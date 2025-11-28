Кассанда может появиться лично в Assassin's Creed Shadows и в других будущих играх серии

В последнем крупном обновлении для Assassin's Creed Shadows разработчики не только добавили коллаборацию с популярным аниме-сериалом "Атака Титанов", но и побочный квест, во время которого игроки попадают в пещеру со статуей Кассандры из Одиссеи. Мы уже видели появление бессмертной героини в Assassin's Creed Valhalla, а теперь стало ясно, что это была не просто разовая акция.
Заместитель игрового директора Assassin's Creed Shadows Симон Лемей-Контуа в интервью JorRaptor намекнул, что у команды есть масштабные планы на Кассандру.
Мы очень хотим увидеть Кассандру в игре. На данный момент она бессмертна и вполне могла оказаться в Японии, так что мы просто соединили факты воедино. Не буду спойлерить, но мы придумали целую историю о ее визите в Японию. Что она там делала? Нечто большее, чем просто оставила несколько вещей в пещере.
Он пояснил, что Кассандра не путешествовала по миру в одиночку с тяжеленной статуей. Как и в своей игре, у нее есть корабль и целая команда. Но самое главное - все это не просто пасхалка для фанатов.
У нас есть объяснение, почему в пещере находится статуя Кассандры, которую она принесла туда сама. Возможно, мы раскроем его позже. Мы провели всю необходимую работу. Это не было простым "вбросом" персонажа. И это далеко не последнее упоминание об Ису, которое появится в Assassin's Creed Shadows.
Эти заявления позволяют предположить, что Кассандра может стать постоянным персонажем в будущих играх Assassin's Creed. Учитывая ее возраст, мудрость и уникальный статус, она идеально подходит на роль наставника для новых протагонистов, связующего звена между различными эпохами и сюжетными арками. Похоже, путешествие Кассандры далеко от завершения.
Ну и отлично, я как раз недавно думал, возможно ли такое что Кассандру добавят в шадоу или нет.
Например, для людей которые не играли в Одиссею, почему им должно быть не насрать на Кассандру?
И почему Кассандра а не ГГ мужик?
Потому, что она как канон была изначально в отличие от мужика
потому что мода на сильных и независимых
Эта та которая грязному бомжу арабу дала?)
А Лестрейндж дала лысому сифилитику. Такой же бред
им уже ничего не поможет
а может и не появиться и не лично
Кто такой Касандра? У меня ГГерой ее убил нафиг лол *сарказм*
Кассандр - брат-трап Алексиса. Только безбородый
А зачем?
Как же у меня жёстко стоял на неё во время игры 🥵
Алексис канон, Кассандр не канон
дану. в сюжетку как раз таки Кассандра лучше всего вписывается, да и играть за неё приятнее