Игроки в Assassin's Creed: Shadows смогут решать, кто из главных героев будет говорить в сюжетных сценах

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Какой сложный выбор...
С одной стороны- как можно разрешать говорить негру?
С другой- как вообще давать слово женщине?
Самое страшное, что все эти люди в комментариях будут иметь семью. Женщина для них мусор, мама в том числе.
Чем же эти правые радикалы отличаются от левых? Одного поля ягода.
самое страшное это когда женщины-мамы идут на войну с ножами и на раз два уделывают здоровенных мужиков. Зарезала мужика утром, а вечером в больницу на койку рожать.
Сами за негра играйте // Rooby Roid
Негрожопый самурай это Японский канон !!! -)))
Но он не был самураем. // Владимир Бондарев
Юбисофт говорит обратное !!! -)))
Ты еще Assassin's Creed Freedom Cry вспомни // Владимир Бондарев
Если выбор только за бабу и обезьяну - я бы ни кому из них говорить не позволил.
Аминь ...-)))
Адекватные люди вообще играть в такое не будут
Интересно, сколько стримеров забанят на твиттере за то, что они не позволяют своему негру говорить.
почти всех
Мы так же решаем, нужно ли нам вообще это гуано с повесточкой.
Юби, где циферки продаж вашего нигерийского кала?
Чел, юбикам посрать на рф и укр)) хоть усрись. Они делают игры для своих где они и окупаются
Когда EGS раздавал игры Юби "бесплатно", то в Uplay эти же игры стоили где-то около 500руб.Выходит,что даже с таким скидоном игры от Юби немногих интересовали.Вот тебе и ответ на вопрос: почему Юби ушли из Стима?Да потому что EGS за игроков платил.То есть,вопрос спроса на игры Юби не только РФ или Украины касается.И цифр о продажах до сих пор нет
Я думаю их это устраивает
Если бы это было так,они бы и не приходили к нам раньше ,или, им стало вдруг пофиг после того как ты написал? логика то где в этом всем?
это смотря с чем сравнивать ,как ты знаешь ,одна gta5 продалась как раз таким кол-ом и тем не менее рок-звезды были бы совсем не против больших продаж! крч все что у вас написано выдернуто из некого контеста. так не честно😊
Assassin’s Creed 14 : Black Fuck
а потом выйдет статистика, что негру никто не дал слова и функцию отключат
короче вроде как негр есть, но вроде как на него можно задвинуть и играть тяночкой, правильно я все понял?)
неа , он будет сзади пристраиваться к тебе , и еще свои копейки вставлять.
Ашашай блэк кокс начало
Чернокожий
Когда МЫ играли за перса, еврея, палестинца, итальянца, американца (белого или краснокожего) , британца, турка, француза, египтянина, СПАРТАНЦА, викинга, иракца ВСЕ относительно были довольны, но вашу маму какие могут быть черномазые негры (самураи) в феодальной Японии 16 века когда до отмены рабства ещё 300 лет (3 века)
Негр. Он один в истории. Ну был и был. Ведь игры юбисофт прям 1 в 1 историю пересказывают, правда?
так он слугой был, ночной горшок за самураем убирал) подтирал жёпу сёгуну если следовать исторической справедливости))))))))
самурай это воин, аристократ, князь, убийца на службе у сёгуна) по простому чувак с мечом причём очень острым)))
Слово самурай понятие оооооочень растяжимое от каждой эпохи. Самурай это и простой солдат на службе сёгуна или даймё. Присягу принял все ты самурай. Ты скорее всего судишь по цусиме я прав? Последние самураи это вообще были солдаты регулярной армии
в смысле растяжимое))))) растяжимое это резиновое изделия для предохранения от нежелательной беременности)))))))))))) ну кадры тут попадаются, в кино ходить не надо
А нельзя будет выбрать нормальный цвет кожи(белый)?
Желтый?)) Скажи японцу что он белый и в большенстве случаем ты в лицо получишь)
Стадо захейтило игру что она на Хайпе в Японии в топ продажах)) все три издания ахахаххаха , больше хейта больше продаж, правильно все сказал Сонник, негр в игре от юбисофт будет даже не заметен, потому что сама игра будет мусором))) и в ней куда больше косяков
Да соник тот еще юморист, он любит вокруг себя собирать людей и хейтить что популярно. Он фанат юбиков так как ролики с ее играми просмотры собирают)
реакция нытиков удивляет. Ощущение, что их силой заламывают и заставляют играть за негра. Понимаю обосрать игру и забить хер, а так ноют и играют. Как японцы, что назаказывали кучу копий игры
Игру никто не обсирает разрабы сами её обосрали как только начали разрабатывать.
SonnyK, плиз