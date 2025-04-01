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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.4 1 519 оценок

Как показала статистика Steam, игроки не хотят искать легендарных животных в Assassin's Creed: Shadows

Gruz_ Gruz_

Совсем скоро пройдет три недели с момента выхода Assassin's Creed: Shadows. За это время многие игроки уже успели провести в игре десятки, а то и более часов. Но, благодаря Steam Achievements, можно узнать, как именно они проводили это время в виртуальной Японии эпохи Эдо, которую создала Ubisoft.

Самое малое количество пользователей Steam разблокировало достижение «Настоящая редкость», требующее выполнить суми-э (т.е. незаметно подобраться к животному и зарисовать его) со всеми пятью легендарными животными. Их поиск в игровом мире - довольно сложная задача, а потому это достижение на данный момент получили лишь 0,4 % игроков.

Немного больше игроков, а именно 0,6 %, получили достижение «Будьте любезны», для получения которого нужно выполнить задания/контракты в каждой из провинций. И в этом нет ничего удивительного, поскольку игровая кампания очень длинная, а уровень врагов в некоторых регионах так высок, что соваться туда с персонажем, не достигшим соответствующего уровня развития, бессмысленно.

Assassin's Creed: Shadows вышла 20 марта для PC, Xbox Series и PlayStation 5, и за неделю после релиза привлекла более 3 миллионов игроков.

7
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
goodneighbor

Зачем в новом ссассине искать животных, если они в него уже играют...

34
Gridon

Видимо, пока одни заняты редкими ачивками и геймплеем, другие предпочитают демонстрировать фауну в комментах.

3
maximus388

Открыт новый тип новостей на ПГ, вангование по ачивкам в стим.

3
757Ксения757

Прошло слишком мало времени для сбора статистики. Я даже до 2 акта не дошла, а наигранно уже около 20 часов. Причем играю на консоли

2
Misha Mi

А я наиграл почти 50 часов, ток где-то в середине второго акта))

-1
Dj NordSound

Кто-то в ето играт дерьмо

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

0
gasalino Dj NordSound

объективное мнение носителя албанского...

0
ilya178G

Как показала статистика, игрокам интересна наоэ и изучение местности(красивый визуал же), а когда дело доходит до ясуки то игроки склонны бросить игру - негр-мордоворот в самой расисткой стране того времени вызывает когнитивный диссонанс даже у тех кто не в курсе, причем если игрок собирается провести факт-чекинг относительно происходящих в игре событий то результаты только добьют желание играть

Спойлер

Конкретно меня вынесло, когда разрабы дали возможность совратить женщину, которая в реальности дала клятву своей верности мужу и наличие оскорбительного жаргонизма "JAP" в файлах игры

Что уже говорить о поиске легендарных животных, когда этим нередко занимаются после завершения сюжета как доп контент раскрывающий ряд особенностей игрового фольклора

2
VenomTRat

О каком факт чекмнге речь, ясуке исторический персонаж, единственное что спорно, являлся ли он самураем или только телохранителем, которому даровали меч

-10
Alexey Revan VenomTRat

Его не существовало. Он придуман Томасом Локли. После того, как этот факт вскрылся этот псевдоисторик был уволен из университета.

3
ze1n_82
2
hpi
0
sa1958

А зачем их искать?

2
Terrible Johnny

Дело не в "нехотении" игроков, а в том, что без гайда игроки тупо не выполнят данное достижение самостоятельно. Эти животные привязаны к определенному времени года и времени суток, которых можно найти в определенных местах. Спасибо первопроходцам за потраченное время и усилия, чтобы остальное игровое комьюнити тратило на это гораздо меньше времени.

1
Niphestotel

Сужу по себе, начинаю игру делаю все, но через часов 30 ухожу чисто в сюжет, т.к какжется, что игра растянута, хотя некоторые игры заканчиваются раньше 30 часов)

0
cthulhu42

Растянутые игры и Юбисофт это синонимы.

0
My life is a game

там просто замучаешь ждать несколько часов чтобы выбить достижения(быстро сменить сезон нельзя)

надо в процессе игры выполнять, иначе это мученья
я так и выбил

-5
Gvik74
За это время многие игроки уже успели провести в игре десятки, а то и более часов. Но, благодаря Steam Achievements, можно узнать, как именно они проводили это время в виртуальной Японии эпохи Эдо, которую создала Ubisoft.

Мы и без всяких ачивок, прекрасно знаем - как игроки проводят там время :DDD

-10
Tiger Goose
7
VIGITAL1

Упреждающая атака на хэйтерков ассасина

-12
Gvik74

А я думал вы так атакуете :

:DDD

7
VIGITAL1 Gvik74

Там типа мужик с мужиком?)Ракурс так себе .

-5
Gvik74 VIGITAL1

Ну да, это же главная сюжетная фишка, по раскрытию главных героев - данной игры :DDD Они там все из гильдии - DEI / ЛГБТ и свято чтут свое внутреннее - Кредо. :DDD

Там типа мужик с мужиком?) Ракурс так себе .

Ага... Даже с плохим ракурсом, прекрасно видно то, что DEI разработчики - вложили частичку себя, во все это дело :DDD

-2
Fenharell Gvik74

Лол и чё?

-1
cthulhu42 Fenharell

Ни чё. Просто отражает то чем все игроки в этой великой игре занимаются.)) Лезбуха и черный гей, а так всё нормально))))

1