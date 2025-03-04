Механика в стиле MGR: Revengeance, режим "Новой игры+" и другие интересные детали Assassin's Creed Shadows

До выхода Assassin’s Creed Shadows остается менее месяца, и Ubisoft продолжает раскрывать новые детали игры. Так, креативный директор проекта Джонатан Дюмон весьма откровенно пообщался с азиатским контент-мейкером под ником Genki, которому рассказал последнее неизвестные подробности игры. Разработчик поделился свежей информацией о механиках, вдохновении разработчиков и возможных обновлениях после релиза.

Одним из самых необычных нововведений станет система динамического рассечения. Игроки смогут разрезать предметы и окружение именно там, куда попадает клинок. Это не просто визуальный эффект — механика напрямую повлияет на геймплей, позволяя разрушать объекты, использовать неожиданные тактические приемы и даже изменять поведение противников. По словам разработчиков, эта система напоминает механику рассечения из Metal Gear Rising: Revengeance, но адаптирована под сеттинг феодальной Японии.

Сюжетная кампания займет от 30 до 40 часов, но тем, кто любит исследовать мир, выполнять побочные задания и собирать все возможные предметы, придется потратить более 80 часов. Ubisoft также рассматривает возможность добавления режима "Новой игры+" после релиза. Разработчики обещают долгосрочную поддержку, а в зависимости от отзывов игроков могут появиться и другие дополнительные режимы.

Игровой процесс Shadows будет включать полноценную смену времен года, влияющую на доступность некоторых заданий, механику скрытности и поведение NPC. Также подтвердили расширенную систему скрытности, возможность ползать в траве, использовать крюк-кошку и разведывательную сеть для получения информации о врагах. На PS5 и Xbox Series X будет доступен выбор между 60 FPS (производительность) и 30 FPS (качество). Позже выйдет обновление с улучшениями для PS5 Pro.

В сети уже появились подробные описания первых часов игры, и реакция пока неоднозначна. Игроки делятся впечатлениями о боевой системе, уровне проработки мира и спорных моментах в сюжетной подаче. Подробнее об этом можно узнать в отдельной заметке:

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. На фоне обсуждений Assassin’s Creed Shadows не обошлось без споров и скандалов. Недавно в сети появилась вирусная сцена, в которой Ясукэ разрушает интерьер храма Итатэхёдзю, что вызвало негативную реакцию со стороны представителей храма. Однако Джонатан Дюмон отказался комментировать этот и другие скандалы, заявив, что команда сосредоточена на разработке и хочет "показать японским игрокам, насколько тщательно они подошли к созданию игры".