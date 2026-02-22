ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 270 оценок

Кракер Andreh выпустил крак для обхода Denuvo в Assassin's Creed Shadows при помощи гепервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Уже достаточно известный кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию карка обхода супер защиты Denuvo в игре Assassin's Creed Shadows при помощи гипервизора для процессоров AMD и Intel.

BETA 1:

(AMD Only) — только для AMD

BETA 2:

(AMD + INTEL) — для AMD и Intel

  • Добавлена поддержка Intel, драйвер всё ещё очень нестабилен и очень похож на версию SB. Сама игра также часто вылетает, как сообщили тестировщики. Используйте на свой страх и риск.
  • Исправлен DLSS, так же, как в бете 2 от SB.

События Assassin's Creed: Shadows разворачиваются в феодальной Японии. В стране идёт война между враждующими кланами, а в тени этих событий, как обычно, действуют ассасины и тамплиеры. На этот раз в игре сразу два главных героя: синоби-ассасин Наоэ и самурай Ясукэ, которым приходится объединить силы.

21
30
Комментарии:  30
Ahnx

Это не крякеры, а тупые дети, не знающие ни одной команды ассемблера.

16
enigmahas

Скоро ии будет вместо прогеров, который знает все языки и что ?

3
Gords

Зато ты всё знаешь, и уже сделал взломы для кучи игр, да? А вообще, это даже хорошо, поскольку если даже "ничего незнающие и не умеющие" люди могут взламывать денуву, то её дни сочтены.

3
xmyr4ik Gords

так раньше на войса пердели , а сейчас только иджут чтобы он актуальные игры взламывал 🤣

Orihama
7
BigusDickus

Чел, ты бы завязывал бухать:

Уже досточноый кракер выпустил первую и почти сразу вторую весрию обхода супер защиты Dennovo в игре Assassin's Creed

а то печень весриешь.

7
Legend_of_the_Hero
а то печень весриешь.

Уже. На счет печени не очень понял. Видимо мы с тобой бухаем одним и тем же.

10
Igor Konuh

вы издеваетесь взломайте по человечески или вообще не лезти

7
RavenW89

ну как не лезти, если им никто не запрещает, лезут и я уже играю

1
AD010

малый, ты хоть писать научись без ошибок, куда тебе в игры для взрослых

1
HellowRainbow

Даже бесплатно не надо

6
Витюня Скобочник

Как хочешь)) это лучшая часть начиная от Origin

4
MNM 777

кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию карка

4
AD010

когда уже на эти игры доработанные взломы выйдут, чтобы просто скачать, запустить и играть, как в репаках

4
utmuk

А где все эти гипревизорно взломанные игры выкладывают?

3
RavenW89

еще не все, но прошлые три игры есть на русторке. вот Мафию сегодня добавили.
А есть еще Борда 4 и Вуконг

RavenW89

а так сами кряки на cs rin ru выкладывают

xmyr4ik

ну скоро взломают по старой схеме )

1
Alexander Nilov

Кто-нибудь объяснит что за гипервизор? Какой принцип и почему в новости выделен именно способ гипервизора?????

1
Gords

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипервизор

