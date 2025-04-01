Как показала статистика Steam, игроки не хотят искать легендарных животных в Assassin's Creed: Shadows

Совсем скоро пройдет три недели с момента выхода Assassin's Creed: Shadows. За это время многие игроки уже успели провести в игре десятки, а то и более часов. Но, благодаря Steam Achievements, можно узнать, как именно они проводили это время в виртуальной Японии эпохи Эдо, которую создала Ubisoft.
Самое малое количество пользователей Steam разблокировало достижение «Настоящая редкость», требующее выполнить суми-э (т.е. незаметно подобраться к животному и зарисовать его) со всеми пятью легендарными животными. Их поиск в игровом мире - довольно сложная задача, а потому это достижение на данный момент получили лишь 0,4 % игроков.
Немного больше игроков, а именно 0,6 %, получили достижение «Будьте любезны», для получения которого нужно выполнить задания/контракты в каждой из провинций. И в этом нет ничего удивительного, поскольку игровая кампания очень длинная, а уровень врагов в некоторых регионах так высок, что соваться туда с персонажем, не достигшим соответствующего уровня развития, бессмысленно.
Assassin's Creed: Shadows вышла 20 марта для PC, Xbox Series и PlayStation 5, и за неделю после релиза привлекла более 3 миллионов игроков.
Зачем в новом ссассине искать животных, если они в него уже играют...
Видимо, пока одни заняты редкими ачивками и геймплеем, другие предпочитают демонстрировать фауну в комментах.
Открыт новый тип новостей на ПГ, вангование по ачивкам в стим.
Прошло слишком мало времени для сбора статистики. Я даже до 2 акта не дошла, а наигранно уже около 20 часов. Причем играю на консоли
А я наиграл почти 50 часов, ток где-то в середине второго акта))
Кто-то в ето играт дерьмо
🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
объективное мнение носителя албанского...
Как показала статистика, игрокам интересна наоэ и изучение местности(красивый визуал же), а когда дело доходит до ясуки то игроки склонны бросить игру - негр-мордоворот в самой расисткой стране того времени вызывает когнитивный диссонанс даже у тех кто не в курсе, причем если игрок собирается провести факт-чекинг относительно происходящих в игре событий то результаты только добьют желание играть
Конкретно меня вынесло, когда разрабы дали возможность совратить женщину, которая в реальности дала клятву своей верности мужу и наличие оскорбительного жаргонизма "JAP" в файлах игры
Что уже говорить о поиске легендарных животных, когда этим нередко занимаются после завершения сюжета как доп контент раскрывающий ряд особенностей игрового фольклора
О каком факт чекмнге речь, ясуке исторический персонаж, единственное что спорно, являлся ли он самураем или только телохранителем, которому даровали меч
Его не существовало. Он придуман Томасом Локли. После того, как этот факт вскрылся этот псевдоисторик был уволен из университета.
А зачем их искать?
Дело не в "нехотении" игроков, а в том, что без гайда игроки тупо не выполнят данное достижение самостоятельно. Эти животные привязаны к определенному времени года и времени суток, которых можно найти в определенных местах. Спасибо первопроходцам за потраченное время и усилия, чтобы остальное игровое комьюнити тратило на это гораздо меньше времени.
Сужу по себе, начинаю игру делаю все, но через часов 30 ухожу чисто в сюжет, т.к какжется, что игра растянута, хотя некоторые игры заканчиваются раньше 30 часов)
Растянутые игры и Юбисофт это синонимы.
там просто замучаешь ждать несколько часов чтобы выбить достижения(быстро сменить сезон нельзя)
надо в процессе игры выполнять, иначе это мученья
я так и выбил
Мы и без всяких ачивок, прекрасно знаем - как игроки проводят там время :DDD
Упреждающая атака на хэйтерков ассасина
А я думал вы так атакуете :
:DDD
Там типа мужик с мужиком?)Ракурс так себе .
Ну да, это же главная сюжетная фишка, по раскрытию главных героев - данной игры :DDD Они там все из гильдии - DEI / ЛГБТ и свято чтут свое внутреннее - Кредо. :DDD
Ага... Даже с плохим ракурсом, прекрасно видно то, что DEI разработчики - вложили частичку себя, во все это дело :DDD
Лол и чё?
Ни чё. Просто отражает то чем все игроки в этой великой игре занимаются.)) Лезбуха и черный гей, а так всё нормально))))