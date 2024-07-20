История черного самурая Ясукэ, как сообщается, была полностью выдумана историком Томасом Локли

Многочисленные споры вокруг Assassin's Creed Shadows и не думают утихать. От петиций с требованием отменить игру до взрывов неприязни со стороны фанатов - Ubisoft повидала все на своем веку.
Однако, похоже, разногласия уже не остановить. Личность Ясукэ как самурая снова стала предметом разногласий. По некоторым данным, вся его история была сфабрикована историком Томасом Локли.
Согласно сообщениям, Томас Локли был уличен в том, что выдумал информацию о Ясукэ на основе своего воображения.
Важно отметить, что большая часть информации об этом персонаже взята непосредственно из его книги. Книга под названием African Samurai: The True Story of Yasuke, эта книга была впервые опубликована в 2019 году.
Томас Локли известен как доцент Университета Нихон, но недавно были найдены доказательства того, что он участвовал в редактировании различных страниц Википедии о Ясукэ до публикации книги.
До появления этой книги Ясукэ был относительно неизвестен в мире японской истории. Ситуация обострилась настолько, что дошла даже до таких японских каналов, как Nippon Journal, которые утверждают, что нет никаких доказательств того, что Ясукэ был самураем.
Есть даже свидетельства того, что Томас Локли редактировал различные записи в Википедии, чтобы постепенно изменить восприятие Ясукэ. Автор также удалил свои аккаунты в социальных сетях после того, как были выдвинуты эти обвинения.
По словам Томаса Локли, он не имеет отношения к игре. Однако источники утверждают, что ранее он участвовал в подкасте с Ubisoft, предполагая, что команда консультировалась с ним по поводу образа Ясуке.
Хотя ситуация все еще развивается, наиболее интересным аспектом этой истории является тот факт, что в японской истории нет больше легитимных источников истории Ясукэ.
Получается что персонаж, который, естественно, сильно выделялся бы в регионе своей внешностью, похоже, остался никем не замеченным в истории. Это вызвало дополнительные подозрения в отношении Томаса Локли.
Ого, кто то узнал что вики может редактировать любой бомж? Но все продолжают ссылаться на вики словно это 100% правда и никак иначе.
Я понимаю когда кто попало ссылается на Вики как на источник, но когда это делает такого масштаба компания или студия, КАКАЯ УГОДНО, это конечно нереальная импульсивность...
вот такая у юбок историчность
А после гея Леонардо Да Винчи, смерти Борджия от какого-то Ецио, сумасшедшего маньяка Джоджа Вашингтона и прочих внуков Царя Леонида, правда существовали дауны которые воспринимали игры юбок как нечто "историчное"?
Тогда получается, что Убики, заявляющие про историческую "точность" игр - главные дауны.
А можно конкретное заявление и от кого именно? Потому как все кукарекают что юбики заявили о 100% историчности, а когда прошу конкретную цитату, все обсираются и не могут показать, где-именно лично юбики что-то там заявляли и не вырвано ли с контекста, скажем, "историчности периода".
я хз, может клоуны просто проскипали заставку)
https://www.cybersport.ru/tags/games/ubisoft-popytalas-ubedit-iapontsev-v-istorichnosti-ac-shadows-rolik-utonul-v-dizlaikakh
Погоди, я только начал, ща еще найду что нибудь )
Valhalla :
Oddysey :
Шах и мат, защитнички убикала, кидающие ссылочки на Вики.
Книжечку как то надо было продавать, вот и пошёл на подлость.
Вот это уже интересно, раньше повесточники меняли историю аля так и было, а теперь выдумывают её с нуля в тихую чтоб и переделывать не пришлось, ну это сильно )
Короче пусть сделают еще одно издание: AC Shadows (Black Edition), а в обычной версии пусть будет японец в главной роли
ЧТД. Пора переходить на азиатский игровой рынок
Да уже как лет 5..
А вот это уже преступление, с целью получения личной выгоды. Ну кто там еще будет защищать людей, которые готовы даже извратить историю ради своих убеждений?
"Ну кто там еще будет защищать людей, которые готовы даже извратить историю ради своих убеждений?" Чел, ты живешь в стране в которой это политическая норма
как они ещё не заявили, что принц Персии по реальным событиям всё там
хахахаха
Ну Онсукэ и выдал. Ждем таджика богатыря или каказца 😂😂😂
Такое ощущение что игру все таки утопят и она не выйдет, или будет перенос и вырежут оттуда это недоразумение, по любому весь сюжет за японку можно пройти и отсутствие повесточного никак не повлияет.
Ничего этого не будет, кал анд боунс вышел, и это выйдет.
Надеюсь хоть этот комент не удалят.
Ну,откровенно говоря в японском сеттинге негры это уже Эребор. Мир окончательно скатился)Почему нельзя прославлять чернокожих атлетов,которые действительно чаще всего превосходят белых в различных дисциплинах,органично вписывать их в кино,как например "Побег из Шоушенка" пользуясь услугами профессиональных актеров,игры создавать где чернокожий герой не будет кричащим баннером "Смотрите,я гордый черный,блек лайвз сеттер" и прочая херня. Сами доводят до абсурда,а потом удивляются,откуда такое неприятие у адекватной ячейки общества.
PP
я даже не знаю, кто большие клоуны. Те, кто разгоняет эту новость. Или те, кто спорит о историчности в игре, где есть артефакты, которые контролируют разумы людей, давний вид гуманоидов, которые создали человечество и прочий шлак.
"Пок-пок, но ведь злые гайдзины посмеялись над культурой другой страны...." Да эти японцы сами со своими историческими личностями аниме 18+ рисуют.
Я одного понять не могу, зачем они пихают этого черного именно на роль ГГ??? Ну сделайте просто второстепенным его персом на фоне, нет блин надо чтобы он ходил по городу 2-метровый и все ему кланялись, боже какой кринж.
Реально ждал часть про Японию, и так ее обосрать черным ГГ браво, причем я не против черных персонажей, в том же DLC Киберпанка Соломон Рид отлично смотрелся, но тут конечно это полный провал.
Божешьтымой, ассасины же всегда-всегда были исторически точной игрой во всех аспектах 🙄 // Кейт Фостер
Ха,улыбнуло честное лицо историка.) Ну вот и сделали бы про африканского самурая,с помощником гиеной,верхом на зебре,лутал бы воду в мазанках враждебных племён,красивые закаты,со львами можно бороться и крокодилами...но нет,на африканскую культуру,историю...всем плевать,ведь выдуманный самурай Ясуке это "афроамериканец",которого презентуют под рэпчик.Плевать на японцев,пропаганда не церемониться.)