Коллекционное издание Assassin's Creed Shadows будет стоить на 50 долларов дешевле, чем планировалось

Ubisoft подтвердила, что коллекционное издание Assassin's Creed Shadows, которое включает 16-дюймовую статую, артбук, настенный свиток и другие предметы, больше не будет содержать ранний доступ к игре за три дня.

Ранее трёхдневный ранний доступ считался одним из преимуществ коллекционного издания, что до сих пор указано на сайте GameStop (хотя предзаказ недоступен). На странице товара говорится: «Играйте за три дня до выхода с коллекционным изданием, которое включает базовую игру, сезонный абонемент и различные предметы высокого качества для коллекционеров».

Ubisoft упоминала об отмене раннего доступа ещё в сентябре, когда объявила о переносе Assassin's Creed Shadows на 14 февраля 2025 года. Тогда компания заявила, что "все игроки смогут насладиться игрой одновременно". Теперь это подтверждено менеджером сообщества Ubisoft под ником Ubi-RealDude в официальном Discord-канале Assassin's Creed, где он написал: «Раннего доступа для AC Shadows больше нет». Таким образом, игра выйдет одновременно с обычным изданием 14 февраля.

Чтобы компенсировать отмену раннего доступа, цена коллекционного издания снижена: вместо первоначальных $280 оно будет стоить $230 — значительное снижение стоимости за относительно незначительную потерю.

Ubi-RealDude добавил, что цифровое содержание коллекционного издания Assassin's Creed Shadows «в основном останется таким, как было заявлено изначально, хотя некоторые элементы дизайна могут измениться». Одни из этих изменений уже можно увидеть на обновлённом рекламном изображении: упоминание сезонного абонемента исключено (Ubisoft ранее заявила, что отказывается от традиционной модели сезонного абонемента), также убран фильтр для фотографий "Red Dragon".

После объявления о переносе Assassin's Creed Shadows появились слухи, что Ubisoft может уменьшить роль персонажа Ясуке или полностью его убрать в ответ на критику от части игроков, которым не понравилось присутствие чернокожего персонажа в игре, действие которой разворачивается в феодальной Японии. Однако модератор Discord Roddrex заявил, что это не так и добавил, что подобные слухи абсурдны.

«Ясуке останется в игре, его не будут убирать», — написал представитель. «Просто нет достаточно времени, чтобы внести необходимые изменения, да и в этом нет смысла».

Потеря раннего доступа не станет проблемой для большинства покупателей: коллекционные издания приобретают ради сувениров и красивой коробки, а не ради трёх дней игры в одиночку, без возможности обсудить её с кем-либо. (И мы уж точно не будем жалеть об этой маркетинговой тактике, которая многим уже давно надоела.)

Тем не менее, Ubisoft крайне важно, чтобы Assassin's Creed Shadows оказался успешным. В последние годы компания сталкивалась с трудностями: задержки релизов и посредственные результаты игр (даже их крупнобюджетная игра по Star Wars не оправдала ожиданий). Ситуация накаляется: после нескольких лет сотрудничества с Epic Games Store Ubisoft возвращается в Steam, и ходят слухи о возможной продаже компании, которая может привести к её приватизации.