦА, викинга, иракца ВСЕ относительно были довольны, но вашу маму какие могут быть черномазые негры (самураи) в феодальной Японии 16 века когда до отмены рабства ещё 300 лет (3 века)

0
-zotik-

Негр. Он один в истории. Ну был и был. Ведь игры юбисофт прям 1 в 1 историю пересказывают, правда?

-1
1barac9U7ada7 -zotik-

так он слугой был, ночной горшок за самураем убирал) подтирал жёпу сёгуну если следовать исторической справедливости))))))))

1
1barac9U7ada7 -zotik-

самурай это воин, аристократ, князь, убийца на службе у сёгуна) по простому чувак с мечом причём очень острым)))

1
-zotik- 1barac9U7ada7

Слово самурай понятие оооооочень растяжимое от каждой эпохи. Самурай это и простой солдат на службе сёгуна или даймё. Присягу принял все ты самурай. Ты скорее всего судишь по цусиме я прав? Последние самураи это вообще были солдаты регулярной армии

0
1barac9U7ada7 -zotik-

в смысле растяжимое))))) растяжимое это резиновое изделия для предохранения от нежелательной беременности)))))))))))) ну кадры тут попадаются, в кино ходить не надо

1
Bassota277

А нельзя будет выбрать нормальный цвет кожи(белый)?

0
-zotik-

Желтый?)) Скажи японцу что он белый и в большенстве случаем ты в лицо получишь)

-1
RickeyIMBA

Стадо захейтило игру что она на Хайпе в Японии в топ продажах)) все три издания ахахаххаха , больше хейта больше продаж, правильно все сказал Сонник, негр в игре от юбисофт будет даже не заметен, потому что сама игра будет мусором))) и в ней куда больше косяков

0
-zotik-

Да соник тот еще юморист, он любит вокруг себя собирать людей и хейтить что популярно. Он фанат юбиков так как ролики с ее играми просмотры собирают)

0
bezyk20

реакция нытиков удивляет. Ощущение, что их силой заламывают и заставляют играть за негра. Понимаю обосрать игру и забить хер, а так ноют и играют. Как японцы, что назаказывали кучу копий игры

-6
Imperator Palpatin

Игру никто не обсирает разрабы сами её обосрали как только начали разрабатывать.

0
Balor4eg

SonnyK, плиз

-1