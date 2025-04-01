Как показала статистика Steam, игроки не хотят искать легендарных животных в Assassin's Creed: Shadows

Совсем скоро пройдет три недели с момента выхода Assassin's Creed: Shadows. За это время многие игроки уже успели провести в игре десятки, а то и более часов. Но, благодаря Steam Achievements, можно узнать, как именно они проводили это время в виртуальной Японии эпохи Эдо, которую создала Ubisoft.

Самое малое количество пользователей Steam разблокировало достижение «Настоящая редкость», требующее выполнить суми-э (т.е. незаметно подобраться к животному и зарисовать его) со всеми пятью легендарными животными. Их поиск в игровом мире - довольно сложная задача, а потому это достижение на данный момент получили лишь 0,4 % игроков.

Немного больше игроков, а именно 0,6 %, получили достижение «Будьте любезны», для получения которого нужно выполнить задания/контракты в каждой из провинций. И в этом нет ничего удивительного, поскольку игровая кампания очень длинная, а уровень врагов в некоторых регионах так высок, что соваться туда с персонажем, не достигшим соответствующего уровня развития, бессмысленно.

Assassin's Creed: Shadows вышла 20 марта для PC, Xbox Series и PlayStation 5, и за неделю после релиза привлекла более 3 миллионов игроков.