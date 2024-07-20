История черного самурая Ясукэ, как сообщается, была полностью выдумана историком Томасом Локли

Многочисленные споры вокруг Assassin's Creed Shadows и не думают утихать. От петиций с требованием отменить игру до взрывов неприязни со стороны фанатов - Ubisoft повидала все на своем веку.

Однако, похоже, разногласия уже не остановить. Личность Ясукэ как самурая снова стала предметом разногласий. По некоторым данным, вся его история была сфабрикована историком Томасом Локли.

Согласно сообщениям, Томас Локли был уличен в том, что выдумал информацию о Ясукэ на основе своего воображения.

Важно отметить, что большая часть информации об этом персонаже взята непосредственно из его книги. Книга под названием African Samurai: The True Story of Yasuke, эта книга была впервые опубликована в 2019 году.

Томас Локли известен как доцент Университета Нихон, но недавно были найдены доказательства того, что он участвовал в редактировании различных страниц Википедии о Ясукэ до публикации книги.

До появления этой книги Ясукэ был относительно неизвестен в мире японской истории. Ситуация обострилась настолько, что дошла даже до таких японских каналов, как Nippon Journal, которые утверждают, что нет никаких доказательств того, что Ясукэ был самураем.

Есть даже свидетельства того, что Томас Локли редактировал различные записи в Википедии, чтобы постепенно изменить восприятие Ясукэ. Автор также удалил свои аккаунты в социальных сетях после того, как были выдвинуты эти обвинения.

По словам Томаса Локли, он не имеет отношения к игре. Однако источники утверждают, что ранее он участвовал в подкасте с Ubisoft, предполагая, что команда консультировалась с ним по поводу образа Ясуке.

Хотя ситуация все еще развивается, наиболее интересным аспектом этой истории является тот факт, что в японской истории нет больше легитимных источников истории Ясукэ.

Получается что персонаж, который, естественно, сильно выделялся бы в регионе своей внешностью, похоже, остался никем не замеченным в истории. Это вызвало дополнительные подозрения в отношении Томаса Локли.