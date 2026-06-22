История Ясукэ и Наоэ может продолжиться: в финальном обновлении Assassin's Creed Shadows нашли задел на будущее

Обновление Black Tides для Assassin’s Creed Shadows должно было поставить точку в приключениях Ясукэ и Наоэ перед скорым релизом Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Однако игроки заметили, что разработчики оставили финал открытым. Теперь в сети активно обсуждают возможное продолжение истории или выпуск новых дополнений.

Главным поводом для обсуждения стал финальный диалог персонажей, в котором они напрямую наметили свои дальнейшие планы. Они принимают важное решение и упоминают ключевую для всей серии фракцию. Профильный фан-аккаунт Zephryss отмечает, что сценаристы намеренно не стали завершать сюжет, чтобы оставить задел на будущее, поэтому впереди игроков вполне может ждать новое DLC или даже полноценный сиквел Shadows.

Косвенно эту теорию подтверждают и сами создатели франшизы. На архивной трансляции, приуроченной к годовщине игры, помощник игрового директора Симон Лемэ-Комтуа напомнил о прецеденте с Assassin's Creed Mirage, которая неожиданно получила контентную поддержку спустя два года после релиза. Представитель студии подчеркнул, что в отношении будущего Shadows и дальнейшей судьбы ее персонажей «возможно абсолютно всё».

Правда, полноценного сиквела Shadows от Ubisoft ждать вряд ли стоит. Если не брать в расчет трилогию об Эцио, франшиза редко задерживается на одних и тех же главных героях дольше одной игры. Наиболее вероятным сценарием считается возвращение Ясукэ и Наоэ в качестве гостевых персонажей в будущих частях, как это уже было с Кассандрой из Odyssey в дополнении для Valhalla. Кроме того, детали Black Tides содержат намеки на связь с другими известными ассасинами, что открывает потенциал для масштабного кроссовера.