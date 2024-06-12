Карта в Assassin's Creed Shadows будет меньше, чем в Valhalla

Заместитель геймдиректора Assassin's Creed Shadows Саймон Лемей-Комтуа (Simon Lemay-Comtois) подтвердил, что Япония в игре будет сопоставима по размерам с Египтом из Assassin's Creed Origins. В интервью VGC Лемей-Комтуа назвал размеры сеттингов двух игр “примерно одинаковыми”. Это, конечно, также означает, что Япония в Assassin's Creed Shadows будет меньше, чем мир Assassin's Creed Valhalla. Это повторяет аналогичное заявление, сделанное разработчиком ранее.
“Это примерно то же самое, что и Origins, поэтому по территории оно меньше, чем Valhalla”, - сказал Лемей-Комтуа. “Вокруг Японии есть водоем, но это не то, что было в Греции [в "Одиссее"], которая была наполовину покрыта водой. С Японией дело обстоит иначе. У нас есть береговые линии, а озеро Бива - очень большое озеро, но [на карте] оно примерно такого же размера, как Истоки.”
Далее Лемей-Комтуа рассказал о том, чем местность Японии в Assassin's Creed Shadows будет отличаться от Египта в Assassin's Creed Origins, которая в основном была довольно плоской из-за своего сеттинга. С другой стороны, в Японии повсюду будут горы и долины.
“В Японии гораздо больше гористой местности, небольших гор и долин, и то, что мы обнаружили вместе с командой, которая отправилась на разведку в Японию, заключается в том, что большая часть интересного находится в долинах”, - сказал Лемей-Комтуа. “На вершинах некоторых гор есть несколько крутых храмов, но по большей части это почти как очень крутой, неприступный кустарник, через который нет смысла проходить”.
Действие игры будет происходить в 16 веке, и основное внимание будет уделено центральной Японии. Это позволило студии сузить круг своих задач и выяснить, какая часть суши им понадобится для игры с самого начала.
“История, на которой мы фокусируемся, в основном касается центральной Японии, поэтому мы не распространяемся на всю Японию целиком, поэтому мы знали, что у нас есть приблизительное представление о территории, которую мы хотели охватить”, - сказал Лемей-Комтуа.
В игре также будет довольно много японских замков, поскольку они, как правило, являются одними из самых ярких зданий той эпохи. По словам Лемей-Комтуа, для студии было важно сохранить верность дизайну и расположению.
“Итак, что–то важное происходит в Киото, что-то важное происходит в Осаке, Адзути - нам нужны эти места, так что насколько мы можем быть верны этим замкам, потому что они очень интересные, поэтому мы строим эти замки, они имеют очень большое значение”, - сказал он. “А затем мы задумываемся о том, какая часть мира нам нужна между этими замками, чтобы это вызывало доверие и походило на приключение, когда вы перемещаетесь между ними, и чтобы добраться от одного до другого, не потребуется настоящих четырех дней верховой езды. “Так что разрабатывать это довольно сложно, но в конце концов мы находим общий язык с типами городов и замков, которые хотим представить, и именно это оправдывает размер нашей карты мира”.
Релиз Assassin's Creed Shadows намечен на 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вот и отлично, а то задолбало ту карту открывать. Мир пустой.
тут в основном так же будет
Я вижу хорошая тенденция пошла у индустрии. Будем посмотреть как будет все на деле
Не назвал бы это хорошей тенденцией, даже наоборот: на фоне деградации по всем параметрам – это ещё один тревожный звоночек, который сигнализирует о том, что разработчики так и не смогли в наполненный открытый мир, и просто уменьшают для себя работу, делая локации коридорными, которые всё так же будут пустоватыми. Вот и всё. Хорошая тенденция была бы, если бы при оставлении открытого мира и свободы передвижения, росло бы его заполнение и внимание к деталям – вот это хорошая была бы тенденция. А это – очередная оптимизация с целью снизить расходы на разработку, при этом нарисовав новый, более высокий ценник и засунув туда повесточку.
это же хорошо! вальгалла за 5 недель достала
Разницы нет будет карта большая или маленькая Юбисофт кроме как дерьмом её всё равно ни чем другим не наполнит, помнится в Ориджине там вообще не понятно для чего была такая огромная карта, 50% тупо пустого места.
Сомневаюсь что сработает один из законов экономики когда кол-во рано или поздно переходит в качество. Скорей всего все будет еще хуже кол-во и качесто упадет а вот ценааа....
Да им пофиг, народ все равно брал и будет брать...