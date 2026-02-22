Кракер Andreh выпустил крак для обхода Denuvo в Assassin's Creed Shadows при помощи гепервизора

Уже достаточно известный кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию карка обхода супер защиты Denuvo в игре Assassin's Creed Shadows при помощи гипервизора для процессоров AMD и Intel.
BETA 1:
(AMD Only) — только для AMD
BETA 2:
(AMD + INTEL) — для AMD и Intel
- Добавлена поддержка Intel, драйвер всё ещё очень нестабилен и очень похож на версию SB. Сама игра также часто вылетает, как сообщили тестировщики. Используйте на свой страх и риск.
- Исправлен DLSS, так же, как в бете 2 от SB.
События Assassin's Creed: Shadows разворачиваются в феодальной Японии. В стране идёт война между враждующими кланами, а в тени этих событий, как обычно, действуют ассасины и тамплиеры. На этот раз в игре сразу два главных героя: синоби-ассасин Наоэ и самурай Ясукэ, которым приходится объединить силы.
когда уже на эти игры доработанные взломы выйдут, чтобы просто скачать, запустить и играть, как в репаках
А где все эти гипревизорно взломанные игры выкладывают?
еще не все, но прошлые три игры есть на русторке. вот Мафию сегодня добавили.
А есть еще Борда 4 и Вуконг
а так сами кряки на cs rin ru выкладывают
ну скоро взломают по старой схеме )
Кто-нибудь объяснит что за гипервизор? Какой принцип и почему в новости выделен именно способ гипервизора?????
